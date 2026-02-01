Ιστορικός Αλκαράθ: «Λύγισε» τον Τζόκοβιτς και κατέκτησε το Αυστραλιανό Open

Ο εκπληκτικός Κάρλος Αλκαράθ κατέκτησε τον μοναδικό τίτλο Grand Slam που έλειπε από το παλμαρέ του, το Australian Open, επικρατώντας στο μεγάλο τελικό του Νόβακ Τζόκοβιτς με 3-1 σετ (2-6, 6-2, 6-3, 7-5).

Ο τελικός του Australian Open είχε από νωρίς έντονα ιστορικό χαρακτήρα. Από τη μία πλευρά, ο αξεπέραστος Νόβακ Τζόκοβιτς διεκδικούσε το 25ο Grand Slam της σπουδαίας καριέρας του και από την άλλη ο Κάρλος Αλκαράθ στόχευε στον πρώτο του τίτλο στη Μελβούρνη, που θα του επέτρεπε να ολοκληρώσει το career Grand Slam πριν καν συμπληρώσει τα 23 του χρόνια. Τελικά, ο Ισπανός ήταν εκείνος που έγραψε ιστορία, φτάνοντας στη νίκη με 3-1 σετ ύστερα από 3 ώρες και 4 λεπτά υψηλού επιπέδου τένις.

Ο Τζόκοβιτς ξεκίνησε τον αγώνα με εντυπωσιακή ένταση και εξαιρετικά ποσοστά στο πρώτο σερβίς, κυριαρχώντας στους πόντους πίσω από αυτό και ασκώντας έντονη πίεση στον Αλκαράθ. Ο Σέρβος «θρύλος» κατάφερε να κάνει break στο τέταρτο game, παίρνοντας προβάδισμα 3-1, ενώ με νέο break ολοκλήρωσε με επιβλητικό τρόπο το πρώτο σετ με 6-2, έπειτα από μόλις 35 λεπτά αγώνα.