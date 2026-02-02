Εκνευρισμός Μασκ με Νόλαν για τις φήμες ότι την «Ωραία Ελένη» θα υποδυθεί μαύρη ηθοποιός

Πιο συγκεκριμένα, το πρωί της Κυριακής, ένας χρήστης της πλατφόρμας X σχολίασε ότι η συμμετοχή της Νιόνγκο στον ρόλο της Ελένης της Τροίας αποτελεί «προσβολή» για τον ποιητή Όμηρο, που έγραψε την «Οδύσσεια» γύρω στο 700 π.Χ., καθώς ο χαρακτήρας είχε αρχικά περιγραφεί ως «ανοιχτόχρωμος, ξανθός και με πρόσωπο που καθέλκυσε χίλια πλοία», λόγω της ομορφιάς του που πυροδότησε τον Τρωικό Πόλεμο.
Ο Έλον Μασκ αντέδρασε στην ανάρτηση αυτή, γράφοντας:
«Ο Κρις Νόλαν έχει χάσει την ακεραιότητά του».
Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι προς το παρόν, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τον ρόλο που θα αναλάβει η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός στην πολυαναμενόμενη ταινία «Οδύσσεια».