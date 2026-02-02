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Εκνευρισμός Μασκ με Νόλαν για τις φήμες ότι την «Ωραία Ελένη» θα υποδυθεί μαύρη ηθοποιός
Ειδήσεις
19:42 - 02 Φεβ 2026

Εκνευρισμός Μασκ με Νόλαν για τις φήμες ότι την «Ωραία Ελένη» θα υποδυθεί μαύρη ηθοποιός

Reporter.gr Newsroom
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Ο Έλον Μασκ εξέφρασε τον εκνευρισμό του απέναντι στο δημιουργό της «Οδύσσειας», Κρίστοφερ Νόλαν, με αφορμή τις φήμες που θέλουν την ηθοποιό Λουπίτα Νιόνγκο να υποδύεται τον ρόλο της «Ωραίας Ελένης» στην επερχόμενη ταινία.

Πιο συγκεκριμένα, το πρωί της Κυριακής, ένας χρήστης της πλατφόρμας X σχολίασε ότι η συμμετοχή της Νιόνγκο στον ρόλο της Ελένης της Τροίας αποτελεί «προσβολή» για τον ποιητή Όμηρο, που έγραψε την «Οδύσσεια» γύρω στο 700 π.Χ., καθώς ο χαρακτήρας είχε αρχικά περιγραφεί ως «ανοιχτόχρωμος, ξανθός και με πρόσωπο που καθέλκυσε χίλια πλοία», λόγω της ομορφιάς του που πυροδότησε τον Τρωικό Πόλεμο.

Ο Έλον Μασκ αντέδρασε στην ανάρτηση αυτή, γράφοντας:

«Ο Κρις Νόλαν έχει χάσει την ακεραιότητά του».

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι προς το παρόν, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τον ρόλο που θα αναλάβει η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός στην πολυαναμενόμενη ταινία «Οδύσσεια».

Τελευταία τροποποίηση στις 08/02/2026 - 12:08
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