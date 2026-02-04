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Τραμπ: «Εξαιρετική» η συνομιλία με Σι – Ενίσχυση των διμερών σχέσεων στην ατζέντα
Ειδήσεις
18:59 - 04 Φεβ 2026

Τραμπ: «Εξαιρετική» η συνομιλία με Σι – Ενίσχυση των διμερών σχέσεων στην ατζέντα

Reporter.gr Newsroom
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Την αισιοδοξία του για την πορεία των σχέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας εξέφρασε σήμερα, Τετάρτη (4/2) ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, την οποία χαρακτήρισε «εξαιρετική».  

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι τόσο οι διμερείς σχέσεις όσο και η προσωπική του σχέση με τον πρόεδρο της Κίνας βρίσκονται σε «εξαιρετικά καλό επίπεδο».

«Η σχέση με το Κίνα, και η προσωπική μου σχέση με τον πρόεδρο Σι, είναι εξαιρετικά καλή και οι δύο αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι να παραμείνει έτσι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους συζητήθηκαν μια σειρά από κρίσιμα διεθνή ζητήματα, μεταξύ των οποίων το εμπόριο, η Ταϊβάν, ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία και το Ιράν.

Παράλληλα, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι εξετάζεται και προγραμματισμένη επίσκεψή του στην Κίνα, την οποία, όπως είπε, «ανυπομονεί ιδιαίτερα να πραγματοποιήσει».

Σι: Αμοιβαίος σεβασμός και ειρηνική συνύπαρξη

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υπογράμμισε ότι τα διμερή ζητήματα μπορούν να επιλυθούν μέσα από τον αμοιβαίο σεβασμό.

Όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, ο Σι δήλωσε ότι «αντιμετωπίζοντας τα ζητήματα ένα προς ένα και οικοδομώντας συνεχώς αμοιβαία εμπιστοσύνη, μπορούμε να χαράξουμε τον σωστό δρόμο για τη συνύπαρξη των δύο χωρών».

Ο Κινέζος ηγέτης εξέφρασε, επίσης, την ευχή το 2026 να αποτελέσει έτος ορόσημο για τις σχέσεις Πεκίνου – Ουάσιγκτον, σημειώνοντας:

«Ας κάνουμε το 2026 μια χρονιά κατά την οποία η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ως δύο μεγάλες χώρες, θα κινηθούν προς τον αμοιβαίο σεβασμό, την ειρηνική συνύπαρξη και τη συνεργασία αμοιβαίου οφέλους».

«Αγκάθι» η Ταϊβάν

Σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο «Νέα Κίνα», ο Σι είπε ότι είναι πρόθυμος να υλοποιήσει «περισσότερα μεγάλα και καλά πράγματα» με τον Τραμπ κατά το νέο έτος, όμως η Ουάσιγκτον θα πρέπει «να χειριστεί με σύνεση το ζήτημα της πώλησης όπλων στην Ταϊβάν», σημειώνοντας ότι το θέμα της Ταϊβάν «είναι το σημαντικότερο στις σχέσεις της Κίνας με τις ΗΠΑ».

Τελευταία τροποποίηση στις 04/02/2026 - 19:43
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