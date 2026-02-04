Κατέρρευσαν οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν πριν καν αρχίσουν, εκτοξεύοντας τις τιμές πετρελαίου – Νέες απειλές Τραμπ

Σε νέα κρίση φαίνεται πως οδηγούνται οι σχέσεις ΗΠΑ – Ιράν, παρά τις προσπάθειες οι δύο χώρες να καθίσουν στο «τραπέζι» του διαλόγου, καθώς η Ουάσιγκτον – σύμφωνα με πληροφορίες του Axios – απέρριψε το αίτημα για αλλαγή της τοποθεσίας της μεταξύ τους συνάντησης, με αποτέλεσμα τα πράγματα να είναι ξανά στον «αέρα». Λίγη ώρα μετά, δε, ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε με νέες απειλές προς τον Χαμενεΐ.

Όπως έγινε γνωστό χθες (Τρίτη, 3/2), η Τεχεράνη ζήτησε να αλλάξει η τοποθεσία της συνάντησης – στην οποία, πέρα από Ιρανούς και Αμερικανούς αξιωματούχους, θα συμμετείχαν και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής – και να μεταφερθεί από την Κωνσταντινούπολη, όπως είχε αρχικά συμφωνηθεί, στο Ομάν. Παράλληλα, το Ιράν αιτήθηκε η συνάντηση να είναι τελικά διμερής, χωρίς τη συμμετοχή αξιωματούχων από άλλες χώρες που θα λειτουργούσαν ως παρατηρητές.

Με αυτόν τον τρόπο, η Τεχεράνη προσπάθησε να διασφαλίσει ότι η συζήτηση θα επικεντρωνόταν αποκλειστικά σε ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και δεν θα έμπαιναν στο τραπέζι άλλα θέματα, όπως οι πύρυαλοι, οι οποίοι αποτελούν προτεραιότητα για τις ΗΠΑ και τις χώρες της περιοχής.

Ωστόσο, δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, τους οποίους επικαλείται το Axios χωρίς να τους κατονομάζει, δήλωσαν ότι η Ουάσιγκτον δεν είναι σύμφωνη με τα αιτήματα της Τεχεράνης, τα οποία και απορρίπτει, με αποτέλεσμα οι συνομιλίες να είναι και πάλι στον «αέρα».

Όπως σημειώνει το Axios, με αφορμή αυτή τη διαφωνία φαίνεται πως αναζωπυρώνεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο χώρες, γεγονός που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως τροχοπέδη για τη διπλωματική επίλυση των διαφορών τους και να ωθήσει τον Ντόναλντ Τραμο να επιλέξει την στρατιωτική εμπλοκή.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους που επικαλείται το ίδιο Μέσο, οι ΗΠΑ γνωστοποίησαν σήμερα (4/2) στο Ιράν ότι δεν αποδέχονται τα αιτήματά του, αφού προηγουμένως ο Λευκός Οίκος τα είχε εξετάσει.

«Τους είπαμε πως είναι αυτό ή τίποτα, και εκείνοι απάντησαν: “Εντάξει, τότε τίποτα”», δήλωσε στο Axios ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι, εάν οι Ιρανοί είναι διατεθειμένοι να επιστρέψουν στην αρχική μορφή των συζητήσεων, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να συναντηθούν αυτή την εβδομάδα ή την επόμενη.

«Θέλουμε να καταλήξουμε γρήγορα σε μια πραγματική συμφωνία, αλλιώς θα αναζητηθούν άλλες επιλογές», δήλωσε, αναφερόμενος στις επανειλημμένες απειλές του Τραμπ για στρατιωτική δράση.

Η ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ δεν απάντησε σε αίτημα του Axios για σχολιασμό.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός και σύμβουλος του Τραμπ. Τζάρετ Κούσνερ, αναμένεται να ταξιδέψουν στο Κατάρ την Πέμπτη (5/2) για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό σχετικά με το Ιράν. Από εκεί, σχεδιάζουν να επιστρέψουν στο Μαϊάμι αντί να ταξιδέψουν για να συναντήσουν τους Ιρανούς, προσέθεσαν.

Νέες απειλές Τραμπ

Νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι ο Χαμενεΐ «θα πρέπει να ανησυχεί».

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός ΥΠΕΞ δήλωσε νωρίτερα από την Ουάσιγκτον πως οι ΗΠΑ επιμένουν ότι είναι έτοιμες για συζητήσεις, αρκεί αυτές να περιλαμβάνουν μία σειρά από θέματα, μεταξύ των οποίων τα πυρηνικά, οι πύραυλοι και η τρομοκρατία.

«Στο τέλος της ημέρας, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να συνεργαστούν και ήταν πάντα έτοιμες να συνεργαστούν με το Ιράν», υπογράμμισε ο Ρούμπιο, χωρίς ωστόσο να μιλήσει διεξοδικά για το μέλλον των μεταξύ τους συζητήσεων, αν και επιβεβαίωσε ότι το Ιράν ζήτησε την αλλαγή του τόπου και της δομής των διαβουλεύσεων.

Δεν έκρυψε, μάλιστα, την αμηχανία της Ουάσιγκτον απέναντι σε αυτό το αίτημα, δηλώνοντας ότι είχε ήδη καθοριστεί ο τρόπος διεξαγωγής των συνομιλιών και άρα με τα νέα δεδομένα, το θέμα «είναι ακόμη υπό επεξεργασία».

«Άλμα» στις τιμές πετρελαίου

Μετά την είδηση πως οι συνομιλίες ναυάγησαν, οι τιμές του πετρελαίου έκαναν «άλμα» της τάξης του 3%, με το αμερικανικό αργό να ξεπερνάει ελαφρώς τα 65 δολάρια και το Brent να «παίζει» κοντά στα 70 δολάρια.

Λίγο μετά τις 21:00 (ώρα Ελλάδος), το αργό διαπραγματεύεται στα 65,27 δολάρια με κέρδη 3,23% και το Brent στα 69,50 δολάρια, ενισχυόμενο κατά 3,30%.

Την ίδια στιγμή, ο χρυσός σημειώνει ήπια κέρδη (+0,62%) στα 4.965 δολάρια, ενώ το ασήμι κάνει «άλμα» κοντά στο 4% (3,77%) στα 86,468 δολάρια. Στον αντίποδα, ο χρυσός σημειώνει μεγάλες απώλειες (-3,47%) που τον φέρνουν στα 5,875 δολάρια.

Εν τω μεταξύ, «κόκκινοι» βάφτηκαν οι δείκτες στη Wall Street, με τον Dow Jones μόνο να επιβιώνει, κερδίζοντας γύρω στο 0,15%, ενώ ο Nasdaq υφίσταται βαρύ πλήγμα με απώλειες 1,87% και ο S&P 500 χάνει λιγότερα, υποχωρώντας κατά 0,75%.