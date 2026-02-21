Ιράν: Νέος «γύρος» φοιτητικών διαδηλώσεων με την έναρξη του β' εξαμήνου

Νέες αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις σημειώθηκαν σήμερα σε πανεπιστήμια του Iran, με αφορμή την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού εξαμήνου. Σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφηκαν συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και φιλοκυβερνητικών ομάδων, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης και αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα.

Βίντεο που περιήλθε στην κατοχή του Agence France-Presse και φέρεται να προέρχεται από το Sharif University of Technology στην Τεχεράνη, δείχνει φοιτητές να φωνάζουν συνθήματα κατά του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη Ali Khamenei, αποκαλώντας τον «δολοφονικό ηγέτη», ενώ ζητούν την επιστροφή του Reza Pahlavi, γιου του τελευταίου σάχη.

Φιλοκυβερνητικά πρακτορεία, όπως το SNN, μετέδωσαν πλάνα από επεισόδια στο ίδιο πανεπιστήμιο, όπου διαδηλωτές φέρονται να πετούν πέτρες τραυματίζοντας μέλη της παραστρατιωτικής πολιτοφυλακής Basij. Η Μπασίτζ, που αποτελεί εθελοντικό σώμα προσκείμενο στο καθεστώς, συνδράμει συχνά τις δυνάμεις ασφαλείας στην καταστολή διαδηλώσεων.

Κινητοποιήσεις καταγράφηκαν επίσης στα πανεπιστήμια Μπεχεστί και Αμίρ Καμπίρ της Τεχεράνης, καθώς και στο Πανεπιστήμιο της Μασχάντ στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιοποίησε η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων HAALVSH. Στην πόλη Αμπντανάν, στα δυτικά, διαδηλωτές φώναζαν «Θάνατος στον Χαμενεΐ» και «Θάνατος στον δικτάτορα», διαμαρτυρόμενοι για τη σύλληψη καθηγητή, όπως ανέφερε η κουρδική οργάνωση Hengaw και άλλες διαδικτυακές πηγές.

Iran—Widespread protests in different regions of the country.



Do they know something? pic.twitter.com/oeLReO9XAC February 21, 2026

Οι νέες κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης, καθώς οι United States έχουν απειλήσει με πλήγματα κατά του Ιράν, παρά το γεγονός ότι έχουν επανεκκινήσει έμμεσες συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών.

Τα συνθήματα κατά της ηγεσίας επανεμφανίστηκαν και με την ολοκλήρωση του 40ήμερου πένθους για τους νεκρούς των διαδηλώσεων της 8ης και 9ης Ιανουαρίου. Εκείνες οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν ως διαμαρτυρίες για την οικονομική κατάσταση, αλλά εξελίχθηκαν γρήγορα σε ευρύτερη αμφισβήτηση της εξουσίας και κατεστάλησαν βίαια.

Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση HRANA, περισσότεροι από 7.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν — στην πλειονότητά τους διαδηλωτές — και πάνω από 53.000 συνελήφθησαν. Από την πλευρά της, η ιρανική κυβέρνηση κάνει λόγο για 3.000 νεκρούς, υποστηρίζοντας ότι οι περισσότεροι ήταν μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ή πολίτες που σκοτώθηκαν από «τρομοκράτες» οι οποίοι, κατά τις αρχές, δρούσαν για λογαριασμό του Israel και των Ηνωμένων Πολιτειών.