Ο ISIS καλεί σε πόλεμο κατά των νέων αρχών της Συρίας

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπός της, Αμπού Χουντάιφα Αλ Ανσάρι, τα μέλη της οργάνωσης που βρίσκονται στη Συρία οφείλουν «κατά προτεραιότητα» να πολεμήσουν «το νέο συριακό καθεστώς, την κοσμική του ηγεσία και τον εθνικό στρατό του».

Το προηγούμενο μήνυμα της οργάνωσης είχε δοθεί στη δημοσιότητα τον Ιανουάριο του 2024. Τότε, με αφορμή τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, καλούσε τους υποστηρικτές της να προχωρήσουν σε επιθέσεις κατά εβραϊκών κοινοτήτων διεθνώς, με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Σκοτώστε τους όπου τους βρείτε».

Το 2014, το ΙΚ είχε θέσει υπό τον έλεγχό του εκτεταμένες περιοχές σε Συρία και Ιράκ, προχωρώντας σε μαζικές εκτελέσεις και στην υποδούλωση γυναικών και κοριτσιών. Με την υποστήριξη του διεθνούς συνασπισμού υπό την ηγεσία των Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράκ ανακοίνωσε τη νίκη του επί της οργάνωσης το 2017. Στη Συρία, οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), υπό κουρδική ηγεσία, διέλυσαν το αποκαλούμενο «χαλιφάτο» δύο χρόνια αργότερα.

Παρά τις στρατιωτικές αυτές ήττες, η οργάνωση εξακολουθεί να διατηρεί ενεργούς «εν υπνώσει» πυρήνες στη συριακή έρημο και, κατά διαστήματα, πραγματοποιεί επιθέσεις.

Ο νέος ισλαμιστής πρόεδρος της Συρίας, Αχμάντ αλ Σάρα, ο οποίος είχε στο παρελθόν διατελέσει διοικητής της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ — πρώην παρακλαδιού της Αλ Κάιντα στη Συρία — επιχειρεί να αποστασιοποιηθεί από το τζιχαντιστικό του παρελθόν. Μάλιστα, πέρυσι εντάχθηκε στον διεθνή συνασπισμό που δρα κατά του ΙΚ.

Το τελευταίο διάστημα, ο αμερικανικός στρατός μετέφερε περισσότερους από 5.700 κρατούμενους, μέλη του ΙΚ, από τη Συρία στο Ιράκ, έπειτα από την αποχώρηση των κουρδικών δυνάμεων από τις φυλακές, υπό την πίεση του συριακού στρατού. Παράλληλα, η Δαμασκός προχώρησε αυτή την εβδομάδα στην εκκένωση του καταυλισμού Αλ Χολ, μετά τη διαφυγή χιλιάδων συγγενών αλλοδαπών τζιχαντιστών από τον καταυλισμό.