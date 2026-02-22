ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο ISIS καλεί σε πόλεμο κατά των νέων αρχών της Συρίας
Ειδήσεις
10:43 - 22 Φεβ 2026

Ο ISIS καλεί σε πόλεμο κατά των νέων αρχών της Συρίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος απηύθυνε κάλεσμα προς τους μαχητές της να στραφούν εναντίον των νέων αρχών της Συρίας, μέσω ηχογραφημένου μηνύματος — του πρώτου που δημοσιοποιεί εδώ και δύο χρόνια.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπός της, Αμπού Χουντάιφα Αλ Ανσάρι, τα μέλη της οργάνωσης που βρίσκονται στη Συρία οφείλουν «κατά προτεραιότητα» να πολεμήσουν «το νέο συριακό καθεστώς, την κοσμική του ηγεσία και τον εθνικό στρατό του».

Το προηγούμενο μήνυμα της οργάνωσης είχε δοθεί στη δημοσιότητα τον Ιανουάριο του 2024. Τότε, με αφορμή τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, καλούσε τους υποστηρικτές της να προχωρήσουν σε επιθέσεις κατά εβραϊκών κοινοτήτων διεθνώς, με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Σκοτώστε τους όπου τους βρείτε».

Το 2014, το ΙΚ είχε θέσει υπό τον έλεγχό του εκτεταμένες περιοχές σε Συρία και Ιράκ, προχωρώντας σε μαζικές εκτελέσεις και στην υποδούλωση γυναικών και κοριτσιών. Με την υποστήριξη του διεθνούς συνασπισμού υπό την ηγεσία των Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράκ ανακοίνωσε τη νίκη του επί της οργάνωσης το 2017. Στη Συρία, οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), υπό κουρδική ηγεσία, διέλυσαν το αποκαλούμενο «χαλιφάτο» δύο χρόνια αργότερα.

Παρά τις στρατιωτικές αυτές ήττες, η οργάνωση εξακολουθεί να διατηρεί ενεργούς «εν υπνώσει» πυρήνες στη συριακή έρημο και, κατά διαστήματα, πραγματοποιεί επιθέσεις.

Ο νέος ισλαμιστής πρόεδρος της Συρίας, Αχμάντ αλ Σάρα, ο οποίος είχε στο παρελθόν διατελέσει διοικητής της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ — πρώην παρακλαδιού της Αλ Κάιντα στη Συρία — επιχειρεί να αποστασιοποιηθεί από το τζιχαντιστικό του παρελθόν. Μάλιστα, πέρυσι εντάχθηκε στον διεθνή συνασπισμό που δρα κατά του ΙΚ.

Το τελευταίο διάστημα, ο αμερικανικός στρατός μετέφερε περισσότερους από 5.700 κρατούμενους, μέλη του ΙΚ, από τη Συρία στο Ιράκ, έπειτα από την αποχώρηση των κουρδικών δυνάμεων από τις φυλακές, υπό την πίεση του συριακού στρατού. Παράλληλα, η Δαμασκός προχώρησε αυτή την εβδομάδα στην εκκένωση του καταυλισμού Αλ Χολ, μετά τη διαφυγή χιλιάδων συγγενών αλλοδαπών τζιχαντιστών από τον καταυλισμό.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συρία: Ξεκίνησε η ερήμην δίκη του ανατραπέντος Μπασάρ Αλ Άσαντ
Ειδήσεις

Συρία: Ξεκίνησε η ερήμην δίκη του ανατραπέντος Μπασάρ Αλ Άσαντ

Αλ Σαράα: Επίσκεψη στο Βερολίνο εν μέσω αυστηρών μέτρων ασφαλείας και αντιδράσεων
Ειδήσεις

Αλ Σαράα: Επίσκεψη στο Βερολίνο εν μέσω αυστηρών μέτρων ασφαλείας και αντιδράσεων

«Δεν θα επιτρέψουμε επιθέσεις κατά των Δρούζων»: Το Ισραήλ εντείνει τις προειδοποιήσεις του προς τη Συρία
Ειδήσεις

«Δεν θα επιτρέψουμε επιθέσεις κατά των Δρούζων»: Το Ισραήλ εντείνει τις προειδοποιήσεις του προς τη Συρία

Συρία: Σκληρή ισλαμική στροφή - «Μπλόκο» στην πώληση αλκοόλ και διώξεις για παραβίαση του ραμαζανιού
Ειδήσεις

Συρία: Σκληρή ισλαμική στροφή - «Μπλόκο» στην πώληση αλκοόλ και διώξεις για παραβίαση του ραμαζανιού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
30/05/2026 - 12:25

Κατατέθηκε στη Βουλή ο Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 12:11

Γερμανία: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας στο αεροδρόμιο του Μονάχου μετά από αναφορές για drone

Ειδήσεις
30/05/2026 - 11:55

Χέγκσεθ προς συμμάχους στον Ινδο-Ειρηνικό: Αυξήστε τις αμυντικές δαπάνες απέναντι στη Κίνα

Πολιτική
30/05/2026 - 11:35

Ανδρουλάκης: Μαζί για την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
30/05/2026 - 11:17

Βρετανία: Στη φυλακή ο Έλληνας υπήκοος για υπόθεση κατασκοπείας υπέρ του Ιράν

Πολιτική
30/05/2026 - 10:55

Το «αντίο» του πολιτικού κόσμου στον Νίκο Ταγαρά

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:30

Τεχεράνη: Το Ορμούζ ανήκει σε Ιράν και Ομάν – Καμία οριστική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:14

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος: Ανησυχία για την εξάπλωση του ατμίσματος στους εφήβους

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:02

Βιομηχανία στην ΕΕ: Πτώση κατανάλωσης ενέργειας, άνοδος των ανανεώσιμων πηγών και του φυσικού αερίου

Εργασιακά
30/05/2026 - 09:58

Η κλιματική «αλλαγή» βαθαίνει το χάσμα των φύλων: Οι γυναίκες πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 23:33

Σε ρυθμούς ρεκόρ η Wall Street – Ο Dow ξεπέρασε το όριο των 51.000 μονάδων

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:22

Πούτιν: Δεν ήταν δικό μας το drone στη Ρουμανία – Ψέμα πως απειλούμε την Ευρώπη

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:12

Θεσσαλία: Στη φυλακή για βιασμό ο πρώην περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:52

Εμπλουτισμένο ουράνιο – Το καλύτερο διαπραγματευτικό «χαρτί» του Ιράν

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:33

Πίεση Πούτιν στην Αρμενία να διαλέξει μεταξύ ΕΕ και Ευρασιατικής Ένωσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:21

Άκαρπη η σύσκεψη Τραμπ στο Situtation Room – Καμία συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
29/05/2026 - 22:06

Πέθανε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:00

Πώς να στηρίξουμε ουσιαστικά τα παιδιά στις Πανελλήνιες

Πολιτική
29/05/2026 - 21:44

Παυλόπουλος: Τεχνητή Νοημοσύνη και Απονομή Δικαιοσύνης – Τα όρια της τεχνολογίας στο Κράτος Δικαίου

Ειδήσεις
29/05/2026 - 21:30

Ομοσπονδιακός δικαστής «παγώνει» το σχέδιο Τραμπ για ταμείο αποζημιώσεων $1,776 δισ.

Ειδήσεις
29/05/2026 - 21:17

Πέταξε στα 8,49 μ. ο Μίλτος Τεντόγλου – Νέα κορυφαία επίδοση παγκοσμίως

Υγεία
29/05/2026 - 21:15

Γιατί η γυμναστική στο σπίτι είναι το «κλειδί» για την αυτονομία μετά τα 65

Πολιτική
29/05/2026 - 20:56

Ανδρουλάκης: Ένας δρόμος υπάρχει για την πολιτική αλλαγή, το ΠΑΣΟΚ

Πολιτική
29/05/2026 - 20:37

Εξώδικο της RealPolls στον Δουδωνή – «Δεν τα υπολόγισαν καλά», απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
29/05/2026 - 20:19

ΕΕ: Βήμα προς την Ένωση Κεφαλαιαγορών – Υπέρ οι έξι μεγαλύτερες οικονομίες

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:58

Χανιά: Έκτακτη προσγείωση αεροσκάφους μετά από επεισόδιο με επιβάτη

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:40

Εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη - Τεχνίτης του ΔΕΔΔΗΕ υπέστη εγκαύματα

Πολιτική
29/05/2026 - 19:38

Μανιάτης: Η Κομισιόν ανατρέπει τους τουρκικούς ισχυρισμούς – Τα έργα υποδομών που χρηματοδοτεί η ΕΕ είναι νόμιμα

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:22

Οι όροι του Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν – Τι απαντά η Τεχεράνη

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 19:19

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ευρωαγορές – Κερδισμένες οι αμυντικές εταιρείες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ