Ο Τραμπ σχεδιάζει επίθεση στο Ιράν «Δευτέρα ή Τρίτη», λέει πρώην πράκτορας της CIA

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σχεδιάζει να εξαπολύσει επίθεση κατά του Ιράν «τη Δευτέρα ή την Τρίτη», όπως μετέφερε ο πρώην πράκτορας της CIA Τζον Κυριάκου, επικαλούμενος πηγή από τον Λευκό Οίκο.

Ο Κυριάκου τόνισε ότι «έχει ληφθεί απόφαση» για επίθεση στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, αφού ο Τραμπ είχε δώσει στο Ιράν δέκα ημέρες να αποδεχθεί τους όρους των ΗΠΑ.

«Το έχει ξανακάνει αυτό. Θα σου δώσει δέκα ημέρες, θα σου δώσει δύο εβδομάδες και μετά θα επιτεθεί δύο ημέρες μέσα σε αυτή την προθεσμία», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και η διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Τούλσι Γκαμπάρντ αντιτίθενται στον πόλεμο, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ τον στηρίζουν.

Η Τεχεράνη φαίνεται προετοιμασμένη για τα σχέδια του αμερικανού προέδρου, καθώς, σύμφωνα με τους New York Times, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έχει δώσει οδηγίες στους συνεργάτες του για να αντιδράσουν σε περίπτωση δολοφονίας του από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ.

Ο Χαμενεΐ, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ορίσει πολλαπλά επίπεδα διαδοχής για κρίσιμες στρατιωτικές και πολιτικές θέσεις και έχει μεταβιβάσει εξουσίες λήψης αποφάσεων σε έναν στενό κύκλο συνεργατών, σε περίπτωση που διακοπούν οι επικοινωνίες ή αν δολοφονηθεί.