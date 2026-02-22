Αραγτσί: «Υπάρχουν ακόμη πιθανότητες» για επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν

Στη Γενεύη θα συνεχιστούν την ερχόμενη Πέμπτη οι συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, όπως επιβεβαίωσε απόψε το υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ αλ Μπουσάιντι, της χώρας που διαμεσολάβησε για την έναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, δήλωσε ότι οι επαφές έχουν προγραμματιστεί «με μια θετική ώθηση ώστε να γίνει μια επιπλέον προσπάθεια για την οριστικοποίηση της συμφωνίας».

Μια «καλή πιθανότητα»

Λίγο νωρίτερα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανέφερε ότι είναι «πιθανόν» να συναντηθεί με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στη Γενεύη την Πέμπτη, επισημαίνοντας ότι παραμένει μια «καλή πιθανότητα» να βρεθεί διπλωματική λύση στο ζήτημα των πυρηνικών φιλοδοξιών της Τεχεράνης.

Ο Αραγτσί προχώρησε στη δήλωση αυτή σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Face the Nation» του δικτύου CBS News, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν.

Ο Ιρανός υπουργός σημείωσε ότι «εργάζεται πάνω στα στοιχεία» μιας συμφωνίας με τις ΗΠΑ. «Συνεχίζουμε τις διαπραγματεύσεις», υπογράμμισε. «Πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμη καλές πιθανότητες να καταλήξουμε σε μια διπλωματική λύση, επωφελή για όλους», επιμένοντας ότι το Ιράν, «ως κυρίαρχο κράτος, διατηρεί πλήρως το δικαίωμα να αποφασίζει» αν θα συνεχίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου.

Ο Αραγτσί επανέλαβε επίσης ότι η Τεχεράνη θεωρεί πως έχει δικαίωμα απάντησης σε ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση. «Αν οι ΗΠΑ μας επιτεθούν, έχουμε ασφαλώς το δικαίωμα να αμυνθούμε», είπε, προσθέτοντας ότι απέναντι σε μια «επιθετική ενέργεια» κάθε απάντηση «είναι δικαιολογημένη και νόμιμη».

«Οι πύραυλοί μας δεν μπορούν να φτάσουν στο αμερικανικό έδαφος. Πρέπει επομένως, προφανώς, να βρούμε μια άλλη λύση (…) και να χτυπήσουμε τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή» είπε, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

