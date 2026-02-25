Eurostat: Κατά 25% μικρότερη σύνταξη πήραν οι γυναίκες, έναντι των ανδρών, στην ΕΕ το 2024

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το συνταξιοδοτικό κενό μεταξύ ανδρών και γυναικών παραμένει σημαντικό, καθώς το 2024 η μέση σύνταξη για τις γυναίκες ηλικίας 65 ετών και άνω ήταν 24,5% χαμηλότερη σε σύγκριση με εκείνη των ανδρών, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Τα μεγαλύτερα χάσματα εντοπίζονται στη Μάλτα (40,3%), στην Ολλανδία (36,3%) και στην Αυστρία (35,6%), ενώ οι μικρότερες διαφορές καταγράφηκαν στην Εσθονία (5,6%), στη Σλοβακία (8,4%) και στην Ουγγαρία (9,6%).

Η Eurostat παρουσίασε, επίσης, και το χάσμα βάσει της διάμεσης σύνταξης, που αποτελεί την τιμή η οποία χωρίζει σε δύο ίσα μέρη τις συντάξεις, προσφέροντας μια πιο αντιπροσωπευτική εικόνα της «τυπικής» σύνταξης, καθώς επηρεάζεται λιγότερο από ακραίες τιμές.

Με βάση τη διάμεση τιμή, η σύνταξη των γυναικών στην ΕΕ ήταν 24,9% χαμηλότερη από εκείνη των ανδρών, με τα μεγαλύτερα κενά να εντοπίζονται στο Λουξεμβούργο (43,3%), στην Ισπανία (41,1%) και στην Ολλανδία (39,6%), ενώ οι μικρότερες διαφορές καταγράφηκαν στην Εσθονία (-0,3%), στην Ουγγαρία (0,4%) και στη Δανία (2,7%).

Η αντιπαραβολή μεταξύ μέσου και διάμεσου χάσματος δείχνει σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά χώρα.

Στη Δανία, για παράδειγμα, το χάσμα βάσει μέσου όρου ήταν 12,9 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το διάμεσο, ενώ ακολουθούν το Βέλγιο (11 μ.μ.) και η Ουγγαρία (9,2 μ.μ.). Σε άλλες χώρες, όπως η Ισπανία (-11,9 μ.μ.), το Λουξεμβούργο (-10,6 μ.μ.) και η Πορτογαλία (-6,5 μ.μ.), το διάμεσο χάσμα ήταν μεγαλύτερο από το μέσο.