Σκληρό μήνυμα Τραμπ προς Τεχεράνη: «Πολύ αργά για συνομιλίες»

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Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη ότι δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι «πολύ αργά» για συνομιλίες, μετά τις δραματικές εξελίξεις που, όπως ανέφερε, οδήγησαν στην εξόντωση της ανώτατης ιρανικής ηγεσίας, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεϊ.

«Η αεράμυνά τους, η Πολεμική Αεροπορία, το Ναυτικό και η Ηγεσία τους χάθηκαν. Θέλουν να μιλήσουν. Είπα “Πολύ αργά!”», έγραψε χαρακτηριστικά, υιοθετώντας αδιάλλακτη στάση απέναντι στο Ιράν.

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Η τοποθέτησή του Ντόναλντ Τραμπ ενισχύει το κλίμα έντασης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης στην περιοχή.