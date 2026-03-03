ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Sky Express: Ακυρώσεις πτήσεων προς και από Τελ Αβίβ έως τις 9 Μαρτίου
Ειδήσεις
19:35 - 03 Μαρ 2026

Sky Express: Ακυρώσεις πτήσεων προς και από Τελ Αβίβ έως τις 9 Μαρτίου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η αεροπορική εταιρεία Sky Express ανακοίνωσε σήμερα (3/3) την επέκταση των ακυρώσεων των πτήσεών της προς και από το Τελ Αβίβ έως τη και τη Δευτέρα 9 Μαρτίου.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, λόγω αναστολής λειτουργίας του εναέριου χώρου του Ισραήλ, όλες οι προγραμματισμένες πτήσεις της εταιρείας από το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ATH) προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν (TLV), καθώς και οι πτήσεις από το Τελ Αβίβ προς την Αθήνα, ακυρώνονται για το διάστημα από Κυριακή 1 Μαρτίου έως και Δευτέρα 9 Μαρτίου.

Για τη διευκόλυνση των επιβατών, η Sky Express προσφέρει τις ακόλουθες επιλογές:

  1. Δωρεάν αλλαγή εισιτηρίου σε μελλοντική πτήση του ίδιου δρομολογίου με ημερομηνία αναχώρησης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, μέσω της επιλογής «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ» στην ιστοσελίδα skyexpress.com.

  2. Ακύρωση κράτησης και έκδοση credit voucher, αντίστοιχο με το ποσό του εισιτηρίου, με διάρκεια ισχύος 12 μηνών, επίσης μέσω της επιλογής «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ» στο skyexpress.com.

  3. Ακύρωση κράτησης και επιστροφή χρημάτων, κατόπιν επικοινωνίας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Επιπλέον, οι επιβάτες με κράτηση από ή προς Τελ Αβίβ για πτήσεις έως και τις 15 Μαρτίου 2026 μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, μετά από επικοινωνία στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , να επιλέξουν:

  • Δωρεάν αλλαγή του εισιτηρίου σε μελλοντική πτήση του ίδιου δρομολογίου με ημερομηνία αναχώρησης έως 31 Μαρτίου 2026.

  • Ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher ισόποσου με το εισιτήριο, με διάρκεια ισχύος 12 μηνών.

Η ενημέρωση υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρείας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών εν μέσω των περιορισμών του εναέριου χώρου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραμπ: Γι&#039; αυτό χτυπήσαμε το Ιράν - Διακόπτουμε το εμπόριο με την Ισπανία
Ειδήσεις

Τραμπ: Γι' αυτό χτυπήσαμε το Ιράν - Διακόπτουμε το εμπόριο με την Ισπανία

Βυθίστηκαν οι Ευρωαγορές καθώς κλιμακώθηκε η ένταση στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Βυθίστηκαν οι Ευρωαγορές καθώς κλιμακώθηκε η ένταση στη Μέση Ανατολή

Μητσοτάκης: Μετασχηματίζουμε την πολιτική υγείας με επίκεντρο την πρόληψη και την πρωτοβάθμια περίθαλψη
Πολιτική

Μητσοτάκης: Μετασχηματίζουμε την πολιτική υγείας με επίκεντρο την πρόληψη και την πρωτοβάθμια περίθαλψη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

SKY express: +18,5% στο εξωτερικό το τριήμερο της Πρωτομαγιάς
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

SKY express: +18,5% στο εξωτερικό το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

Politico: Ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες περικόπτουν πτήσεις λόγω της κρίσης στα καύσιμα
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Politico: Ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες περικόπτουν πτήσεις λόγω της κρίσης στα καύσιμα

SKY express: Δεν αυξάνει τις τιμές στα αεροπορικά εισιτήρια
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

SKY express: Δεν αυξάνει τις τιμές στα αεροπορικά εισιτήρια

Τελ Αβίβ: Ενεργοποίηση της αεράμυνας και εκρήξεις από ιρανικούς πυραύλους
Ειδήσεις

Τελ Αβίβ: Ενεργοποίηση της αεράμυνας και εκρήξεις από ιρανικούς πυραύλους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σχόλια Αγοράς
08/06/2026 - 07:54

Χρηματιστήριο: Τα 10 καλά της... μοίρας του και η παράμετρος των επιτοκίων

Σχόλια Αγοράς
08/06/2026 - 07:54

Χρηματιστήριο: Τα 10 καλά της... μοίρας του και η παράμετρος των επιτοκίων

Πολιτική
07/06/2026 - 23:48

Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Δένδια στην Κύπρο

Ειδήσεις
07/06/2026 - 23:18

Κύματα πυραύλων από το Ιράν στο Ισραήλ - Αντίποινα σε αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό

Ειδήσεις
07/06/2026 - 22:00

Τραμπ κατά δημοσιογράφου του NBC: «Ή είσαι διεφθαρμένη ή ηλίθια» δήλωσε και αποχώρησε

Ειδήσεις
07/06/2026 - 21:53

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο-μαμούθ €270.000 σε 55χρονο για εγκατάλειψη εννέα γατιών στην Καλαμαριά

Ειδήσεις
07/06/2026 - 21:45

Σύλληψη Παλαιστίνιου στην Κρήτη: Ισραηλινές αναφορές για δίκτυα Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο

Ειδήσεις
07/06/2026 - 21:35

Στο Λονδίνο ο Ζελένσκι για κρίσιμες συνομιλίες ενώ η Ουκρανία δέχεται σφοδρά ρωσικά πλήγματα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
07/06/2026 - 21:20

Aγρότες: Ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση 15% στην αγορά λιπασμάτων – Ποιο διάστημα καλύπτει

Ειδήσεις
07/06/2026 - 20:45

Πληθωρισμός και πετρέλαιο πιέζουν την ΕΚΤ: Προς αύξηση επιτοκίων την Πέμπτη 11/6

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
07/06/2026 - 20:15

ΕΦΕΤ: Η ασφάλεια τροφίμων ως θεμελιώδες δικαίωμα – Έμφαση στον ρόλο της επιστήμης και της πρόληψης

Ειδήσεις
07/06/2026 - 20:11

Τουρνάς από Βόρεια Εύβοια: Διαρκή παρακολούθηση του φαινομένου – Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι

Ειδήσεις
07/06/2026 - 19:50

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά την εκεχειρία: Ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό και απειλές από Τεχεράνη

Επιχειρήσεις
07/06/2026 - 19:15

Banco BPM: Πρόταση-μαμούθ για συγχώνευση «ίσου προς ίσο» με τη Monte dei Paschi

Ειδήσεις
07/06/2026 - 18:45

Βόρεια Εύβοια: Κανονικά αύριο 8/6 οι Πανελλαδικές – Κλειστά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσιο Προκοπίου

Πολιτική
07/06/2026 - 18:32

Δημοσκόπηση Marc: Η ΝΔ πρώτη με 30,8% – Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ

Εμπορεύματα
07/06/2026 - 18:10

OPEC+: Απόφαση για τέταρτη διαδοχική αύξηση πετρελαίου μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Αυτοδιοίκηση
07/06/2026 - 17:45

Υπόθεση Πολεοδομίας Κηφισιάς: «Είχαμε ήδη εντοπίσει τις δυσλειτουργίες», λέει ο Δήμος

Ειδήσεις
07/06/2026 - 17:21

CNBC για Πόλεμο Ιράν–ΗΠΑ: Οι 100 ημέρες που αναδιαμόρφωσαν αγορές, ενέργεια και οικονομίες

Ειδήσεις
07/06/2026 - 16:55

Axios: Η Καμάλα Χάρις στη Λουιζιάνα με φόντο τις εκλογικές περιφέρειες και τις ζυμώσεις για το 2028

Ειδήσεις
07/06/2026 - 16:20

Ανησυχία για τις ισχυρές δονήσεις στη Β. Εύβοια: Επιτόπου ο Τουρνάς για την αποτίμηση της κατάστασης

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/06/2026 - 15:59

Νέο ιστορικό υψηλό για το «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Ξεπέρασαν τα 12,2 εκατ. οι επιβάτες στο πρώτο πεντάμηνο

Πολιτική
07/06/2026 - 15:30

Καρανίκας: «Παρακμή και σήψη» – Σφοδρή επίθεση σε Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ για «κείμενα Άρλεκιν»

Ειδήσεις
07/06/2026 - 15:00

Κατσαφάδος: Τελεσίγραφο έως 15/6 για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Πρόστιμα μέσω ΑΑΔΕ και εντατικοί έλεγχοι

ΥΔΡΕΥΣΗ
07/06/2026 - 14:30

Χαρακόπουλος: Από τον Νείλο στον Αχελώο – Προειδοποιήσεις για «πολέμους του νερού» και την απειλή της ερημοποίησης

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:59

Αλβανία: Ο Ράμα υπερασπίζεται την επένδυση Κούσνερ 1,4 δισ. ευρώ εν μέσω μαζικών αντιδράσεων για τη Νάρτα

Πολιτική
07/06/2026 - 13:30

Ανδρουλάκης από Αρκαλοχώρι: Με την εμπιστοσύνη των πολιτών θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:07

Σεισμός 5,2 και 4,8 Ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια: Ζημιές σε σπίτια και κατολισθήσεις

Επιχειρήσεις
07/06/2026 - 12:59

British Airways: Το αυξημένο κόστος καυσίμων φέρνει νέο κύμα ανατιμήσεων στα εισιτήρια

Ειδήσεις
07/06/2026 - 12:45

Στενά του Ορμούζ και πετρέλαιο: OPEC+ σε κρίσιμη συνεδρίαση χωρίς ισχυρά «όπλα»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ