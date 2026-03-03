Sky Express: Ακυρώσεις πτήσεων προς και από Τελ Αβίβ έως τις 9 Μαρτίου

Η αεροπορική εταιρεία Sky Express ανακοίνωσε σήμερα (3/3) την επέκταση των ακυρώσεων των πτήσεών της προς και από το Τελ Αβίβ έως τη και τη Δευτέρα 9 Μαρτίου.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, λόγω αναστολής λειτουργίας του εναέριου χώρου του Ισραήλ, όλες οι προγραμματισμένες πτήσεις της εταιρείας από το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ATH) προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν (TLV), καθώς και οι πτήσεις από το Τελ Αβίβ προς την Αθήνα, ακυρώνονται για το διάστημα από Κυριακή 1 Μαρτίου έως και Δευτέρα 9 Μαρτίου.

Για τη διευκόλυνση των επιβατών, η Sky Express προσφέρει τις ακόλουθες επιλογές:

Δωρεάν αλλαγή εισιτηρίου σε μελλοντική πτήση του ίδιου δρομολογίου με ημερομηνία αναχώρησης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, μέσω της επιλογής «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ» στην ιστοσελίδα skyexpress.com. Ακύρωση κράτησης και έκδοση credit voucher, αντίστοιχο με το ποσό του εισιτηρίου, με διάρκεια ισχύος 12 μηνών, επίσης μέσω της επιλογής «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ» στο skyexpress.com. Ακύρωση κράτησης και επιστροφή χρημάτων, κατόπιν επικοινωνίας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Επιπλέον, οι επιβάτες με κράτηση από ή προς Τελ Αβίβ για πτήσεις έως και τις 15 Μαρτίου 2026 μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, μετά από επικοινωνία στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , να επιλέξουν:

Δωρεάν αλλαγή του εισιτηρίου σε μελλοντική πτήση του ίδιου δρομολογίου με ημερομηνία αναχώρησης έως 31 Μαρτίου 2026.

Ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher ισόποσου με το εισιτήριο, με διάρκεια ισχύος 12 μηνών.

Η ενημέρωση υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρείας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών εν μέσω των περιορισμών του εναέριου χώρου.