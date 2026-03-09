Μακρόν: Στη Σούδα για επιθεώρηση στο «Σαρλ ντε Γκολ» - Τον υποδέχθηκε ο Δένδιας

Μετά την υποδοχή και τη συνάντηση στο αεροδρόμιο, ο κ. Μακρόν θα επιβιβαστεί σε ελικόπτερο με προορισμό το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκολ», το οποίο βρίσκεται ήδη στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Χανίων. Παρά το γεγονός ότι η συνάντηση με τον Έλληνα υπουργό είναι επιβεβαιωμένη, παραμένει ανοιχτό αν ο κ. Δένδιας θα συνοδεύσει τον Γάλλο πρόεδρο στην επίσκεψή του στο αεροπλανοφόρο.
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Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ, στην περιοχή της 115 Πτέρυγας Μάχης καταγράφεται έντονη κινητικότητα, με παρουσία τόσο ελληνικών όσο και αμερικανικών αεροσκαφών. Η επίσκεψη αυτή θεωρείται κρίσιμη στο πλαίσιο των τρεχουσών γεωπολιτικών εξελίξεων, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία της Ευρώπης στην Ανατολική Μεσόγειο.