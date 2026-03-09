Μακρόν: Στη Σούδα για επιθεώρηση στο «Σαρλ ντε Γκολ» - Τον υποδέχθηκε ο Δένδιας

Στο αεροδρόμιο των Χανίων, στην 115 Πτέρυγα Μάχης, έφτασε σήμερα (9/3) το απόγευμα, ο πρόεδρος Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, προερχόμενος από την Κύπρο. Τον Γάλλο ηγέτη θα υποδέχθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε μία συνάντηση που αναδεικνύει τη στενή στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας, αλλά και τη σημασία της ευρωπαϊκής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μετά την υποδοχή και τη συνάντηση στο αεροδρόμιο, ο κ. Μακρόν θα επιβιβαστεί σε ελικόπτερο με προορισμό το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκολ», το οποίο βρίσκεται ήδη στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Χανίων. Παρά το γεγονός ότι η συνάντηση με τον Έλληνα υπουργό είναι επιβεβαιωμένη, παραμένει ανοιχτό αν ο κ. Δένδιας θα συνοδεύσει τον Γάλλο πρόεδρο στην επίσκεψή του στο αεροπλανοφόρο.

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Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ, στην περιοχή της 115 Πτέρυγας Μάχης καταγράφεται έντονη κινητικότητα, με παρουσία τόσο ελληνικών όσο και αμερικανικών αεροσκαφών. Η επίσκεψη αυτή θεωρείται κρίσιμη στο πλαίσιο των τρεχουσών γεωπολιτικών εξελίξεων, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία της Ευρώπης στην Ανατολική Μεσόγειο.