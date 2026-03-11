ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Stern: Σύλληψη υπόπτου ως μέλους της Χαμάς στην Κύπρο
Ειδήσεις
20:25 - 11 Μαρ 2026

Stern: Σύλληψη υπόπτου ως μέλους της Χαμάς στην Κύπρο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πληθώρα δημοσιευμάτων προκύπτουν στον γερμανικό Τύπο αναφορικά με τη σύλληψη υπόπτου στην Κύπρο που φέρεται να συμμετέχει σε εγκληματικές δραστηριότητες προμήθειας όπλων για επιθέσεις στην Ευρώπη και να ανήκει στη Χαμάς.

«Ο γεννημένος στον Λίβανο Κάμελ Μ. φέρεται να παρέδωσε σε συνεργό του που είχε ήδη συλληφθεί το φθινόπωρο, 300 φυσίγγια πραγματικών πυρομαχικών», γράφει το Stern και αναμεταδίδει η DW. «Συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής από συνοριοφύλακες στο αεροδρόμιο Λάρνακας κατά την είσοδό του από τον Λίβανο», ενώ ήταν καταζητούμενος στη Γερμανία.

«Τώρα ο άνδρας μεταφέρεται στη Γερμανία και πρόκειται να παρουσιαστεί ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος θα αποφασίσει για την προφυλάκισή του. Το διαμέρισμά του στο Βερολίνο ερευνήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών».

Όπως επισημαίνει περαιτέρω το Stern «κατά τους τελευταίους μήνες υπήρξαν επανειλημμένα συλλήψεις και προφυλακίσεις φερόμενων μελών της Χαμάς στη Γερμανία. Οι ερευνητές θεωρούν πως τα όπλα που εντοπίστηκαν προορίζονταν για δολοφονικές επιθέσεις σε ισραηλινές ή εβραϊκές εγκαταστάσεις στη Γερμανία και την Ευρώπη».

«Στις αρχές Οκτωβρίου 2025 συνελήφθησαν άλλα τρία άτομα στο Βερολίνο, τα οποία φέρεται να είχαν προμηθευτεί πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά», προσθέτει σχετικά με το υπόβαθρο της υπόθεσης η Berliner Morgenpost. «Στο πλαίσιο των συλλήψεων βρέθηκαν μεταξύ άλλων, ένα αυτόματο όπλο τύπου AK 47, διάφορα πιστόλια και "σημαντικές ποσότητες” πυρομαχικών. Τον Νοέμβριο οι ερευνητές προχώρησαν σε νέες συλλήψεις», μεταξύ άλλων στη Μεγάλη Βρετανία και την Αυστρία. Με αυτό το εγκληματικό δίκτυο φέρεται να συνδέεται και ο άνδρας που συνελήφθη στην Κύπρο. Πάντως, «όπως αναφέρει εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας, πρόκειται για μια "πολύ ρευστή” και κινητική ομάδα, διακρατικού χαρακτήρα, που ενδεχομένως δρα χωρίς τα μέλη της να γνωρίζονται μεταξύ τους».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιστολή Πιερρακάκη σε Κόστα: Το έργο του Eurogroup και βασικές προτεραιότητες για ανάπτυξη στην ευρωζώνη
Οικονομία

Επιστολή Πιερρακάκη σε Κόστα: Το έργο του Eurogroup και βασικές προτεραιότητες για ανάπτυξη στην ευρωζώνη

Το Ταμείο Ανάκαμψης «μοχλός» ενεργειακής μετάβασης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Το Ταμείο Ανάκαμψης «μοχλός» ενεργειακής μετάβασης

Τραμπ: Ασφαλή τα Στενά του Ορμούζ – Δεν πιστεύω ότι το Ιράν τα έχει ναρκοθετήσει
Ειδήσεις

Τραμπ: Ασφαλή τα Στενά του Ορμούζ – Δεν πιστεύω ότι το Ιράν τα έχει ναρκοθετήσει

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στο «τραπέζι» μόνιμη παρουσία ελληνικών μαχητικών στην Κύπρο
Ειδήσεις

Στο «τραπέζι» μόνιμη παρουσία ελληνικών μαχητικών στην Κύπρο

Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ: Νέα ώθηση στην στρατηγική ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ: Νέα ώθηση στην στρατηγική ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο

Politico: «Ρήγμα» στην ΕΕ για τον προϋπολογισμό των 2 τρισ. ευρώ - Έντονη αντιπαράθεση Βορρά - Νότου
Ειδήσεις

Politico: «Ρήγμα» στην ΕΕ για τον προϋπολογισμό των 2 τρισ. ευρώ - Έντονη αντιπαράθεση Βορρά - Νότου

Στη φυλακή ο 37χρονος Παλαιστίνιος - Ανεπαρκή τα στοιχεία υποστηρίζει ο δικηγόρος του
Ειδήσεις

Στη φυλακή ο 37χρονος Παλαιστίνιος - Ανεπαρκή τα στοιχεία υποστηρίζει ο δικηγόρος του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
16/06/2026 - 12:09

ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή αύξηση 0,3% στις κενές θέσεις εργασίας το α’ τρίμηνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16/06/2026 - 12:06

Goldman Sachs για ΔΕΗ: Σύσταση «buy» και τιμή-στόχος στα €26,50

Πολιτική
16/06/2026 - 12:04

Εισαγγελική πρόταση ενοχής για την Ασημακοπούλου στην υπόθεση διαρροής προσωπικών δεδομένων αποδήμων

Ειδήσεις
16/06/2026 - 11:58

ifo: Οι μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία μπορούν να ελαφρύνουν τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό κατά 60 δισ. ευρώ

Ανεμοδείκτης
16/06/2026 - 11:54

Οι άλλες σκέψεις για τις εκλογές

Ειδήσεις
16/06/2026 - 11:49

Πανελλαδικές: Άνοιξε η πλατφόρμα για αποστολή των αποτελεσμάτων μέσω SMS

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 11:48

Μπρατάκος: Ευκαιρία για τη χώρα η αποτελεσματικότερη διασύνδεση της ναυτιλίας με την παραγωγή

Πολιτική
16/06/2026 - 11:40

Μπακογιάννη: Δεν θα ήταν ωραίο ο Γιωτόπουλος να συναντήσει τα παιδιά μου στον δρόμο

Ειδήσεις
16/06/2026 - 11:35

Ο Θεόδωρος Κουναδέας επικεφαλής της Ειδικής Υπηρεσίας Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και Ταμείου Εκσυγχρονισμού

Ειδήσεις
16/06/2026 - 11:34

Αραγτσί: Οποιαδήποτε ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση της ενδιάμεσης συμφωνίας με τις ΗΠΑ

Χρηματιστήρια
16/06/2026 - 11:29

Οι μετοχές έχουν ακόμη μεγαλύτερα περιθώρια ανόδου αν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ

Ανεμοδείκτης
16/06/2026 - 11:26

Η "μετακίνηση" Πρωτόπαππα φτιάχνει τα κέφια στο ΠΑΣΟΚ

Ανακοινώσεις
16/06/2026 - 11:17

Premia: Πρόωρη εξόφληση ομολογιακού €100 εκατ. στις 24 Ιουνίου

Οικονομία
16/06/2026 - 11:15

ΥΠΑΝ: 12 σημεία για το ν/σ για την καταναλωτική πίστη

Υγεία
16/06/2026 - 11:11

«Συναγερμός» για τους λαγοκέφαλους στις ελληνικές θάλασσες - Οδηγίες του Ερυθρού Σταυρού για πρώτες βοήθειες μετά από δάγκωμα

Πολιτική
16/06/2026 - 11:05

ΠΑΣΟΚ: Οι πολιτικές της ΝΔ  αποτυγχάνουν μόνιμα να βελτιώσουν την καθημερινότητά των πολιτών

Περιβάλλον
16/06/2026 - 10:56

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Η ΕΕΑΑ μέσα από τη νέα της 360ο καμπάνια αναδεικνύει την ανακύκλωση συσκευασιών

Ειδήσεις
16/06/2026 - 10:48

ifo: Οι αυτοαπασχολούμενοι στη Γερμανία βασίζονται όλο και περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη

Αυτοδιοίκηση
16/06/2026 - 10:48

Καλοκαίρι στην Αθήνα: 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 πολυποίκιλες εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο για όλους

Χρηματιστήρια
16/06/2026 - 10:47

Θετικό κλίμα στις διεθνείς αγορές με φόντο τις γεωπολιτικές εξελίξεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16/06/2026 - 10:24

ΑΔΜΗΕ: Στην αφετηρία η ΑΜΚ - Επενδυση 70 εκατ. από την Capital World Investors

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
16/06/2026 - 10:24

Ορυκτά: Γιατί ο εξορυκτικός κλάδος είναι πυλώνας για την ελληνική οικονομία

Αναλύσεις
16/06/2026 - 10:19

Χρηματιστήριο: Στις 2500 μονάδες ο επόμενος άθλος στο σενάριο συνέχισης της ανοδικής κίνησης

Οικονομία
16/06/2026 - 10:03

Στο δημοσιονομικό «ζύγι» οι νέες παροχές - Ο χώρος και το «αυστηρό» σκάνερ των Βρυξελλών

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/06/2026 - 09:58

Mustang Mach-E: Στο ρυθμό της ηλεκτροκίνησης

Σχόλια Αγοράς
16/06/2026 - 09:54

Χρηματιστήριο: «Βλέπει» την ετήσια αντίσταση των 2570 μονάδων - Οι τελευταίες πληροφορίες για την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16/06/2026 - 09:18

Πυρηνική ενέργεια: Οι πιθανές περιοχές για τη χωροθέτηση αντιδραστήρων στην Ελλάδα

Ειδήσεις
16/06/2026 - 08:53

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας αύξησε τα επιτόκια στο υψηλότερο επίπεδο από το 1995

ΕΜΠΟΡΙΟ
16/06/2026 - 08:51

Ε.Β.Ε.Π.: «Ευχής έργον» για την ελληνική οικονομία και το εμπόριο η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/06/2026 - 08:44

Τράπεζα Χανίων: Βήματα και ζυμώσεις για την επόμενη μέρα - Δύο υποψήφιοι επενδυτές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ