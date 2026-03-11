Stern: Σύλληψη υπόπτου ως μέλους της Χαμάς στην Κύπρο

Πληθώρα δημοσιευμάτων προκύπτουν στον γερμανικό Τύπο αναφορικά με τη σύλληψη υπόπτου στην Κύπρο που φέρεται να συμμετέχει σε εγκληματικές δραστηριότητες προμήθειας όπλων για επιθέσεις στην Ευρώπη και να ανήκει στη Χαμάς.

«Ο γεννημένος στον Λίβανο Κάμελ Μ. φέρεται να παρέδωσε σε συνεργό του που είχε ήδη συλληφθεί το φθινόπωρο, 300 φυσίγγια πραγματικών πυρομαχικών», γράφει το Stern και αναμεταδίδει η DW. «Συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής από συνοριοφύλακες στο αεροδρόμιο Λάρνακας κατά την είσοδό του από τον Λίβανο», ενώ ήταν καταζητούμενος στη Γερμανία.

«Τώρα ο άνδρας μεταφέρεται στη Γερμανία και πρόκειται να παρουσιαστεί ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος θα αποφασίσει για την προφυλάκισή του. Το διαμέρισμά του στο Βερολίνο ερευνήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών».

Όπως επισημαίνει περαιτέρω το Stern «κατά τους τελευταίους μήνες υπήρξαν επανειλημμένα συλλήψεις και προφυλακίσεις φερόμενων μελών της Χαμάς στη Γερμανία. Οι ερευνητές θεωρούν πως τα όπλα που εντοπίστηκαν προορίζονταν για δολοφονικές επιθέσεις σε ισραηλινές ή εβραϊκές εγκαταστάσεις στη Γερμανία και την Ευρώπη».

«Στις αρχές Οκτωβρίου 2025 συνελήφθησαν άλλα τρία άτομα στο Βερολίνο, τα οποία φέρεται να είχαν προμηθευτεί πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά», προσθέτει σχετικά με το υπόβαθρο της υπόθεσης η Berliner Morgenpost. «Στο πλαίσιο των συλλήψεων βρέθηκαν μεταξύ άλλων, ένα αυτόματο όπλο τύπου AK 47, διάφορα πιστόλια και "σημαντικές ποσότητες” πυρομαχικών. Τον Νοέμβριο οι ερευνητές προχώρησαν σε νέες συλλήψεις», μεταξύ άλλων στη Μεγάλη Βρετανία και την Αυστρία. Με αυτό το εγκληματικό δίκτυο φέρεται να συνδέεται και ο άνδρας που συνελήφθη στην Κύπρο. Πάντως, «όπως αναφέρει εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας, πρόκειται για μια "πολύ ρευστή” και κινητική ομάδα, διακρατικού χαρακτήρα, που ενδεχομένως δρα χωρίς τα μέλη της να γνωρίζονται μεταξύ τους».