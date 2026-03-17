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Αλί Λαριτζανί: Ποιος είναι ο «νο.2» του Ιράν που φέρεται να σκοτώθηκε – Πώς έγινε η επίθεση
Ειδήσεις
15:42 - 17 Μαρ 2026

Αλί Λαριτζανί: Ποιος είναι ο «νο.2» του Ιράν που φέρεται να σκοτώθηκε – Πώς έγινε η επίθεση

Reporter.gr Newsroom
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Την Τρίτη (17/3), ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις «εξουδετέρωσαν» ανώτατα στελέχη του ιρανικού μηχανισμού, μεταξύ των οποίων και ο Αλί Λαριτζανί. Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του Ισραηλινού Υπ. Άμυνας, Ίσραελ Κατς, ο οποίος δήλωσε πως ο επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν σκοτώθηκε από στοχευμένο πλήγμα χθες (16/3) το βράδυ. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης διαψεύδουν τον θάνατό του, ενώ πολλά διεθνή ΜΜΕ τον θεωρούν βέβαιο. Τι γνωρίζουμε, λοιπόν, τόσο για τον ίδιο τον Λαριτζανί όσο και για την επίθεση που φέρεται να του στοίχισε τη ζωή;  

«Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου μόλις με πληροφόρησε ότι ο Λαριτζανί, γραμματέας του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, και ο Σολεϊμάνι, αρχηγός του Μπασίτζ – ταου κεντρικού κατασταλτικού μηχανισμού του Ιράν – εξοντώθηκαν χθες το βράδυ», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας.

Κάποια ώρα αργότερα, ο ίδιος ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσεο ίδιος ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε: «Σήμερα το πρωί εξουδετερώσαμε τον Αλί Λαριτζανί. Ο Αλί Λαριτζανί είναι ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, που είναι η συμμορία των συμμοριών που ουσιαστικά διοικεί το Ιράν. Εξουδετερώσαμε επίσης τον διοικητή των Μπασίτζ μαζί του, αυτοί είναι οι βοηθοί των κακοποιών, που σκορπούν τον τρόμο στους δρόμους της Τεχεράνης και άλλων πόλεων του Ιράν εναντίον του πληθυσμού. Επιχειρούμε επίσης εκεί, επιχειρούμε από αέρος με αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας και με drones».

Η Τεχεράνη επισήμως δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη την είδηση, ενώ ανέβηκε και ένα χειρόγραφο μήνυμα του ίδιου του Λαριτζανί στο Χ (στον επίσημο λογαριασμό του), μέσα από το οποίο απέτιε φόρο τιμής στους νεκρούς του πολεμικού ναυτικού του Ιράν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh52sgyj6q7d?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τι γνωρίζουμε για την επίθεση

Μετά την ανακοίνωση του Ισραέλ Κατς το γραφείο του Νετανιάχου δημοσίευσε μία φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται ο Ισραηλινός πρωθυπουργός να μιλά στο τηλέφωνο. Η φωτογραφία συνοδεύεται από τη λεζάντα: «Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διατάζει την εξόντωση ανώτερων στελεχών του ιρανικού καθεστώτος».

Σύμφωνα με τα όσα γράφονται στα διεθνή μέσα, ο Λαριτζανί φέρεται να έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια χθεσινοβραδινής ισραηλινής επίθεσης στην Τεχεράνη. Μάλιστα, αναφέρεται ότι επρόκειτο για στοχευμένο πλήγμα των IDF εναντίον του.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι δέχθηκε επίθεση ενώ ήταν μαζί με τον γιο του σε κρησφύγετο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh51oyxnmzgx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, η επίθεση με στόχο τον Λαριτζανί είχε αρχικά προγραμματιστεί για το προηγούμενο βράδυ, αλλά αναβλήθηκε την τελευταία στιγμή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που ελήφθησαν το απόγευμα της Δευτέρας, ο Λαριτζανί επρόκειτο να φτάσει σε ένα από τα πολλά διαμερίσματα που χρησιμοποιούσε ως κρησφύγετα, εξήγησε ο αξιωματούχος προσθέτοντας ότι υπάρχουν πληροφορίες πως στο σημείο βρισκόταν με τον γιο του.

Σημειώνεται ότι πριν από 4 ημέρες, οι ΗΠΑ είχαν επικηρύξει τόσο τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ (νέο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν), όσο και τον Αλί Λαριτζανί, καθώς και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη του καθεστώτος και των Φρουρών της Επανάστασης έναντι 10 εκατ. δολαρίων.

Ποιος είναι ο «ρεαλιστής Κένεντι» του Ιράν

Το Al Jazeera μεταδίδει πως ο Λαριτζανί είναι γνωστός επί δεκαετίες ως μία μετριοπαθής μορφή του ιρανικού κατεστημένου, με ρεαλιστικές ιδέες. Ο ίδιος είχε υπηρετήσει ως γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και είχε συμβάλει στη διαμόρφωση της στρατηγικής της χώρας εν μέσω του πολέμου που μαίνεται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Γεννημένος το 1958 στη Νατζάφ σε μια εύπορη οικογένεια από το Αμολ, προερχόταν από μια ισχυρή πολιτική δυναστεία που το περιοδικό Time είχε αποκαλέσει «οι Κένεντι του Ιράν».

Ο πατέρας του ήταν διακεκριμένος θρησκευτικός λόγιος, ενώ ο ίδιος σε ηλικία 20 ετών παντρεύτηκε τη Φαριντέ Μοταχαρί, κόρη στενού συνεργάτη του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Ρουχολάχ Χομεϊνί.

Σε αντίθεση με πολλούς συνομηλίκους του, ακολούθησε κοσμική εκπαίδευση, αποκτώντας πτυχίο στα Μαθηματικά και την Επιστήμη Υπολογιστών, ενώ συνέχισε με διδακτορικό στη δυτική φιλοσοφία με έμφαση στον Ιμ. Καντ.

Μετά την επανάσταση του 1979, εντάχθηκε στους Φρουρούς της Επανάστασης και αργότερα μετακινήθηκε στην κυβέρνηση, αναλαμβάνοντας πρώτα τη θέση του υπουργού Πολιτισμού και στη συνέχεια της ηγεσίας της κρατικής ραδιοτηλεόρασης IRIB.

Το 2005 διορίστηκε γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και έγινε επικεφαλής διαπραγματευτής για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, θέση που κατείχε έως το 2007.

Το 2008 εξελέγη στο κοινοβούλιο και διετέλεσε πρόεδρος της Βουλής για τρεις συνεχόμενες θητείες, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην έγκριση της πυρηνικής συμφωνίας του 2015.

Τον Αύγουστο του 2025 επέστρεψε ως γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, επανεμφανιζόμενος ως κεντρική φιγούρα στην ηγεσία του Ιράν.

Λίγους μήνες μετά την επάνοδό του ακύρωσε τη συμφωνία συνεργασίας με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, ενώ λίγο πριν την επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου συμμετείχε στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, δηλώνοντας ότι «η διαπραγμάτευση είναι ορθολογική οδός».

Παρότι όλα αυτά τα χρόνια ο Λαριτζανί θεωρείτο ο «πραγματιστής» του καθεστώτος, ο τόνος του άλλαξε ριζικά μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ. Μία ημέρα αφότου οι IDF σκότωσαν τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ και τον διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης Μοχάμεντ Πακπούρ, ο Λαριτζανί εμφανίστηκε στην κρατική τηλεόραση με μία εμφανώς διαφορετική ρητορική.

Κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι «έβαλαν φωτιά στην καρδιά του ιρανικού έθνους», απέρριψε κάθε ενδεχόμενο νέων συνομιλιών με την Ουάσινγκτον καιυποσχέθηκε απάντηση που «δεν έχουν ξαναζήσει». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι το Ιράν «δεν στοχεύει περιφερειακές χώρες», αλλά θα πλήξει «οποιαδήποτε βάση χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ».

Τελευταία τροποποίηση στις 17/03/2026 - 16:31
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