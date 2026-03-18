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Ευρώπη: Άνοδο-ρεκόρ σε κοκαΐνη και κεταμίνη αποκαλύπτουν τα λύματα
Ειδήσεις
11:07 - 18 Μαρ 2026

Ευρώπη: Άνοδο-ρεκόρ σε κοκαΐνη και κεταμίνη αποκαλύπτουν τα λύματα

Reporter.gr Newsroom
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Ανησυχητικές τάσεις καταγράφει νέα ευρωπαϊκή έρευνα για τη χρήση ναρκωτικών, βασισμένη στην ανάλυση λυμάτων αστικών αποχετευτικών συστημάτων, η οποία αποτυπώνει αυξημένη κατανάλωση κοκαΐνης και κεταμίνης, την ώρα που η χρήση MDMA παρουσιάζει υποχώρηση.

Σύμφωνα με τη μελέτη που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ναρκωτικά (EUDA, πρώην EMCDDA), σε συνεργασία με το ερευνητικό δίκτυο SCORE, παρατηρείται μια γενικευμένη και εξελισσόμενη εικόνα κατανάλωσης ουσιών στην Ευρώπη. Όπως ανέφερε η διευθύντρια του οργανισμού Λορέν Νόλαν, το φαινόμενο χαρακτηρίζεται από ποικιλία και συνεχή μεταβολή.

Η έρευνα βασίστηκε σε καθημερινή συλλογή δειγμάτων λυμάτων για μία εβδομάδα, την περίοδο Μαρτίου–Μαΐου 2025, σε 115 πόλεις από 25 χώρες — μεταξύ αυτών 23 κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς και η Νορβηγία και η Τουρκία. Τα δείγματα, που αντιστοιχούν σε πληθυσμό περίπου 72 εκατομμυρίων ανθρώπων, αναλύθηκαν για τον εντοπισμό καταλοίπων κεταμίνης, κοκαΐνης, MDMA, μεθαμφεταμίνης, αμφεταμίνης και κάνναβης.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι, αν και ορισμένες ουσίες παρουσίασαν διαφοροποιήσεις ανά πόλη, η κεταμίνη κατέγραψε σημαντική αύξηση στις περισσότερες περιοχές. Συγκεκριμένα, το συνολικό φορτίο καταλοίπων της αυξήθηκε κατά σχεδόν 41% μεταξύ 2024 και 2025, με τα υψηλότερα επίπεδα να εντοπίζονται σε πόλεις του Βελγίου, της Γερμανίας και της Ολλανδίας.

Ανοδική πορεία καταγράφεται και στην κοκαΐνη, με αύξηση της τάξης του 22% το 2025. Η παρουσία της παραμένει ιδιαίτερα έντονη στη δυτική και νότια Ευρώπη, κυρίως σε χώρες όπως το Βέλγιο, η Ισπανία και η Ολλανδία, ενώ ίχνη της εντοπίστηκαν σχεδόν σε όλες τις πόλεις της δυτικής Ευρώπης.

Αντίθετα, η MDMA —η δραστική ουσία της «έκστασης»— εμφανίζει σαφή πτώση στις περισσότερες πόλεις που εξετάστηκαν. Η μείωση ήταν πιο έντονη σε πόλεις της Γερμανίας, της Αυστρίας και της Σλοβενίας, ξεπερνώντας ακόμη και τα επίπεδα μείωσης που είχαν καταγραφεί το 2020, όταν τα lockdown της πανδημίας είχαν περιορίσει τη νυχτερινή διασκέδαση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ημερήσια διακύμανση στη χρήση ουσιών: σε περίπου τρεις στις τέσσερις πόλεις, τα επίπεδα καταλοίπων κοκαΐνης και MDMA ήταν αυξημένα τα Σαββατοκύριακα (από Παρασκευή έως Δευτέρα), γεγονός που επιβεβαιώνει τη σύνδεση της κατανάλωσης με τη νυχτερινή ζωή και τη διασκέδαση.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/03/2026 - 15:50
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