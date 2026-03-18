Γερμανία: Σε απεργιακό «αναβρασμό» ο κλάδος των μεταφορών

Σημαντικές διαταραχές στις πτήσεις παρατηρήθηκαν σήμερα (18/3) στο αεροδρόμιο «Βίλι Μπραντ» του Βερολίνου, λόγω προειδοποιητικής απεργίας: συνολικά 445 πτήσεις και σχεδόν 57.000 επιβάτες επηρεάστηκαν. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν περίπου 400 έως 500 εργαζόμενοι από το σύνολο των 2.000, συμπεριλαμβανομένου διοικητικού προσωπικού, υπαλλήλων πυροσβεστικής και υπηρεσιών καθαρισμού.

Αναλυτικά, το συνδικάτο ver.di απέρριψε τις προτάσεις της εργοδοσίας σχετικά με τις μισθολογικές αυξήσεις, τις οποίες θεωρεί ανεπαρκείς. Η εργοδοσία πρότεινε αυξήσεις με κλιμακωτό τρόπο: 1% από τον Ιούλιο, 1,5% από τον Ιούλιο του 2027 και 1% επιπλέον από τον Μάιο του 2028. Το συνδικάτο υποστηρίζει ότι αυτές οι αυξήσεις είναι ανεπαρκείς και οδηγούν σε πραγματική απώλεια εισοδήματος για τους εργαζόμενους. Ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων έχει προγραμματιστεί για τις 25 Μαρτίου, με το ver.di να αναμένει βελτιωμένη πρόταση από την πλευρά της εργοδοσίας.

Το συνδικάτο ζητά αύξηση κατά 6%, ήτοι περίπου 250 ευρώ επιπλέον στον μισθό. Ο Χόλγκερ Ρέσλερ, βασικός διαπραγματευτής του ver.di, ανέφερε ότι για υπαλλήλους σε υπηρεσίες εδάφους με μισθό περίπου 3.500 ευρώ μεικτά τον μήνα, η επιτυχία του αιτήματος θα αυξήσει τον μισθό στα 3.750 ευρώ, ενώ η πρόταση της εργοδοσίας προβλέπει μόνο 3.535 ευρώ, την ώρα που οι τιμές βασικών αγαθών και ενοικίων στη Γερμανία συνεχίζουν να αυξάνονται.

Η κινητοποίηση δεν περιορίζεται στο αεροδρόμιο του Βερολίνου. Το ver.di προανήγγειλε νέες προειδοποιητικές απεργίες στις τοπικές αστικές συγκοινωνίες σε διάφορα κρατίδια της Γερμανίας, που θα επηρεάσουν λεωφορεία, τραμ και μετρό, ενώ οι προαστιακοί σιδηρόδρομοι (S-Bahn) και τα τοπικά τρένα θα λειτουργούν κανονικά.

Την Πέμπτη και εν μέρει την Παρασκευή αναμένονται διακοπές στην αστική συγκοινωνία σε Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, Αμβούργο και Βαυαρία, ενώ στη Βρέμη, το Βρανδεμβούργο και το Ζάαρλαντ δεν είναι ακόμη σαφές αν θα συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις. Σε άλλα κρατίδια, όπως το Σλέσβιχ-Χολστάιν και η Βάδη-Βυρτεμβέργη, έχουν ήδη επιτευχθεί μισθολογικές συμφωνίες. Σήμερα, Τετάρτη, παρατηρήθηκαν προβλήματα στις αστικές συγκοινωνίες του Μονάχου και της Κολωνίας.

Η Κριστίν Μπέλε, αντιπρόεδρος του ver.di, περιέγραψε την κατάσταση ως «δύσκολους καιρούς» και τόνισε την ανάγκη επίλυσης των ζητημάτων των εργαζομένων. Στόχος του συνδικάτου είναι η μείωση του φόρτου εργασίας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων και η διασφάλιση καλύτερων δημόσιων συγκοινωνιών για όλους στη Γερμανία.