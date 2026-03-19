ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια – «Καμπανάκι» Λαγκάρντ για τον πληθωρισμό λόγω του πολέμου

Αμετάβλητα άφησε σήμερα (Πέμπτη, 19/3) τα επιτόκια η ΕΚΤ, με την πρόεδρό της, Κριστίν Λαγκάρντ, να δηλώνει μετά την ανακοίνωση της απόφασης ότι το ΔΣ της τράπεζας είναι αποφασισμένο να διατηρηθεί ο πληθωρισμός στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα και να προειδοποιεί πως η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει καταστήσει τις προοπτικές της οικονομίας εξαιρετικά πιο αβέβαιες.

Βασικά επιτόκια της ΕΚΤ

Τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 2,00%, 2,15% και 2,40% αντιστοίχως.

Πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού (APP) και έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (PEPP)

Τα χαρτοφυλάκια APP και PEPP μειώνονται με μετρημένο και προβλέψιμο ρυθμό, καθώς το Ευρωσύστημα δεν επανεπενδύει πλέον τα ποσά από την εξόφληση τίτλων κατά τη λήξη τους.

Σύμφωνα με την Λαγκάρντ, ο πόλεμος στο Ιράν έχει δημιουργήσει ρίσκα για αναζωπύρωση του πληθωρισμού και επιβράδυνσης της οικονομικής ανάπτυξης. Όπως σημείωσε, δε, η διευρυμένη κρίση αναμένεται να έχει αισθητό αντίκτυπο στον βραχυπρόθεσμο πληθωρισμό μέσω των υψηλότερων τιμών στην ενέργεια.

Όσο για τις μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις του πολέμου, αυτές θα εξαρτηθούν από τη σφοδρότητα και τη διάρκεια των συγκρούσεων και από το πώς οι τιμές της ενέργειας θα επηρεάσουν τις τιμές καταναλωτή.

Η ίδια τόνισε, ωστόσο, ότι η ΕΚΤ είναι σε καλό σημείο για να αντιμετωπίσει την τρέχουσα αβεβαιότητα. Όπως ανέφερε, ο πληθωρισμός βρίσκεται κοντά στο 2%, οι μακροπρόθεσμες προοπτικές για τον πληθωρισμό είναι σταθερές και η οικονομία της ευρωζώνης δείχνει ανθεκτικότητα. Σημείωσε, ακόμη, ότι η ΕΚΤ αναθεώρησε υψηλότερα τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό, λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα που συνέλεξε έως τις 11 Μαρτίου.

Σημειώνεται ότι στη σχετική ανακοίνωση – που προηγήθηκε των δηλώσεων Λαγκάρντ – τονίζεται πως, λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, οι κίνδυνοι για πληθωριστικές πιέσεις έχουν πολλαπλασιαστεί, ενώ αντίθετα οι ευκαιρίες για ανάπτυξη έχουν μειωθεί.

Πληθωριστικές πιέσεις και ανάπτυξη σε πρώτο «πλάνο»

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει αυξήσει σημαντικά την αβεβαιότητα που περιβάλλει τις προοπτικές, δημιουργώντας ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό και καθοδικούς κινδύνους για την οικονομική ανάπτυξη. Τονίζεται ακόμη ότι θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στον βραχυπρόθεσμο πληθωρισμό μέσω των υψηλότερων τιμών της ενέργειας.

Η ΕΚΤ επισημαίνει πως οι μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις του θα εξαρτηθούν τόσο από την ένταση και τη διάρκεια της σύρραξης όσο και από τον τρόπο με τον οποίο οι τιμές της ενέργειας θα επηρεάσουν τις τιμές καταναλωτή και την οικονομία.

Ωστόσο, τονίζεται πως το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε θέση να διαχειριστεί αυτή την αβεβαιότητα.

Σταθερός γύρω από το στόχο του 2% ο πληθωρισμός

Ο πληθωρισμός έχει διαμορφωθεί γύρω από τον στόχο του 2%, οι πιο μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό είναι σταθεροποιημένες και η οικονομία έχει επιδείξει ανθεκτικότητα τα τελευταία τρίμηνα.

Οι εισερχόμενες πληροφορίες για την προσεχή περίοδο θα βοηθήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο – όπως σημειώνεται – να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο ο πόλεμος θα επηρεάσει τις προοπτικές για τον πληθωρισμό και τους κινδύνους που τις περιβάλλουν. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί προσεκτικά την κατάσταση και η προσέγγισή του που εξαρτάται από τα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία θα το βοηθήσει να καθορίσει την κατάλληλη νομισματική πολιτική.

Οι νέες προβολές των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ ενσωματώνουν κατ' εξαίρεση πληροφορίες μέχρι τις 11 Μαρτίου, μια μεταγενέστερη από ό,τι συνήθως ημερομηνία συμπερίληψης στοιχείων.

Εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο, ο γενικός πληθωρισμός προβλέπεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 2,6% το 2026, 2,0% το 2027 και 2,1% το 2028.

Ο πληθωρισμός έχει αναθεωρηθεί προς τα πάνω σε σχέση με τις προβολές του Δεκεμβρίου, ιδίως για το 2026. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι τιμές της ενέργειας θα είναι υψηλότερες λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό χωρίς την ενέργεια και τα είδη διατροφής, οι εμπειρογνώμονες προβλέπουν ότι θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 2,3% το 2026, 2,2% το 2027 και 2,1% το 2028.

Αυτοί οι ρυθμοί είναι επίσης υψηλότεροι σε σχέση με την πορεία που προβλεπόταν στις προβολές του Δεκεμβρίου, κυρίως λόγω της μετάδοσης των υψηλότερων τιμών της ενέργειας στον πληθωρισμό χωρίς την ενέργεια και τα είδη διατροφής.

Οι αναλυτές της ΕΚΤ αναμένουν ότι η οικονομική ανάπτυξη θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 0,9% το 2026, 1,3% το 2027 και 1,4% το 2028. Αυτό συνεπάγεται αναθεώρηση προς τα κάτω, ιδίως για το 2026, αντανακλώντας τις παγκόσμιες επιδράσεις του πολέμου στις αγορές βασικών εμπορευμάτων, στα πραγματικά εισοδήματα και στην εμπιστοσύνη. Ταυτόχρονα, η χαμηλή ανεργία, οι εύρωστοι ισολογισμοί του ιδιωτικού τομέα και οι δημόσιες δαπάνες για την άμυνα και τις υποδομές αναμένεται να συνεχίσουν να στηρίζουν την ανάπτυξη.

«Καμπανάκι» για παρατεταμένη διατάραξη προσφορά ελέω Μέσης Ανατολής

Σύμφωνα με τη δέσμευση της στρατηγικής νομισματικής πολιτικής του Διοικητικού Συμβουλίου να ενσωματώνει τους κινδύνους και την αβεβαιότητα στη λήψη των αποφάσεών του, οι εμπειρογνώμονες αξιολόγησαν επίσης τον τρόπο με τον οποίο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να επηρεάσει την οικονομική ανάπτυξη και τον πληθωρισμό σύμφωνα με ορισμένα εναλλακτικά ενδεικτικά σενάρια.

Η ανάλυση των σεναρίων υποδηλώνει ότι μια παρατεταμένη διατάραξη της προσφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου θα είχε ως αποτέλεσμα ο πληθωρισμός να διαμορφωθεί σε υψηλότερο επίπεδο, και η ανάπτυξη σε χαμηλότερο επίπεδο, από ό,τι υποθέτει το βασικό σενάριο των προβολών.

Οι επιπτώσεις για τον μεσοπρόθεσμο πληθωρισμό εξαρτώνται σε κρίσιμο βαθμό από το μέγεθος των έμμεσων και δευτερογενών επιδράσεων μιας ισχυρότερης και πιο επίμονης ενεργειακής διαταραχής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ακολουθήσει μια προσέγγιση που βασίζεται στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία και θα λαμβάνει αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση για τον καθορισμό της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις του όσον αφορά τα επιτόκια θα βασίζονται στην αξιολόγησή του για τις προοπτικές του πληθωρισμού και τους κινδύνους που τις περιβάλλουν, υπό το πρίσμα των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στοιχείων, καθώς και για τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την ένταση με την οποία μεταδίδεται η νομισματική πολιτική.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων.