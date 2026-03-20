Σερβία: Μείωση ειδικών φόρων στο αργό πετρέλαιο για στήριξη της αγοράς

Η Σερβία ανακοίνωσε την Παρασκευή 20/3 ότι θα μειώσει τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στο αργό πετρέλαιο, με στόχο να ανακουφίσει την τοπική αγορά και να περιορίσει τις επιπτώσεις από τη σύγκρουση Ισραήλ-ΗΠΑ με το Ιράν.

Ο πρόεδρος της χώρας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, τόνισε σε συνέντευξη Τύπου στο Βελιγράδι ότι η μείωση αυτή θα εφαρμοστεί ακόμη και αν συνεπάγεται απώλεια εσόδων για το κράτος.