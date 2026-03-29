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Πεντάγωνο: Σχέδια για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν – «Σας περιμένουμε», λέει η Τεχεράνη
Ειδήσεις
09:56 - 29 Μαρ 2026

Πεντάγωνο: Σχέδια για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν – «Σας περιμένουμε», λέει η Τεχεράνη

Reporter.gr Newsroom
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Το Πεντάγωνο, σύμφωνα με τη Washington Post, επεξεργάζεται σχέδια για χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν, με πιθανότερο αυτό των στοχευμένων επιδρομών από ειδικές δυνάμεις και μονάδες πεζικού. 

To σενάριο αυτό ενισχύεται από την ανάπτυξη στην περιοχή του αμερικανικού πολεμικού πλοίου USS Tripoli, που μεταφέρει περίπου 3.500 ναύτες και πεζοναύτες, καθώς και αεροσκάφη μεταφοράς και μαχητικά κρούσης, όπως επίσης και αμφίβια επιθετικά και τακτικά μέσα.

Εάν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εγκρίνει τα σχέδια, μια τέτοια προσπάθεια θα σηματοδοτούσε μια νέα φάση του πολέμου που θα μπορούσε να είναι σημαντικά πιο επικίνδυνη για τα αμερικανικά στρατεύματα από τις πρώτες τέσσερις εβδομάδες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhf3fu98e9w1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Στο μεταξύ, η Τεχεράνη ανεβάζει περαιτέρω τους τόνους.

Σύμφωνα με το Reuters, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε μετά από το δημοσίευμα της WP πως ο ιρανικός στρατός περιμένει τις χερσαίες δυνάμεις των ΗΠΑ.

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης απείλησαν με πλήγματα κατά ισραηλινών και αμερικανικών πανεπιστημίων στη Μέση Ανατολή, μετά τις επιθέσεις που -κατά το Ιράν- σημειώθηκαν σε πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Τεχεράνη, δίνοντας διορία στην Ουάσινγκτον έως το μεσημέρι της Δευτέρας να καταδικάσει τις επιθέσεις αυτές.

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Σημαντική εξέλιξη αποτελεί και η εμπλοκή των Χούθι στις εχθροπραξίες, εξαπολύοντας επιθέσεις στο Ισραήλ.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/03/2026 - 12:32
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