Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Η Ελλάδα στις ισχυρότερες οικονομίες της ευρωζώνης

Η επικεφαλής του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα ανέδειξε την Ελλάδα ως μία από τις πιο δυναμικές οικονομίες της ευρωζώνης, υπογραμμίζοντας τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια. Μιλώντας σε εκδήλωση του Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ενόψει της Εαρινής Συνόδου, στάθηκε ιδιαίτερα στη θετική πορεία της χώρας μετά την πολυετή κρίση.

Μάλιστα, η επικεφαλής του Ταμείου έκανε ειδική μνεία στον Κυριάκο Πιερρακάκη, σημειώνοντας ότι η ανάδειξή του στην προεδρία του Eurogroup αποτελεί σαφή ένδειξη της αποκατάστασης της διεθνούς αξιοπιστίας της Ελλάδας και της ενισχυμένης παρουσίας της στον ευρωπαϊκό πυρήνα λήψης αποφάσεων.

Αναφερόμενη στην περίοδο της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, η Γκεοργκίεβα τόνισε ότι η Ελλάδα, μαζί με χώρες όπως η Ιρλανδία και η Πορτογαλία, κατάφερε να μετατρέψει μια βαθιά κρίση σε ευκαιρία ανασυγκρότησης. Όπως επισήμανε, η επιτυχία αυτή βασίστηκε σε δύσκολες αλλά αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, στη συνέπεια των πολιτικών επιλογών και στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

«Οι χώρες αυτές απέδειξαν ότι με πολιτική βούληση, αποφασιστικότητα και προσήλωση στις αλλαγές μπορούν να επιτύχουν ισχυρή ανάκαμψη», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι σήμερα συγκαταλέγονται μεταξύ των οικονομιών με τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη.