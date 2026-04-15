ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Politico: Ποιος θα διαδεχθεί τον Όρμπαν ως «μαύρο πρόβατο» στην ΕΕ;
Ειδήσεις
09:55 - 15 Απρ 2026

Politico: Ποιος θα διαδεχθεί τον Όρμπαν ως «μαύρο πρόβατο» στην ΕΕ;

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Βίκτορ Όρμπαν αποτελεί πλέον παρελθόν — και μαζί του μένει κενό το «στέμμα» του βασικού ταραξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αλλαγή έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η ΕΕ στηρίζεται στην ενότητα για να περάσει κυρώσεις, προϋπολογισμούς και άλλες αποφάσεις που εξακολουθούν να απαιτούν ομοφωνία. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έσπευσε ήδη να προτείνει αλλαγές στους κανόνες ψηφοφορίας, ώστε να αποφευχθούν μελλοντικά αδιέξοδα.

Για χρόνια, ο μαχητικός Ούγγρος πρωθυπουργός χρησιμοποιούσε το δικαίωμα βέτο για να μπλοκάρει κρίσιμες πρωτοβουλίες – κυρίως τη στήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία. Μετά τη βαριά ήττα του στις εκλογές της Κυριακής, θα αντικατασταθεί από τον Πέτερ Μαγιάρ, έναν κεντροδεξιό πολιτικό που δείχνει διάθεση συνεργασίας με τις Βρυξέλλες.

Κάποιοι εκτιμούν ότι η νίκη του Μαγιάρ θα διευκολύνει τη συναίνεση. «Το πολιτικό μοντέλο της συστηματικής παρεμπόδισης κατέρρευσε με την ήττα του Fidesz», δήλωσε Ευρωπαίος διπλωμάτης.

Ωστόσο, η αποχώρηση του Όρμπαν δεν σημαίνει ότι οι Βρυξέλλες — ούτε το Κίεβο — μπορούν να εφησυχάσουν, όπως επισημαίνει το Politico. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξακολουθούν να υπάρχουν σύμμαχοί του αλλά και νέοι πιθανοί «ταραξίες».

Οι πιθανοί διάδοχοι του ρόλου του «αντιρρησία»

Ο στενός σύμμαχος: Ρόμπερτ Φίτσο (Σλοβακία)
Σταθερός συνοδοιπόρος του Όρμπαν, έχει μπλοκάρει κυρώσεις κατά της Ρωσίας και έχει απαιτήσει εξαιρέσεις από τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Με τον Όρμπαν εκτός, μένει ίσως ο πιο φιλορωσικός ηγέτης στην ΕΕ. Έχει ήδη προειδοποιήσει ότι μπορεί να ασκήσει βέτο σε πακέτο 90 δισ. ευρώ για το Κίεβο, αν χρειαστεί.

Ο λαϊκιστής δισεκατομμυριούχος: Αντρέι Μπάμπις (Τσεχία)
Ο αποκαλούμενος «Τσέχος Τραμπ» έχει δείξει τάσεις παρόμοιες με του Όρμπαν: ζητά περιορισμό της στήριξης προς την Ουκρανία και αντιτίθεται στις κλιματικές πολιτικές της ΕΕ, ιδίως στο σύστημα εμπορίας ρύπων.

Η ισορροπίστρια: Τζόρτζια Μελόνι (Ιταλία)
Κινείται ανάμεσα στον εθνικισμό και τον πραγματισμό. Αν και συνεργάζεται με τις Βρυξέλλες, έχει δείξει κατανόηση προς θέσεις του Όρμπαν, γεγονός που υποδηλώνει ιδεολογική συγγένεια.

Ο πιθανός επιστρέφων: Γιάνεζ Γιάνσα (Σλοβενία)
Ενδέχεται να επιστρέψει στην εξουσία. Παρά τη λαϊκιστική του γραμμή και τη σχέση με τον Όρμπαν, διαφέρει στο ουκρανικό, καθώς στηρίζει την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ.

Ο απρόβλεπτος παίκτης: Ρούμεν Ράντεφ (Βουλγαρία)
Με φιλορωσικές δηλώσεις και αμφισβήτηση της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, αποτελεί ενδεχόμενο νέο «πονοκέφαλο» για την ΕΕ. Έχει συγκρουστεί δημόσια με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τη στάση του απέναντι στον πόλεμο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανοδικές τάσεις στην Ασία εν μέσω διεργασιών για συμφωνία στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν
Χρηματιστήρια

Ανοδικές τάσεις στην Ασία εν μέσω διεργασιών για συμφωνία στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν

«Ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ»: Το εναλλακτικό σχέδιο, σε περίπτωση που ο Τραμπ... εγκαταλείψει τη Συμμαχία
Ειδήσεις

«Ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ»: Το εναλλακτικό σχέδιο, σε περίπτωση που ο Τραμπ... εγκαταλείψει τη Συμμαχία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τι νέο μας φέρνουν οι προτάσεις της ΕΕ για την απανθρακοποίηση στη ναυτιλία
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Τι νέο μας φέρνουν οι προτάσεις της ΕΕ για την απανθρακοποίηση στη ναυτιλία

Η Ευρώπη θέλει να μπει στην πρώτη γραμμή της ΤΝ – Ο Ντράγκι πιέζει για μεταρρυθμίσεις
Ειδήσεις

Η Ευρώπη θέλει να μπει στην πρώτη γραμμή της ΤΝ – Ο Ντράγκι πιέζει για μεταρρυθμίσεις

BofA: «Φρένο» από την ΕΚΤ τον Ιούλιο – Πιθανή αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο
Ειδήσεις

BofA: «Φρένο» από την ΕΚΤ τον Ιούλιο – Πιθανή αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο

Παπαθανάσης: Δύο ελληνικά έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ στα 25 κορυφαία της Ε.Ε.
Οικονομία

Παπαθανάσης: Δύο ελληνικά έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ στα 25 κορυφαία της Ε.Ε.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
21/07/2026 - 10:35

Γιατί η Ελλάδα λέει «όχι» στις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 10:27

ΕΣΕΕ: Συνάντηση αντιπροσωπείας με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:21

Νέα επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στο Ορμούζ – Κλιμακώνεται η ανησυχία στη ναυτιλία

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:17

ifo/ TUM: Λιγότεροι από τους μισούς εργαζόμενους χαμηλής ειδίκευσης συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης από τις επιχειρήσεις

Σχόλια Αγοράς
21/07/2026 - 10:10

ΧΑ: Το γεωπολιτικό ρίσκο κρατά σε επιφυλακή τους επενδυτές

Αναλύσεις
21/07/2026 - 09:58

ΧΑ: Ανοικτό το ενδεχόμενο για κινήσεις προς ανοδική ή πτωτική κατεύθυνση του ΓΔ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:55

Guardian: Μύθοι και αλήθειες για τους καύσωνες που πλήττουν την Ευρώπη και πώς αντιμετωπίζονται

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 09:40

Στα «πράσινα» τα ασιατικά χρηματιστήρια - Ισχυρά κέρδη σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:35

Πώς το «Κόμμα της Κατσαρίδας» έγινε η νέα φωνή της οργής των νέων στην Ινδία

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:18

Τραμπ: Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση με τον Μπέρναμ - Έχει πολλή δουλειά μπροστά του

Ναυτιλία
21/07/2026 - 09:10

«Αδειάζει» το Ορμούζ: Οι διελεύσεις πλοίων καταρρέουν και το πετρέλαιο απειλείται με νέο ράλι

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:04

Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος απειλεί να βυθίσει την παγκόσμια οικονομία

Ειδήσεις
21/07/2026 - 08:54

Συναγερμός στην Ακρόπολη - Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε τουρίστες

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 08:48

Σε Πειραματικές μετατρέπονται όλες οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού

Οικονομία
21/07/2026 - 08:41

Φουσκώνουν τα «φέσια» του δημοσίου προς φορολογουμένους και επιχειρήσεις

Ειδήσεις
21/07/2026 - 08:30

Ηλεκτρικά πατίνια: Καθολική απαγόρευση για χρήστες κάτω των 17 ετών

Ειδήσεις
21/07/2026 - 08:21

Οι ΗΠΑ επέβαλλαν νέους δασμούς 50% στα καναδικά προϊόντα

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 08:03

Motor Oil: «Χτίζει» ισχυρό τεχνολογικό πυλώνα με τη Nova ICT – Δύο νέα funds στο μετοχικό σχήμα

Ναυτιλία
21/07/2026 - 08:00

ΕΛΙΜΕ: Ο θεσμικός εκφραστής των ελληνικών λιμένων στη νέα εποχή της ναυτιλίας

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
21/07/2026 - 07:46

Η Ελλάδα μπροστά στο πανάκριβο τρένο της Τεχνητής Νοημοσύνης

Γιώργος Ραυτόπουλος
21/07/2026 - 07:30

«Star Wars» ΗΠΑ vs Κίνα: Η επιστροφή στη Σελήνη και η «μάχη» για την πρωτοκαθεδρία στο Διάστημα

Χρηματιστήρια
20/07/2026 - 23:15

Wall Street: Στο «κόκκινο» οι δείκτες καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή

Υγεία
20/07/2026 - 23:00

Τα παγάκια στον καφέ μπορεί να κρύβουν μικρόβια – Η έρευνα που προκαλεί ανησυχία

Πολιτική
20/07/2026 - 22:33

Συντάξεις χηρείας: Καταργείται η περικοπή μετά την τριετία – Τι αλλάζει για τους δικαιούχους

Πολιτική
20/07/2026 - 22:30

Κυπριακό: Νέα κινητικότητα μετά από 52 χρόνια διχοτόμησης, αλλά με δύσκολες ισορροπίες

Ναυτιλία
20/07/2026 - 22:03

Ελληνόκτητα τάνκερ στο στόχαστρο ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα

Ειδήσεις
20/07/2026 - 22:00

Ασπίδα προστασίας Τραμπ σε Νετανιάχου: «Δεν πρόκειται να συλληφθεί ποτέ, πολεμά το Ιράν»

Υγεία
20/07/2026 - 21:30

Καύσωνας & Γυναίκες: Γιατί η ζέστη είναι πιο επικίνδυνη για το γυναικείο σώμα – Τι δείχνουν οι έρευνες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20/07/2026 - 21:21

Καύσιμα: Το «φράγμα» των €2 σπάει ξανά – Νέα πίεση σε οδηγούς και οικονομία

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 21:00

ΗΠΑ: Δικαστήριο «παγώνει» το mega deal Paramount - Warner Bros

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ