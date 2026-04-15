Politico: Ποιος θα διαδεχθεί τον Όρμπαν ως «μαύρο πρόβατο» στην ΕΕ;

Ο Βίκτορ Όρμπαν αποτελεί πλέον παρελθόν — και μαζί του μένει κενό το «στέμμα» του βασικού ταραξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αλλαγή έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η ΕΕ στηρίζεται στην ενότητα για να περάσει κυρώσεις, προϋπολογισμούς και άλλες αποφάσεις που εξακολουθούν να απαιτούν ομοφωνία. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έσπευσε ήδη να προτείνει αλλαγές στους κανόνες ψηφοφορίας, ώστε να αποφευχθούν μελλοντικά αδιέξοδα.

Για χρόνια, ο μαχητικός Ούγγρος πρωθυπουργός χρησιμοποιούσε το δικαίωμα βέτο για να μπλοκάρει κρίσιμες πρωτοβουλίες – κυρίως τη στήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία. Μετά τη βαριά ήττα του στις εκλογές της Κυριακής, θα αντικατασταθεί από τον Πέτερ Μαγιάρ, έναν κεντροδεξιό πολιτικό που δείχνει διάθεση συνεργασίας με τις Βρυξέλλες.

Κάποιοι εκτιμούν ότι η νίκη του Μαγιάρ θα διευκολύνει τη συναίνεση. «Το πολιτικό μοντέλο της συστηματικής παρεμπόδισης κατέρρευσε με την ήττα του Fidesz», δήλωσε Ευρωπαίος διπλωμάτης.

Ωστόσο, η αποχώρηση του Όρμπαν δεν σημαίνει ότι οι Βρυξέλλες — ούτε το Κίεβο — μπορούν να εφησυχάσουν, όπως επισημαίνει το Politico. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξακολουθούν να υπάρχουν σύμμαχοί του αλλά και νέοι πιθανοί «ταραξίες».

Οι πιθανοί διάδοχοι του ρόλου του «αντιρρησία»

Ο στενός σύμμαχος: Ρόμπερτ Φίτσο (Σλοβακία)

Σταθερός συνοδοιπόρος του Όρμπαν, έχει μπλοκάρει κυρώσεις κατά της Ρωσίας και έχει απαιτήσει εξαιρέσεις από τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Με τον Όρμπαν εκτός, μένει ίσως ο πιο φιλορωσικός ηγέτης στην ΕΕ. Έχει ήδη προειδοποιήσει ότι μπορεί να ασκήσει βέτο σε πακέτο 90 δισ. ευρώ για το Κίεβο, αν χρειαστεί.

Ο λαϊκιστής δισεκατομμυριούχος: Αντρέι Μπάμπις (Τσεχία)

Ο αποκαλούμενος «Τσέχος Τραμπ» έχει δείξει τάσεις παρόμοιες με του Όρμπαν: ζητά περιορισμό της στήριξης προς την Ουκρανία και αντιτίθεται στις κλιματικές πολιτικές της ΕΕ, ιδίως στο σύστημα εμπορίας ρύπων.

Η ισορροπίστρια: Τζόρτζια Μελόνι (Ιταλία)

Κινείται ανάμεσα στον εθνικισμό και τον πραγματισμό. Αν και συνεργάζεται με τις Βρυξέλλες, έχει δείξει κατανόηση προς θέσεις του Όρμπαν, γεγονός που υποδηλώνει ιδεολογική συγγένεια.

Ο πιθανός επιστρέφων: Γιάνεζ Γιάνσα (Σλοβενία)

Ενδέχεται να επιστρέψει στην εξουσία. Παρά τη λαϊκιστική του γραμμή και τη σχέση με τον Όρμπαν, διαφέρει στο ουκρανικό, καθώς στηρίζει την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ.

Ο απρόβλεπτος παίκτης: Ρούμεν Ράντεφ (Βουλγαρία)

Με φιλορωσικές δηλώσεις και αμφισβήτηση της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, αποτελεί ενδεχόμενο νέο «πονοκέφαλο» για την ΕΕ. Έχει συγκρουστεί δημόσια με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τη στάση του απέναντι στον πόλεμο.