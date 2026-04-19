Ουκρανία: Νεκρός ένας 16χρονος από ρωσικό πλήγμα στο Τσερνίχιβ

Ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του ύστερα από επίθεση στην πόλη Τσερνίχιβ, στη βόρεια Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της τοπικής διοίκησης, Ντμίτρο Μπριζίνσκι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από την επίθεση σκοτώθηκε ένα άτομο –ένα αγόρι 16 ετών– ενώ τραυματίστηκαν τέσσερις ακόμη άνθρωποι, συγκεκριμένα τρεις γυναίκες και ένας άνδρας. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram, οι επιδρομές προκάλεσαν επίσης υλικές ζημιές σε επτά κατοικίες και δύο δημόσια κτίρια.

Οι τοπικές αρχές επισημαίνουν ότι οι ενεργειακές υποδομές της πόλης έχουν δεχθεί σοβαρά πλήγματα από αλλεπάλληλες επιθέσεις την προηγούμενη εβδομάδα, με αποτέλεσμα χιλιάδες κάτοικοι να έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση.

Παράλληλα, το βράδυ της Τετάρτης καταγράφηκαν επιθέσεις που στοίχισαν τη ζωή σε 19 ανθρώπους σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, μεταξύ των οποίων το Κίεβο και η Οδησσός, σε ένα από τα πιο πολύνεκρα κύματα χτυπημάτων των τελευταίων εβδομάδων.

Την ίδια ώρα, οι συνομιλίες ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο για τον τερματισμό του πολέμου φαίνεται να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, καθώς η έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή έχει μετατοπίσει το ενδιαφέρον της Ουάσινγκτον.