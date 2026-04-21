ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Eurostat: Εκτόξευση σχεδόν 13% των τιμών στα καύσιμα – Πάνω από τον μέσο όρο η Ελλάδα (γράφημα)
Ειδήσεις
13:11 - 21 Απρ 2026

Eurostat: Εκτόξευση σχεδόν 13% των τιμών στα καύσιμα – Πάνω από τον μέσο όρο η Ελλάδα (γράφημα)

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2026, οι τιμές των καυσίμων στην ΕΕ ακολουθούσαν συνολικά πτωτική πορεία, τόσο σε επίπεδο ευρωπαϊκού μέσου όρου όσο και στις περισσότερες χώρες. Ωστόσο, τον Μάρτιο του 2026 η τάση αυτή αντιστράφηκε, με αισθητή άνοδο των τιμών.

Σύμφωνα με τη Eurostat, τον Μάρτιο του 2026 οι τιμές των καυσίμων στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 12,9% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2025, ενώ σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη κατέγραψαν αντίστοιχες αυξήσεις σε ετήσια βάση.

Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις σημειώθηκαν στη Γερμανία (+19,8%), στη Ρουμανία (+19,6%), στην Ολλανδία (+18,8%), στη Λετονία (+18,5%) και στην Αυστρία (+17,2%). Αντίθετα, στην Ουγγαρία και τη Σλοβενία καταγράφηκαν μειώσεις της τάξης του 2,7% και 5,9% αντίστοιχα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025, αν και σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2026 οι μειώσεις αυτές ήταν πιο περιορισμένες.

Σε ό,τι αφορά επιμέρους τα καύσιμα, τον Μάρτιο του 2026 το ντίζελ κατέγραψε αύξηση 19,8% και η βενζίνη 9,4% σε ετήσια βάση στην ΕΕ. Σε μηνιαία σύγκριση, οι τιμές του ντίζελ αυξήθηκαν κατά 19,1% και της βενζίνης κατά 10,6% σε σχέση με τον Φεβρουάριο.

Η άνοδος των τιμών σε μηνιαία βάση ήταν γενικευμένη σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Για το ντίζελ, οι πιο έντονες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στην Τσεχία και τη Σουηδία (και στις δύο +27,6%), στην Εσθονία (+26,8%), στη Λετονία (+25,4%), στο Βέλγιο (+25,2%) και στην Ολλανδία (+25,1%). Στον αντίποδα, οι μικρότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στη Σλοβενία (+2,9%), καθώς και στη Σλοβακία και την Ουγγαρία (αμφότερες +7%), ενώ όλες οι υπόλοιπες χώρες κατέγραψαν άνοδο άνω του 10%.

thgv_9c18a.jpeg

Αναφορικά με τη βενζίνη, οι αυξήσεις ήταν πιο συγκρατημένες σε σχέση με το ντίζελ, φτάνοντας το +15,1% στο Βέλγιο, το +15% στη Σουηδία, το +14,8% στην Αυστρία, το +14,6% στην Τσεχία και το +14,2% τόσο στην Εσθονία όσο και στη Λιθουανία. Οι χαμηλότερες μηνιαίες αυξήσεις εντοπίστηκαν και εδώ στη Σλοβενία (+2,4%), στη Σλοβακία (+3,8%), στην Ουγγαρία (+4,7%) και στην Ιταλία (+4,8%).

rfg_a89c1.jpeg

Η θέση της Ελλάδας

Με βάση τα στοιχεία και τα γραφήματα της Eurostat, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές καυσίμων, ακολουθώντας τη γενικότερη ευρωπαϊκή ανοδική τάση στο ενεργειακό κόστος.

Συγκεκριμένα, η χώρα καταλαμβάνει την 8η θέση στην ΕΕ ως προς την αύξηση της τιμής του ντίζελ, η οποία προσεγγίζει το 24%. Στη βενζίνη, η μηνιαία άνοδος διαμορφώνεται λίγο πάνω από το 11%. Οι επιδόσεις αυτές τοποθετούν την Ελλάδα πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, όπου η αύξηση έφτασε το 19,1% για το ντίζελ και το 10,6% για τη βενζίνη.

Σύμφωνα με το σχετικό γράφημα, ενώ τον Φεβρουάριο οι τιμές στην Ελλάδα ήταν μειωμένες κατά περίπου 6% σε ετήσια βάση, τον Μάρτιο η εικόνα αντιστράφηκε πλήρως εξαιτίας των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, οδηγώντας σε ετήσια αύξηση που αγγίζει το 11%.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/04/2026 - 13:17
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή αύξηση των γεννήσεων στο α&#039; τρίμηνο - Η εικόνα ανά περιοχή (πίνακες)
Ειδήσεις

ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή αύξηση των γεννήσεων στο α' τρίμηνο - Η εικόνα ανά περιοχή (πίνακες)

Συνέντευξη Δ. Παπαστεργίου στο «R»: Η θέση της Ελλάδας στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
Πολιτική

Συνέντευξη Δ. Παπαστεργίου στο «R»: Η θέση της Ελλάδας στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Αποκάλυψη Γερουλάνου: Η κυβέρνηση ζήτησε την απένταξη του Προαστιακού Δυτικής Αττικής από το Ταμείο Ανάκαμψης
Πολιτική

Αποκάλυψη Γερουλάνου: Η κυβέρνηση ζήτησε την απένταξη του Προαστιακού Δυτικής Αττικής από το Ταμείο Ανάκαμψης

ΠΑΣΟΚ: «Βροχή» ερωτημάτων στον Μητσοτάκη – Στο στόχαστρο καύσιμα και συντάξεις
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: «Βροχή» ερωτημάτων στον Μητσοτάκη – Στο στόχαστρο καύσιμα και συντάξεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/07/2026 - 14:02

Επίσημη τελετή υποδοχής της αντιπροσωπείας της AIRCAIRO στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Επιχειρήσεις
27/07/2026 - 13:56

Η επόμενη μέρα της εργασίας: Οι εταιρείες ανακαλύπτουν ότι η AI χρειάζεται… ανθρώπους

ΕΜΠΟΡΙΟ
27/07/2026 - 13:52

Shein: Ζημιές ύψους 99 εκατ. δολαρίων λόγω της πολιτικής δασμών του Τραμπ

Οικονομία
27/07/2026 - 13:31

ΤτΕ: Αύξηση κατά €223,5 δισ. οι νέες καταθέσεις – Εκτοξεύθηκαν οι χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων

Επιχειρήσεις
27/07/2026 - 13:26

ΕΒΕΑ: Ξεκινά ο Διαγωνισμός Καινοτομίας «Greece – Türkiye Hackathon 2026»

Εμπορεύματα
27/07/2026 - 13:18

Σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου - Κοντά στα 85$ το Brent

Ναυτιλία
27/07/2026 - 13:18

Μνημόνιο στρατηγικής σημασίας μεταξύ ΝΕΕ και ΕΛΙΜΕ: Νέα δυναμική για τη «ναυτική» Ελλάδα

Πολιτική
27/07/2026 - 13:08

Πιερρακάκης στη Βουλή: Η Ελλάδα του αύριο δεν μπορεί να χτιστεί με τα εργαλεία του χθες

Εργασιακά
27/07/2026 - 12:59

Κεραμέως: Διευρύνουμε το πλέγμα προστασίας της μητρότητας

Πολιτική
27/07/2026 - 12:55

ΠΑΣΟΚ για Ελλάδα 2.0 & Ταμείο Ανάκαμψης: Xαμένη ευκαιρία και για το διαδίκτυο και τη συνδεσιμότητα (video)

Ειδήσεις
27/07/2026 - 12:54

Πυρκαγιά στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης - Δεν απειλούνται κατοικίες

Ειδήσεις
27/07/2026 - 12:52

Κάζιμιρ (ΕΚΤ): Σήμα για νέα αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο – Δεν έχουμε τελειώσει με τον πληθωρισμό

Ειδήσεις
27/07/2026 - 12:40

Συναγερμός στην Ακαδημίας: Τηλεφώνημα για βόμβα στη γαλλική πρεσβεία – Αποκλείστηκε η περιοχή

Αναλύσεις
27/07/2026 - 12:32

Citi «ψηφίζει» Eurobank: Τιμή στόχος 5 ευρώ και περιθώριο ανόδου 14,7%

Ειδήσεις
27/07/2026 - 12:31

ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή αύξηση των γεννήσεων στο α' τρίμηνο - Η εικόνα ανά περιοχή (πίνακες)

Ειδήσεις
27/07/2026 - 12:22

Πούτιν: Η Ουκρανία θα χάσει αργά ή γρήγορα τα δυτικά της εδάφη

Αυτοδιοίκηση
27/07/2026 - 12:20

Δήμος Αθηναίων: 20 νέα μικρά απορριμματοφόρα στη μάχη της καθαριότητας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/07/2026 - 12:11

Παπασταύρου: Νέες παρεμβάσεις για χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος – Έρχονται φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια

Ναυτιλία
27/07/2026 - 12:07

Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι της Επ. Ανταγωνισμού στην ακτοπλοΐα για τιμολογιακές πρακτικές και πιθανές συμπράξεις

Ανακοινώσεις
27/07/2026 - 12:02

ΕΚΤΕΡ: Μεταβολή ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου - Πούλησε ο Αθ. Σίψας

Πολιτική
27/07/2026 - 11:58

Ζάλτσμπουργκ: Εύσημα στην Ελλάδα από τον Αυστριακό καγκελάριο – Μητσοτάκης: Τέλος στην αδράνεια για την ενέργεια

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
27/07/2026 - 11:55

ΣΒΑΠ: Δέσμη προτάσεων για την ενίσχυση των εργαζομένων και τις επενδύσεις στην βιομηχανία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 11:53

Ζελένσκι: Περιοδεία σε Ουάσινγκτον και Λονδίνο με σκοπό την αμυντική ενίσχυση της Ουκρανίας

Ανακοινώσεις
27/07/2026 - 11:44

Qualco: Μέρισμα €0,045/μτχ. για τη χρήση 2025

Οικονομία
27/07/2026 - 11:37

Θεοδωρικάκος: Μείωση 15 λεπτών στο ντίζελ, έως 20% σε βασικά προϊόντα – Προειδοποίηση για δύσκολο χειμώνα

Τεχνολογία
27/07/2026 - 11:36

Πώς μπορεί να ρυθμιστεί και να είναι ηθική η Τεχνητή Νοημοσύνη

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/07/2026 - 11:33

Πειραιώς: Γεωπολιτικές εντάσεις και El Niño ωθούν υψηλότερα τις τιμές των αγροτικών προϊόντων

Ναυτιλία
27/07/2026 - 11:27

COSCO HELLAS: Είκοσι χρόνια από την ημέρα που σηματοδότησε τη νέα εποχή του Πειραιά

Αναλύσεις
27/07/2026 - 11:25

XA: Η ζώνη των 2.520-2.541 μονάδων αποτελεί την πρώτη ισχυρή αντίσταση

Ανακοινώσεις
27/07/2026 - 11:20

Αγορά 1.425.000 μετοχών Bally’s Intralot από την Deutsche Bank

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ