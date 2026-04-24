Λίβανος: Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις παρά την παράταση της εκεχειρίας

Την Παρασκευή (24/4), ο ισραηλινός στρατός προχώρησε σε βομβαρδισμούς στη Μπιντ Τζμπάιλ, καθώς και στις πόλεις Χανίν και Χιάμ στο νότιο Λίβανο, παρά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για παράταση της εκεχειρίας κατά τρεις εβδομάδες, έπειτα από συνάντηση στο Λευκό Οίκο με εκπροσώπους των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, οι ισραηλινές δυνάμεις προχώρησαν σε κατεδαφίσεις κατοικιών στη Μπιντ Τζμπάιλ και τη Χανίν, ενώ παράλληλα πραγματοποίησαν βομβιστικές επιθέσεις στη Χιάμ.

Επιπλέον, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές νωρίς το πρωί της ίδιας ημέρας στα περίχωρα της Ματζντάλ Ζουν. Στο στόχαστρο βρέθηκε και κατοικία στην πόλη Τουλίν, η οποία βομβαρδίστηκε, ενώ ακολούθησε και πυροβολικό πλήγμα στην ευρύτερη περιοχή. Αεροπορική επιδρομή σημειώθηκε επίσης στην πόλη Κίρμπετ Σελμ.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επιδρομή και στα Υψίπεδα Ριχάν, όπως μετέδωσε το ίδιο πρακτορείο.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της Παρασκευής, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τραμπ ανακοίνωσε την παράταση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για τρεις εβδομάδες. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ διευκρίνισε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από σύσκεψη στο Οβάλ Γραφείο, στην οποία συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καθώς και οι Αμερικανοί πρέσβεις σε Ισραήλ και Λίβανο.