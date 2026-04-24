ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Λίβανος: Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις παρά την παράταση της εκεχειρίας
Ειδήσεις
14:13 - 24 Απρ 2026

Λίβανος: Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις παρά την παράταση της εκεχειρίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την Παρασκευή (24/4), ο ισραηλινός στρατός προχώρησε σε βομβαρδισμούς στη Μπιντ Τζμπάιλ, καθώς και στις πόλεις Χανίν και Χιάμ στο νότιο Λίβανο, παρά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για παράταση της εκεχειρίας κατά τρεις εβδομάδες, έπειτα από συνάντηση στο Λευκό Οίκο με εκπροσώπους των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, οι ισραηλινές δυνάμεις προχώρησαν σε κατεδαφίσεις κατοικιών στη Μπιντ Τζμπάιλ και τη Χανίν, ενώ παράλληλα πραγματοποίησαν βομβιστικές επιθέσεις στη Χιάμ.

Επιπλέον, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές νωρίς το πρωί της ίδιας ημέρας στα περίχωρα της Ματζντάλ Ζουν. Στο στόχαστρο βρέθηκε και κατοικία στην πόλη Τουλίν, η οποία βομβαρδίστηκε, ενώ ακολούθησε και πυροβολικό πλήγμα στην ευρύτερη περιοχή. Αεροπορική επιδρομή σημειώθηκε επίσης στην πόλη Κίρμπετ Σελμ.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επιδρομή και στα Υψίπεδα Ριχάν, όπως μετέδωσε το ίδιο πρακτορείο.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της Παρασκευής, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τραμπ ανακοίνωσε την παράταση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για τρεις εβδομάδες. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ διευκρίνισε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από σύσκεψη στο Οβάλ Γραφείο, στην οποία συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καθώς και οι Αμερικανοί πρέσβεις σε Ισραήλ και Λίβανο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εξάρχου: Η Ελλάδα είναι σε θέση να αξιοποιήσει καλύτερα από οποιονδήποτε την διεθνή ενεργειακή κρίση
Επιχειρήσεις

Εξάρχου: Η Ελλάδα είναι σε θέση να αξιοποιήσει καλύτερα από οποιονδήποτε την διεθνή ενεργειακή κρίση

Ρούμπιο για Μουντιάλ: Δε θα επιτραπεί η είσοδος σε άτομα που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης
Διεθνή

Ρούμπιο για Μουντιάλ: Δε θα επιτραπεί η είσοδος σε άτομα που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης

H έλλειψη κοινής άμυνας και κεφαλαιογοράς «φρενάρει» την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα
Οικονομία

H έλλειψη κοινής άμυνας και κεφαλαιογοράς «φρενάρει» την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Λωρίδα της Γάζας: Ισραηλινό πλήγμα σε τέμενος
Ειδήσεις

Λωρίδα της Γάζας: Ισραηλινό πλήγμα σε τέμενος

Κλιμακώνει τη ρητορική ο Τραμπ για το Ιράν: Θα φάνε γερό ξύλο - Θα τους χτυπήσουμε σκληρά
Ειδήσεις

Κλιμακώνει τη ρητορική ο Τραμπ για το Ιράν: Θα φάνε γερό ξύλο - Θα τους χτυπήσουμε σκληρά

Reuters: Ενισχύει την άμυνά του το Ιράν – Θα παραλάβει κινεζικά φορητά αντιαεροπορικά συστήματα
Ειδήσεις

Reuters: Ενισχύει την άμυνά του το Ιράν – Θα παραλάβει κινεζικά φορητά αντιαεροπορικά συστήματα

Το Ιράν εξαπέλυσε αιφνιδιαστική πυραυλική επίθεση κατά αμερικανικών δυνάμεων
Ειδήσεις

Το Ιράν εξαπέλυσε αιφνιδιαστική πυραυλική επίθεση κατά αμερικανικών δυνάμεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 23:22

Wall Street: Χειρότερη ημερήσια επίδοση για τον Dow από τον Απρίλιο του 2025 

Υγεία
29/07/2026 - 23:15

ΕΟΔΥ για ιό Δυτικού Νείλου: 42 κρούσματα, 4 θάνατοι - Στο επίκεντρο η Αττική

Magazino
29/07/2026 - 22:50

Έμιλι Γουίλσον: Η μεταφράστρια της Οδύσσειας «αποκηρύσσει» την ταινία του Νόλαν

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
29/07/2026 - 22:47

Μυτιληναίος για γάλλιο: Συμφωνία-ορόσημο για Metlen, ελληνική βιομηχανία και ευρωπαϊκή μεταλλουργία

Magazino
29/07/2026 - 22:35

Τι μας διδάσκει το «Toy Story 5» για τα παιδιά και την τεχνολογία

Ειδήσεις
29/07/2026 - 22:14

Λέσβος: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά στο Πλωμάρι

Ειδήσεις
29/07/2026 - 21:52

Πυρκαγιά στο Ρέθυμνο: Άνοιξε πλατφόρμα προσωρινής φιλοξενίας για τους πυρόπληκτους

Υγεία
29/07/2026 - 21:35

«Πόλεμος» δισεκατομμυρίων για τα φάρμακα αδυνατίσματος: Η Novo Nordisk μηνύει την Eli Lilly για ψευδή διαφήμιση

Ειδήσεις
29/07/2026 - 21:20

Fed: Διατήρησε σταθερά τα επιτόκια, με τις ανησυχίες όμως για τον πληθωρισμό να εντείνονται

Φορολογία
29/07/2026 - 21:00

ΑΑΔΕ: Σύσταση τελωνειακού ελεγκτικού σταθμού στο Πλωμάρι Λέσβου από 3 Αυγούστου

Πολιτική
29/07/2026 - 20:55

Συλλυπητήρια μηνύματα του πολιτικού κόσμου για το θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο

Ειδήσεις
29/07/2026 - 20:51

Γύθειο: Νεκρός πυροσβέστης από παθολογικά αίτια

Ειδήσεις
29/07/2026 - 20:30

Καιρός: Οι θυελλώδεις άνεμοι έως 11 μποφόρ στο Αιγαίο επιτείνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 20:10

Υποχώρηση στις ευρωαγορές - Fed, τεχνολογικές μετοχές και πετρέλαιο στο επίκεντρο

Πολιτική
29/07/2026 - 20:01

Καλαφάτης: Έρευνα, καινοτομία και νέες τεχνολογίες αποτελούν βασικούς πυλώνες της σύγχρονης ανάπτυξης

Ειδήσεις
29/07/2026 - 19:31

«Συναγερμός» στην Αίγυπτο: Πυρκαγιά σε ελληνόκτητο πλοίο μεταφοράς LNG μετά από επίθεση drone

Ειδήσεις
29/07/2026 - 19:14

Φάουτσι: Αρνήθηκε να απαντήσει ενώπιον της Γερουσίας για την προέλευση της Covid 19

Αυτοδιοίκηση
29/07/2026 - 18:53

Ομόφωνη απόφαση του ΔΣ Δήμου Αθηναίων για στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:35

Qualco: Αποκτά το 60% της Lever Development Consultants

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:29

Public Group: Σταθερή βελτίωση λειτουργικών επιδόσεων και πωλήσεις άνω των €500 εκατ. το 2025

Εμπορεύματα
29/07/2026 - 18:26

Πετρέλαιο: Εκτόξευση άνω του 7% μετά τις πολεμικές ιαχές Τραμπ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 18:18

Λωρίδα της Γάζας: Ισραηλινό πλήγμα σε τέμενος

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:03

Noval Property: Kαθαρά κέρδη 18 εκατ. με αξία χαρτοφυλακίου 707 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2026

Σχόλια Αγοράς
29/07/2026 - 17:49

Χρηματιστήριο: Με 4Χ4 στις 2.540 μονάδες - Ιστορικά υψηλά για τα διυλιστήρια

Ειδήσεις
29/07/2026 - 17:42

Ρέθυμνο: Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους σε επιχείρηση κατάσβεσης μεγάλης πυρκαγιάς

Ναυτιλία
29/07/2026 - 17:40

Capital Clean Energy Carriers Corp.: Αύξηση εσόδων και δυναμική ανάπτυξη στο β΄ τρίμηνο του 2026

Πολιτική
29/07/2026 - 17:30

Θεοδωρικάκος: Tο Τεχνολογικό Πάρκο ThessINTEC εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΝ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 17:17

ΔΑΕΕ: Τρεις συλλήψεις για την πυρκαγιά στο Θέατρο Μπάντμιντον

Πολιτική
29/07/2026 - 17:11

Μάντζος: Νέα προοπτική για το Κυπριακό μετά τις δηλώσεις Γκουτέρες – Όχι στη διχοτόμηση, ναι στην επανένωση

Πολιτική
29/07/2026 - 17:07

Κατρίνης: Χωρίς αντίκρισμα οι εξαγγελίες Μητσοτάκη για την ακρίβεια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ