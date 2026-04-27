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Στενά του Ορμούζ: Περίπου 2.400 «εγκλωβισμένοι» ναυτικοί σε περισσότερα από 100 τάνκερ
Ναυτιλία
10:44 - 27 Απρ 2026

Στενά του Ορμούζ: Περίπου 2.400 «εγκλωβισμένοι» ναυτικοί σε περισσότερα από 100 τάνκερ

Reporter.gr Newsroom
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Περίπου 2.400 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι σε πάνω από 105 δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ, καθώς η θαλάσσια διέλευση έχει διακοπεί λόγω της αυξημένης έντασης μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ.  

Σύμφωνα με τη διεθνή ένωση ναυτιλιακών εταιρειών δεξαμενόπλοιων Intertanko, τα πληρώματα βρίσκονται ακινητοποιημένα ανοιχτά των ιρανικών ακτών, χωρίς σαφή ένδειξη για το πότε θα μπορέσουν να αποπλεύσουν και να επιστρέψουν στις χώρες τους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Intertanko, Τιμ Γουίλκινς, μιλώντας στο BBC, περιέγραψε την κατάσταση ως ιδιαίτερα δύσκολη, επισημαίνοντας ότι τα πληρώματα αντιμετωπίζουν έντονο άγχος, ψυχολογική πίεση και κόπωση.

Όπως ανέφερε, οι ναυτικοί καλούνται να διαχειριστούν ακόμα και βασικές ανάγκες της καθημερινής ζωής στο πλοίο, όπως η επάρκεια τροφίμων και νερού, καθώς και η διαχείριση απορριμμάτων, ενώ η αβεβαιότητα για τον χρόνο επιστροφής τους παραμένει πλήρης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι πολλοί από αυτούς βρίσκονται εγκλωβισμένοι χωρίς καμία προοπτική άμεσης αποδέσμευσης.

Η Τεχεράνη έχει δηλώσει ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν μπορούν να ανοίξουν ξανά, επικαλούμενη παραβιάσεις της εκεχειρίας από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, αν και σύμφωνα με το Axios έχει κατατεθεί πρόταση για επαναλειτουργία τους.

Παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, οι εντάσεις παραμένουν. Την προηγούμενη εβδομάδα το Ιράν προχώρησε στην κατάσχεση δύο εμπορικών πλοίων για επιθεώρηση, ενώ άλλα πλοία ανέφεραν επιθέσεις κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή.

Την ίδια στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πραγματοποιήσει αναχαιτίσεις πλοίων στο πλαίσιο του αποκλεισμού που εφαρμόζεται από τα μέσα Απριλίου σε θαλάσσιες μεταφορές προς και από ιρανικά λιμάνια.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κομβικό σημείο για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά, καθώς από εκεί διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου και LNG.

Ο παρατεταμένος αποκλεισμός δεν επηρεάζει μόνο τις ενεργειακές ροές και τις αγορές, αλλά αναδεικνύει και το ανθρώπινο κόστος της κρίσης, με χιλιάδες ναυτικούς να παραμένουν εγκλωβισμένοι σε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη ζώνη, εν αναμονή εξελίξεων σε διπλωματικό ή στρατιωτικό επίπεδο.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/04/2026 - 11:25
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