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Λαγκάρντ: «Καμπανάκι» για την ανάπτυξη λόγω πολέμου – Επανεξέταση επιτοκίων τον Ιούνιο
Ειδήσεις
16:36 - 30 Απρ 2026

Λαγκάρντ: «Καμπανάκι» για την ανάπτυξη λόγω πολέμου – Επανεξέταση επιτοκίων τον Ιούνιο

Reporter.gr Newsroom
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Αμετάβλητα διατήρησε τα βασικά επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με την Κριστίν Λαγκάρντ να τονίζει ότι η νομισματική πολιτική παραμένει προσανατολισμένη στον στόχο του 2% για τον πληθωρισμό μεσοπρόθεσμα, σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας λόγω της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή.  

Όπως σημείωσε η επικεφαλής της ΕΚΤ, «το Διοικητικό Συμβούλιο σήμερα [30/4] αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητα τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ», επισημαίνοντας ότι «οι ανοδικοί κίνδυνοι για τον πληθωρισμό και οι καθοδικοί κίνδυνοι για την ανάπτυξη έχουν ενταθεί».

Συγκεκριμένα, με βάση την ανακοίνωση της ΕΚΤ, τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της οριακής χρηματοδότησης παραμένουν στα επίπεδα του 2,00%, 2,15% και 2,40% αντίστοιχα.

Η Λαγκάρντ, αναφερόμενη στις διεθνείς εξελίξεις, υπογράμμισε ότι «ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει σε απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας, ενισχύοντας τον πληθωρισμό και επιβαρύνοντας το οικονομικό κλίμα», προσθέτοντας πως «όσο περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος και όσο υψηλές παραμένουν οι τιμές ενέργειας, τόσο ισχυρότερη είναι η πιθανή επίδραση στον ευρύτερο πληθωρισμό και την οικονομία».

Για την πορεία των τιμών, ανέφερε ότι «ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3,0% τον Απρίλιο από 2,6% τον Μάρτιο», με την άνοδο να αποδίδεται κυρίως στην ενέργεια, καθώς «ο πληθωρισμός ενέργειας εκτινάχθηκε στο 10,9% από 5,1%».

Παρά την πίεση στις τιμές, η Λαγκάρντ σημείωσε ότι η ευρωζώνη παραμένει ανθεκτική, λέγοντας ότι «η οικονομία έχει δείξει ανθεκτικότητα τα τελευταία τρίμηνα», ενώ οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες «παραμένουν σταθερά αγκυροβολημένες γύρω από τον στόχο του 2%».

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι βραχυπρόθεσμες προσδοκίες έχουν αυξηθεί σημαντικά, καθώς «οι πληθωριστικές προσδοκίες σε πιο σύντομο ορίζοντα έχουν κινηθεί ανοδικά».

Η πρόεδρος της ΕΚΤ ξεκαθάρισε ότι η τράπεζα δεν δεσμεύεται σε συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων, σημειώνοντας πως «δεν προδεσμευόμαστε για μια συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων» και ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνονται «με βάση τα δεδομένα και από συνεδρίαση σε συνεδρίαση».

Για τις οικονομικές προοπτικές, ανέφερε ότι «η ανάπτυξη παραμένει εξαιρετικά αβέβαιη» και πως «οι υψηλές τιμές ενέργειας αναμένεται να συνεχίσουν να επιβαρύνουν τα πραγματικά εισοδήματα», ενώ πρόσθεσε ότι θετικοί παράγοντες όπως οι επενδύσεις σε άμυνα, υποδομές και τεχνολογία μπορούν να προσφέρουν στήριξη.

Κλείνοντας, η Λαγκάρντ υπογράμμισε ότι «είμαστε έτοιμοι να προσαρμόσουμε όλα τα εργαλεία μας ώστε να διασφαλίσουμε ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί με βιώσιμο τρόπο στον στόχο μας».

Τελευταία τροποποίηση στις 30/04/2026 - 19:02
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