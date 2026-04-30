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Ανισορροπίες στην ΕΕ ελέω ενεργειακής κρίσης – Ποιοι πιέζονται περισσότερο
Ειδήσεις
16:43 - 30 Απρ 2026

Ανισορροπίες στην ΕΕ ελέω ενεργειακής κρίσης – Ποιοι πιέζονται περισσότερο

Reporter.gr Newsroom
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Η κρίση στη Μέση Ανατολή αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό οικονομικό σοκ για την παγκόσμια οικονομία. Ωστόσο, στην Ευρώπη, δεν πλήττονται ακόμη όλες οι χώρες στον ίδιο βαθμό.          

Πιο αναλυτικά, όπως σημειώνει το Bloomberg, η Ισπανία, για ακόμη μία φορά, ξεχωρίζει θετικά στην ΕΕ. Η οικονομία της αυξήθηκε κατά 0,6% το πρώτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών χάρη στην εγχώρια ζήτηση και το εμπόριο. Και η Ιταλία κατέγραψε καλύτερη από την αναμενόμενη επίδοση.

Στον αντίποδα, η Γαλλία παρουσίασε απροσδόκητη στασιμότητα, ενώ ο πληθωρισμός στη χώρα επιταχύνθηκε στο 2,5% - το υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2024 - εντείνοντας τους φόβους για στάσιμο πληθωρισμό.

Ανησυχητικές είναι οι προοπτικές και για τη Γερμανία, την οικονομική ατμομηχανή της Ευρώπης. Η οικονομία της αναπτύχθηκε κατά 0,3% το πρώτο τρίμηνο, ωστόσο η χώρα μείωσε στο μισό την πρόβλεψή της για το 2026, στο 0,5%. Αυτό δημιουργεί προβλήματα για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος είχε υποσχεθεί ότι η χώρα θα εισέλθει σε μια «χρονιά ανάπτυξης» μετά από μια παρατεταμένη περίοδο στασιμότητας, που επιδεινώθηκε από τη διακοπή των ρωσικών προμηθειών φυσικού αερίου μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Πρέπει βεβαίως να σημειωθεί ότι τα τελευταία στοιχεία αποτυπώνουν μόνο τον πρώτο μήνα των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Δεν αντικατοπτρίζουν πλήρως την επιβράδυνση που αρχίζει να γίνεται αισθητή στην Ευρώπη, καθώς η εκτίναξη των τιμών ενέργειας διαχέεται στην οικονομία, περιορίζοντας τη δραστηριότητα και ωθώντας τον πληθωρισμό στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022. Παράλληλα, πρόσθετα στοιχεία έδειξαν ότι η ανεργία παραμένει στο 6,4%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι σχεδόν χρόνων.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε τα επιτόκια στο 2% κατά τη συνεδρίασή της την Πέμπτη. Εξακολουθεί να προσαρμόζει τη στάση της απέναντι στις οικονομικές συνέπειες της σύγκρουσης, αν και οι αγορές εκτιμούν ότι θα προχωρήσει σε αύξηση τον Ιούνιο και άλλες δύο φορές έως το τέλος του έτους.

Φυσικά, πολλά θα εξαρτηθούν από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη συνεχιζόμενη διακοπή της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου έχουν φτάσει σε υψηλό τετραετίας, εν μέσω προοπτικών περαιτέρω κλιμάκωσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μετά από αναφορές ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα ενημερωθεί για νέες στρατιωτικές επιλογές.

«Ο κόσμος μας βρίσκεται αντιμέτωπος με μια μεγάλη ενεργειακή και οικονομική πρόκληση», δήλωσε ο Φατίχ Μπιρόλ, εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ο οποίος προέβλεψε ότι η κρίση στο Ιράν θα πυροδοτήσει τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία. «Αυτό που συμβαίνει τώρα δείχνει ότι, δυστυχώς, είχαμε δίκιο».

Τελευταία τροποποίηση στις 30/04/2026 - 16:54
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