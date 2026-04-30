ΗΠΑ: Ιστορικό χαμηλό στις αιτήσεις ανεργίας από το 1969

Κατακόρυφη υποχώρηση κατέγραψαν οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες διαμορφώθηκαν την τελευταία εβδομάδα σε επίπεδα που παραπέμπουν σε ιστορικά χαμηλά σχεδόν έξι δεκαετιών.

Συγκεκριμένα, για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 25 Απριλίου, οι αρχικές αιτήσεις μειώθηκαν κατά 26.000, φτάνοντας τις 189.000, σύμφωνα με στοιχεία που καταγράφουν έντονη αποκλιμάκωση στην αγορά εργασίας.

Όπως σημειώνει το Bloomberg, το συγκεκριμένο επίπεδο αποτελεί το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί από το 1969, γεγονός που υποδηλώνει εξαιρετικά σφιχτή αγορά εργασίας. Η επίδοση αυτή ήταν σημαντικά χαμηλότερη και από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων, οι οποίοι σε δημοσκόπηση προέβλεπαν περίπου 212.000 αιτήσεις.

Παράλληλα, πτωτική πορεία κατέγραψε και ο δείκτης των συνεχιζόμενων αιτήσεων για επίδομα ανεργίας, ο οποίος αποτυπώνει τον ρυθμό επαναπρόσληψης στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, για την εβδομάδα έως τις 18 Απριλίου, οι αιτήσεις υποχώρησαν στα 1,79 εκατομμύρια, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών.

Συνολικά, τα στοιχεία υποδηλώνουν μια αγορά εργασίας που παραμένει ιδιαίτερα ανθεκτική, με περιορισμένες απολύσεις και υψηλή ζήτηση για εργατικό δυναμικό.