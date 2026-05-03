Τραμπ: Απέρριψε ως απαράδεκτη την πρόταση του Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή (3/5) ότι απέρριψε τη νέα πρόταση που υπέβαλε το Ιράν, χαρακτηρίζοντάς την «απαράδεκτη». Σε συνέντευξή του στο ισραηλινό κρατικό δίκτυο Kan News, υποστήριξε ότι έχει εξετάσει διεξοδικά τα δεδομένα και κατέληξε πως η πρόταση δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παράλληλα, τόνισε ότι η στρατιωτική κατάσταση εξελίσσεται θετικά, ενώ ανέφερε πως, αν και η Τεχεράνη επιδιώκει συμφωνία, οι όροι που προτείνει δεν τον ικανοποιούν και περιλαμβάνουν σημεία με τα οποία δεν μπορεί να συναινέσει.

Αναφερόμενος στο Ισραήλ, επανέλαβε τις πιέσεις του προς τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ να απονείμει χάρη στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ώστε να μην συνεχιστεί η δικαστική διαδικασία εις βάρος του για υπόθεση διαφθοράς. Υποστήριξε ότι, σε περίοδο πολέμου, η χώρα χρειάζεται έναν πρωθυπουργό πλήρως αφοσιωμένο στη διαχείριση της σύγκρουσης και όχι σε νομικά ζητήματα, προσθέτοντας μάλιστα ότι η ύπαρξη του Ισραήλ οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στη συνεργασία του ίδιου με τον Νετανιάχου.

Από την πλευρά του Ιράν, έγινε γνωστό μέσω κρατικών μέσων ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν στην 14 σημείων πρόταση μέσω του Πακιστάν και ότι η απάντηση αυτή βρίσκεται υπό αξιολόγηση. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, διευκρίνισε ότι προς το παρόν δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα, υπογραμμίζοντας ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν περιλαμβάνεται στην πρόταση και ότι σχετικές αναφορές στα μέσα ενημέρωσης είναι ανακριβείς.

Όπως εξήγησε, το σχέδιο επικεντρώνεται αποκλειστικά στον τερματισμό των εχθροπραξιών, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες. Σύμφωνα με το Al Jazeera, η 14 σημείων πρόταση της Τεχεράνης στοχεύει σε συνολική διευθέτηση των διαφορών με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα σε διάστημα 30 ημερών, με στόχο τον οριστικό τερματισμό του πολέμου και όχι απλώς την παράταση μιας προσωρινής εκεχειρίας.