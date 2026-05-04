Αναφορές ότι ουκρανικό drone έπληξε πολυκατοικία στη Μόσχα

Τουλάχιστον ένα ουκρανικό επιθετικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε τα ξημερώματα της Δευτέρας (4/5) πολυκατοικία κοντά στο κέντρο της Μόσχα, χωρίς να υπάρξουν αναφορές για θύματα, όπως γνωστοποίησε ο δήμαρχος της πόλης, Σεργκέι Σαμπιάνιν, λίγες ημέρες πριν από τη στρατιωτική παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης.

Μέσω ανάρτησης στο Telegram, ο Σαμπιάνιν ανέφερε ότι τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης έσπευσαν άμεσα στο σημείο της πρόσκρουσης. Το κτίριο, το οποίο η ουκρανική εφημερίδα Kyiv Independent χαρακτήρισε «πολυτελές», βρίσκεται σε δυτική συνοικία της ρωσικής πρωτεύουσας, όπου φιλοξενούνται και αρκετές πρεσβείες.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ακόμη δύο ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, η φετινή παρέλαση για την 9η Μαΐου θα πραγματοποιηθεί χωρίς τη συμμετοχή αρμάτων μάχης και πυραυλικών συστημάτων. Σημειώνεται πως η Ρωσία τιμά κάθε χρόνο την επέτειο της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, τον οποίο αποκαλεί «Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο».

Παρότι οι ρωσικές αρχές κάνουν συχνά λόγο για ουκρανικές επιθέσεις με drones στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας, οι στόχοι συνήθως είναι αεροδρόμια ή στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Αντίθετα, ζημιές σε πολιτικές υποδομές στην πρωτεύουσα είναι σπάνιες, με τις αρχές να διαβεβαιώνουν συνήθως ότι η πλειονότητα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών αναχαιτίζεται εγκαίρως.