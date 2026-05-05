«Βεντέτα» στην Αμμουδάρα: 54χρονος σκότωσε τον άνθρωπο που θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιου του

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή της Αμμουδάρας. Ο 54χρονος φέρεται αρχικά να προκάλεσε σύγκρουση με το όχημα του θύματος, επιχειρώντας να το ακινητοποιήσει. Ακολούθως, και οι δύο άνδρες βγήκαν από τα οχήματά τους και οπλοφορούσαν, ενώ ο 21χρονος προσπάθησε να απομακρυνθεί.
Τότε, ο δράστης πυροβόλησε τέσσερις φορές τον νεαρό, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα και ρίχνοντάς τον στο έδαφος, μπροστά σε σημείο με έντονη κίνηση, όπου βρίσκονταν τουρίστες και κάτοικοι της περιοχής.
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Το κίνητρο, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα και τις μαρτυρίες, συνδέεται με τραγικό τροχαίο δυστύχημα του 2023, στο οποίο ο 17χρονος τότε γιος του δράστη είχε εμπλακεί και είχε τραυματιστεί σοβαρά, καταλήγοντας περίπου 20 ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο. Από τότε, ο 54χρονος φέρεται να θεωρούσε τον 21χρονο οδηγό του άλλου οχήματος υπαίτιο για την απώλεια του παιδιού του.
Μετά την πράξη του, ο δράστης μετέβη ο ίδιος σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής και παραδόθηκε στις αρχές. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Μέγαρο Αστυνομίας Ηρακλείου, όπου και κρατείται, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα την επόμενη ημέρα.
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Παράλληλα, το περιστατικό δεν φαίνεται να είναι μεμονωμένο, καθώς σύμφωνα με αναφορές, η αδερφή του θύματος είχε καταγγείλει επίθεση από τον ίδιο άνδρα τα Χριστούγεννα του 2024, γεγονός που είχε ήδη απασχολήσει τις αρχές.