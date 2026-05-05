«Βεντέτα» στην Αμμουδάρα: 54χρονος σκότωσε τον άνθρωπο που θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιου του

Σοκ έχει προκαλέσει στο Ηράκλειο Κρήτης υπόθεση ανθρωποκτονίας, με έναν 54χρονο άνδρα να πυροβολεί και να σκοτώνει έναν 21χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο δυστύχημα το 2023.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή της Αμμουδάρας. Ο 54χρονος φέρεται αρχικά να προκάλεσε σύγκρουση με το όχημα του θύματος, επιχειρώντας να το ακινητοποιήσει. Ακολούθως, και οι δύο άνδρες βγήκαν από τα οχήματά τους και οπλοφορούσαν, ενώ ο 21χρονος προσπάθησε να απομακρυνθεί.

Τότε, ο δράστης πυροβόλησε τέσσερις φορές τον νεαρό, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα και ρίχνοντάς τον στο έδαφος, μπροστά σε σημείο με έντονη κίνηση, όπου βρίσκονταν τουρίστες και κάτοικοι της περιοχής.

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Το κίνητρο, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα και τις μαρτυρίες, συνδέεται με τραγικό τροχαίο δυστύχημα του 2023, στο οποίο ο 17χρονος τότε γιος του δράστη είχε εμπλακεί και είχε τραυματιστεί σοβαρά, καταλήγοντας περίπου 20 ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο. Από τότε, ο 54χρονος φέρεται να θεωρούσε τον 21χρονο οδηγό του άλλου οχήματος υπαίτιο για την απώλεια του παιδιού του.

Μετά την πράξη του, ο δράστης μετέβη ο ίδιος σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής και παραδόθηκε στις αρχές. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Μέγαρο Αστυνομίας Ηρακλείου, όπου και κρατείται, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα την επόμενη ημέρα.

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Παράλληλα, το περιστατικό δεν φαίνεται να είναι μεμονωμένο, καθώς σύμφωνα με αναφορές, η αδερφή του θύματος είχε καταγγείλει επίθεση από τον ίδιο άνδρα τα Χριστούγεννα του 2024, γεγονός που είχε ήδη απασχολήσει τις αρχές.