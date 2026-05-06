Τραμπ: Ανακοίνωσε προσωρινή παύση της επιχείρησης «Ελευθερία»

Η επιχείρηση θα «παγώσει για σύντομο χρονικό διάστημα» ώστε να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να ολοκληρωθεί και να υπογραφεί. Η ανακοίνωση ενίσχυσε τις αγορές, καθώς καλλιεργήθηκαν ελπίδες για αποκλιμάκωση της έντασης και επαναλειτουργία του ζωτικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος.

Η κίνηση αυτή αποτέλεσε αιφνιδιαστική αναδίπλωση, καθώς νωρίτερα η αμερικανική κυβέρνηση παρουσίαζε την αποστολή ως κρίσιμη για τη διάσωση χιλιάδων ναυτικών. Σύμφωνα με τις ΗΠΑ, περίπου 23.000 ναυτικοί από 87 χώρες έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο λόγω του de facto αποκλεισμού των Στενών από το Ιράν.

Ο υπουργός Εξωτερικών Marco Rubio δήλωσε ότι στόχος ήταν η «διάσωση» αυτών των ανθρώπων, υποστηρίζοντας ότι βρίσκονται σε εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση, με τουλάχιστον 10 θανάτους να έχουν ήδη σημειωθεί.

Η «Επιχείρησης Ελευθερίας», που ανακοινώθηκε την Κυριακή (6/5), προέβλεπε μεγάλη στρατιωτική κινητοποίηση, με πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και 15.000 στρατιώτες. Ωστόσο, ειδικοί εξέφρασαν αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητά της.

Παράλληλα, η ένταση με το Ιράν κλιμακώθηκε, με επιθέσεις κατά πλοίων και στόχων στην περιοχή. Ο Τραμπ αναγνώρισε ότι η στρατιωτική δράση θα μπορούσε να επηρεάσει τις διπλωματικές συνομιλίες, υπογραμμίζοντας ότι η επιχείρηση είχε καθαρά ανθρωπιστικό χαρακτήρα, για την προστασία αθώων ναυτικών και χωρών που «δεν έχουν κάνει τίποτα λάθος».