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Εκλογική συντριβή των Εργατικών στην Ουαλία
Ειδήσεις
22:49 - 08 Μάι 2026

Εκλογική συντριβή των Εργατικών στην Ουαλία

Reporter.gr Newsroom
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Το Εργατικό Κόμμα γνώρισε βαριά ήττα στις τοπικές εκλογές στην Ουαλία, με το Plaid Cymru (Κόμμα της Ουαλίας), που υποστηρίζει την ανεξαρτησία, να αναδεικνύεται νικητής, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσιοποίησε το BBC.  

Πρόκειται για την πρώτη φορά από το 1999, όταν δημιουργήθηκε το ουαλικό κοινοβούλιο, που οι Εργατικοί χάνουν την κοινοβουλευτική τους πλειοψηφία.

Με βάση την καταμέτρηση του BBC, το Πλάιντ Κάμρι συγκεντρώνει 43 από τις 96 έδρες. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το αντιμεταναστευτικό Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ με 34 έδρες, ενώ το Εργατικό Κόμμα περιορίζεται σε μόλις 9 έδρες.

Το Πλάιντ Κάμρι εκτόπισε τους Εργατικούς, οι οποίοι κυριαρχούσαν για περίπου έναν αιώνα στην Ουαλία, μια χώρα 3,3 εκατομμυρίων κατοίκων, χωρίς όμως να πετύχει απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο (τουλάχιστον 49 έδρες).

«Η κυβέρνηση των Εργατικών πρέπει “να αλλάξει πορεία”», δήλωσε η απερχόμενη πρωθυπουργός της Ουαλίας Ελίνεντ Μόργκαν, η οποία έχασε και την έδρα της, στρέφοντας την κριτική της προς τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ. Παραδέχτηκε ότι το Ουαλικό Εργατικό Κόμμα υπέστη εκλογική συντριβή, που σηματοδοτεί «το τέλος ενός αιώνα νικών των Εργατικών» στην Ουαλία.

Από την πλευρά του, ο ηγέτης του Πλάιντ Κάμρι Ριν απ Γιόργουερθ δήλωσε ότι το κόμμα του «είναι έτοιμο» να αναλάβει τη διακυβέρνηση της Ουαλίας, τονίζοντας: «Νικήσαμε γιατί εκπροσωπούμε την ελπίδα απέναντι στη διχόνοια, την αξιοπιστία απέναντι στο χάος και την πρόοδο απέναντι στην στασιμότητα».

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