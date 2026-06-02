Τραμπ: «Ψευδείς οι πληροφορίες περί διακοπής του διαλόγου με την Τεχεράνη»

Τη συνέχιση των διπλωματικών επαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν επιβεβαίωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διαψεύδοντας δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι οι συνομιλίες έχουν διακοπεί.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο διάλογος με την Τεχεράνη για ζητήματα που σχετίζονται με τον τερματισμό της σύγκρουσης και τις περιφερειακές εξελίξεις συνεχίζεται «αδιάλειπτα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ως «ψευδείς και λανθασμένες» τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν έχει σταματήσει τις επαφές με την Ουάσιγκτον, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε καμία διακοπή στις συνομιλίες.

«Οι συνομιλίες μας συνεχίστηκαν πριν από τέσσερις ημέρες, τρεις ημέρες, δύο ημέρες, μία ημέρα και σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιχειρώντας να υπογραμμίσει τη σταθερή και συνεχή επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι η εξέλιξη των διαπραγματεύσεων παραμένει ανοιχτή, επισημαίνοντας πως «το πού θα οδηγήσει αυτό, δεν το γνωρίζουμε», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε κρίσιμο και ρευστό στάδιο.

{https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116681581361115247}