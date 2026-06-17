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Ν. Παπανδρέου: Ίδιος ο εθισμός από αλκοόλ, τσιγάρο και social media
Ειδήσεις
16:19 - 17 Ιουν 2026

Ν. Παπανδρέου: Ίδιος ο εθισμός από αλκοόλ, τσιγάρο και social media

Reporter.gr Newsroom
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Την άμεση λήψη δέσμης μέτρων για την αποτροπή και τον περιορισμό του εθισμού παιδιών και νέων από τα Social Media ζήτησε μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο ο Νίκος Παπανδρέου.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε εξ αρχής ότι η λέξη, που πρέπει να χαρακτηρίσει την όλη συζήτηση στην Ολομέλεια είναι ο «Εθισμός». Πρόσθεσε δε πως τα Social Media θα πρέπει να ενταχθούν στην ίδια κατηγορία με το αλκοόλ και το τσιγάρο.

«Γνωρίζουμε ότι προκαλεί απομόνωση, κατάθλιψη και δυστυχώς ακόμη και αυτοκτονία. Ας είμαστε πρακτικοί. Έχουμε κανόνες, αποτοξίνωση και ψυχολογική θεραπεία μόλις εθιστείς. Ας τους αποτρέψουμε από τον εθισμό.», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος πρότεινε να υπάρχει σήμανση στις οθόνες, η οποία θα αναφέρει πως η παρατεταμένη χρήση των Social Media προκαλεί εθισμό, ενώ από τις προτάσεις του δεν έλειψε και η αναζήτηση ευθυνών από τις μεγάλες πλατφόρμες.

«Οι μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες πρέπει να λογοδοτήσουν για τον διαδικτυακό εκφοβισμό και τις σχετικές αυτοκτονίες. Πρέπει να είναι υπεύθυνες όπως στα αυτοκίνητα για τα ελαττωματικά φρένα», είπε ο ευρωβουλευτής ζητώντας να μην υπάρχουν εθιστικές λειτουργίες, αυτόματη αναπαραγωγή και συνεχείς ειδοποιήσεις.

«Η τεχνολογία πρέπει να εξυπηρετεί τα παιδιά μας και όχι να επωφελούνται από αυτά!», κατέληξε ο Νίκος Παπανδρέου.

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