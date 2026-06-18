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Χαμενεΐ: Ενέκρινα τη συμφωνία με τις ΗΠΑ, παρότι είχα άλλη άποψη
Ειδήσεις
21:19 - 18 Ιουν 2026

Χαμενεΐ: Ενέκρινα τη συμφωνία με τις ΗΠΑ, παρότι είχα άλλη άποψη

Reporter.gr Newsroom
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Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε ότι ενέκρινε τη συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αν και ο ίδιος είχε «διαφορετική άποψη», ενώ χαρακτήρισε τον Ντόναλντ Τραμπ «απελπισμένο», σημειώνοντας ότι άσκησε μεγάλη πίεση για να πετύχει την υπογραφή της συμφωνίας.   

Ο Χαμενεΐ έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα πως κατά την διάρκεια της προσπάθειας για συμφωνία, «οι αρμόδιοι αξιωματούχοι, με ειλικρινές ενδιαφέρον και καλή θέληση, κατέβαλαν εκτεταμένες προσπάθειες — και, φυσικά, ήταν ο Αμερικανός πρόεδρος που, από απελπισία, χρησιμοποίησε κάθε είδους μέσο πίεσης για να το επιτύχει αυτό».

«Είχα κατ' αρχήν διαφορετική άποψη, αλλά έδωσα την άδειά μου λόγω της δέσμευσης που ανέλαβε ο αξιότιμος πρόεδρος, ως πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, εκ μέρους του ίδιου και των άλλων μελών, να προστατεύσουν τα δικαιώματα του ιρανικού έθνους και του Μετώπου της Αντίστασης», ανέφερε ο Χαμενεΐ, στο ίδιο μήνυμα.

Στο μήνυμά του ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν ανέφερε ότι οι μελλοντικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα διεξάγονται απευθείας, αλλά αυτό δεν σημαίνει «αποδοχή των απόψεών τους».

«Είναι προφανές ότι οι απευθείας διαπραγματεύσεις που θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον δεν θα σημαίνουν αποδοχή της άποψης του εχθρού», ανέφερε ο Χαμενεΐ στην πρώτη του αντίδραση για τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ που έθεσε τέλος στον πόλεμο ο οποίος ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου.

Σημειώνεται πως ο Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ που διαδέχτηκε τον πατέρα του στη θέση του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν δεν έχει εμφανιστεί δημόσια, από την ημέρα της εκλογής του.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/06/2026 - 21:27
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