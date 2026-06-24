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Ερντογάν: Το Ισραήλ δεν θέλει ειρήνη - Είναι δίκτυο μαζικών δολοφονιών
Ειδήσεις
14:01 - 24 Ιουν 2026

Ερντογάν: Το Ισραήλ δεν θέλει ειρήνη - Είναι δίκτυο μαζικών δολοφονιών

Reporter.gr Newsroom
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Η Τουρκία θα συνεχίσει να προσφέρει κάθε δυνατή στήριξη στις προσπάθειες που στοχεύουν σε μια διαρκή λύση της κρίσης στο Ιράν, δήλωσε την Τετάρτη ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κυβερνώντος κόμματος.

«Γνωρίζουμε ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να ανεχθεί ούτε την παραμικρή πιθανότητα ειρήνης. Κοιτάζοντας τις δηλώσεις που έχουν κάνει τις τελευταίες δέκα ημέρες, γίνεται σαφές ότι αυτό που αντιμετωπίζουμε δεν είναι η λογική ενός κράτους, αλλά μάλλον μιας ομάδας ριζοσπαστών που έχει χάσει τα λογικά της».

«Η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή που όλοι -τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην αντιπολίτευση- κατηγορούν ο ένας τον άλλον ότι δεν σκοτώνουν αρκετούς ανθρώπους. Υπάρχει ένας συνεχής αγώνας δρόμου για το ποιος θα υπερβεί τον άλλον στη γενοκτονική ρητορική».

«Αν πρόκειται ποτέ να έρθει η ειρήνη στην περιοχή μας, θα έρθει χωρίς το Ισραήλ. Αν πρόκειται ποτέ η περιοχή μας να αποκτήσει ηρεμία και σταθερότητα, αυτό θα συμβεί παρά τις προκλήσεις και τις προσπάθειες του Ισραήλ να σπείρει διχόνοια».

«Ό,τι κι αν κάνει αυτό το δίκτυο μαζικών δολοφονιών, δεν θα μπορέσει να εμποδίσει την επικράτηση της ειρήνης, της τάξης, της δικαιοσύνης, της σταθερότητας και της ευημερίας στην περιοχή μας».

«Μεγαλύτερη σύγκρουση που θα μπορούσε να βλάψει τους Κούρδους αδελφούς και αδελφές μας έχει αποτραπεί. Με τον καιρό θα γίνει πολύ πιο καθαρό πόσο αιματηρό και ύπουλο σχέδιο έχουμε ματαιώσει μαζί ως Τούρκοι, Κούρδοι, Άραβες και Πέρσες», ανέφερε σχετικά με το Ισραήλ.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/06/2026 - 14:01
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