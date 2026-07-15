Τραμπ: Οι έλεγχοι οχημάτων από την ICE δε θα σταματήσουν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη (15/7) ότι οι ομοσπονδιακοί πράκτορες μετανάστευσης δε θα σταματήσουν να πραγματοποιούν ελέγχους οχημάτων, μία ημέρα αφότου αξιωματούχοι ανακοίνωσαν μια προσωρινή παύση των συγκεκριμένων ελέγχων, μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό δύο ανδρών σε Τέξας και Μέιν από πράκτορες.

«Πρέπει να είμαστε ισχυροί, σκληροί και έξυπνοι και ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ να εγκαταλείψουμε ένα από τα σημαντικότερα και αποτελεσματικότερα εργαλεία καταπολέμησης του εγκλήματος που διαθέτει η I.C.E.: ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη (14/7), αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσαν ότι η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ (ICE) είχε δώσει εντολή στους αξιωματικούς της να αναστείλουν τους περισσότερους ελέγχους οχημάτων σε ολόκληρη τη χώρα, αφού δύο άνδρες σκοτώθηκαν από πυρά πρακτόρων της ICE κατά τη διάρκεια τέτοιων ελέγχων, με διαφορά έξι ημερών μεταξύ των δύο περιστατικών.

Σύμφωνα με το Reuters, πράκτορας της ICE σκότωσε τη Δευτέρα έναν οδηγό από την Κολομβία στην παραθαλάσσια πόλη Μπίντφορντ του Μέιν, περίπου 24 χιλιόμετρα νότια του Πόρτλαντ. Στις 7 Ιουλίου, αξιωματικός της ICE στο Χιούστον πυροβόλησε θανάσιμα έναν Μεξικανό υπήκοο ενώ επιχειρούσε να σταματήσει το όχημά του.

«Δεν πρόκειται για αλλαγή πολιτικής, αλλά για μια προσωρινή παύση», δήλωσε την Τρίτη στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ο «τσάρος των συνόρων» της κυβέρνησης Τραμπ, Τομ Χόμαν, αναφερόμενος στην αναστολή των ελέγχων οχημάτων.

«Πρόκειται να γίνει μια βραχυπρόθεσμη επανεξέταση, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πράκτορες της ICE είναι ασφαλείς και ενεργούν σωστά», δήλωσε ο Χόμαν στο τηλεοπτικό δίκτυο, προσθέτοντας ότι οι αξιωματικοί θα χρησιμοποιήσουν άλλους τρόπους για να πραγματοποιούν συλλήψεις.

Σημειώνεται ότι οι δύο διαδοχικοί θανατηφόροι πυροβολισμοί προκάλεσαν διαδηλώσεις στο Μέιν, στο Χιούστον και στη Βοστώνη, ενώ έθεσαν και ερωτήματα σχετικά με το γεγονός ότι οι πράκτορες της ICE δεν φέρουν κάμερες σώματος.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (Department of Homeland Security), το οποίο εποπτεύει την ICE, χαρακτήρισε και τους δύο άνδρες ως «παράνομους αλλοδαπούς», αναγνώρισε όμως ότι κανένας από τους δύο δεν αποτελούσε τον αρχικό στόχο των επιχειρήσεων απέλασης που οδήγησαν στον θάνατό τους.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι οι ομοσπονδιακές αρχές δεν έχουν παρουσιάσει μέχρι στιγμής κανένα στοιχείο που να στηρίζει τον ισχυρισμό ότι κάποιος από τους δύο άνδρες αποτελούσε απειλή για τους πράκτορες της ICE ή για τη δημόσια ασφάλεια, η οποία να δικαιολογεί τη χρήση θανατηφόρας βίας για την ακινητοποίησή τους.

Τέλος, να σημειωθεί ότι τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από πυρά κατά τη διάρκεια ομοσπονδιακών επιχειρήσεων επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας από τον Ιανουάριο του 2025, όταν ο Τραμπ ξεκίνησε μαζικές απελάσεις μετά την επιστροφή του στην προεδρία, υλοποιώντας τις προεκλογικές του δεσμεύσεις για αυστηρότερη καταστολή της παράτυπης μετανάστευσης.