Συμβούλιο της Ευρώπης: Ζητά δικλίδες ασφαλείας από Ελλάδα και ακόμη τέσσερις χώρες για τα κέντρα επιστροφής

Συστάσεις προς την Ελλάδα, την Αυστρία, τη Δανία, τη Γερμανία και την Ολλανδία απευθύνει το Συμβούλιο της Ευρώπης, ζητώντας να διασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε πρωτοβουλία για τη δημιουργία «κέντρων επιστροφής» μεταναστών σε τρίτες χώρες θα είναι πλήρως εναρμονισμένη με το διεθνές δίκαιο και τις υποχρεώσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με το Reuters, ο επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, Μάικλ Ο'Φλάχερτι, απέστειλε επιστολές στις πέντε χώρες, επισημαίνοντας ότι τα σχέδια μεταφοράς μεταναστών και αιτούντων άσυλο σε τρίτες χώρες ενδέχεται να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως περιπτώσεις κακομεταχείρισης, αυθαίρετης κράτησης ή ανεπαρκούς νομικής προστασίας.

Οι παρεμβάσεις αυτές έρχονται μετά την πρόσφατη έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της μεταρρύθμισης του ευρωπαϊκού πλαισίου επιστροφών, η οποία προβλέπει ταχύτερες διαδικασίες απομάκρυνσης μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τη δυνατότητα δημιουργίας κέντρων επιστροφής εκτός των συνόρων της ΕΕ. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη έχει προκαλέσει αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες υποστηρίζουν ότι ενδέχεται να περιοριστούν οι εγγυήσεις προστασίας των αιτούντων άσυλο.

Στις επιστολές του, ο επίτροπος προτείνει τέσσερις βασικές προϋποθέσεις προκειμένου να εφαρμοστούν τέτοιου είδους πολιτικές:

να προηγείται ολοκληρωμένη αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα πριν από οποιαδήποτε μεταφορά, να υπάρχει συνεχής και ανεξάρτητη παρακολούθηση της εφαρμογής των σχεδίων, να συνάπτονται νομικά δεσμευτικές συμφωνίες με τις τρίτες χώρες που θα προβλέπουν συγκεκριμένες εγγυήσεις προστασίας, να εξασφαλίζεται ουσιαστική κοινοβουλευτική, δικαστική και δημόσια εποπτεία των σχετικών διαδικασιών.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης υπογραμμίζει ότι, ανεξάρτητα από τον τόπο στον οποίο πραγματοποιείται η διαδικασία επιστροφής, τα κράτη εξακολουθούν να φέρουν την ευθύνη για την τήρηση των διεθνών τους υποχρεώσεων ως προς την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Παράλληλα, η ολλανδική κυβέρνηση έχει γνωστοποιήσει ότι βρίσκεται σε συντονισμό με την Ελλάδα, την Αυστρία, τη Γερμανία και τη Δανία για την προώθηση της δημιουργίας κοινών κέντρων επιστροφής και διαμετακόμισης σε τρίτες χώρες. Τα κέντρα αυτά προορίζονται να φιλοξενούν μετανάστες των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί, καθώς και πρόσωπα που δεν διαθέτουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Χάγη έχει θέσει ως στόχο να έχουν σημειωθεί ουσιαστικές εξελίξεις έως το τέλος του έτους, με την ολλανδική κυβέρνηση να επικαλείται τις αυξημένες μεταναστευτικές πιέσεις και αυτό που χαρακτηρίζει «κρίση ασύλου».

Το θέμα βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης για τη μεταναστευτική πολιτική. Τον προηγούμενο μήνα, 19 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησαν με κοινή επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επιτάχυνση της εφαρμογής των νέων μέτρων για τις επιστροφές, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας κέντρων σε τρίτες χώρες, καλώντας παράλληλα τις Βρυξέλλες να στηρίξουν οικονομικά τις σχετικές πρωτοβουλίες.

Η συζήτηση εξελίσσεται σε μια περίοδο κατά την οποία το μεταναστευτικό παραμένει ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα στην ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα, με αρκετές κυβερνήσεις να ζητούν αυστηρότερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, ενώ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκφράζουν ανησυχίες για τις επιπτώσεις των νέων πολιτικών στην προστασία των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο.