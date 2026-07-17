Η JP Morgan πίσω από νέα παραγγελία δύο VLCC στη Hanwha Ocean

Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα JP Morgan φέρεται να βρίσκεται πίσω από τη νέα παραγγελία δύο δεξαμενόπλοιων κλάσης VLCC) στη νοτιοκορεατική Hanwha Ocean, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στις επενδύσεις στη διεθνή ναυτιλία.

Η Hanwha Ocean ανακοίνωσε ότι υπέγραψε σύμβαση ύψους 394,3 δισ. γουόν (περίπου 265 εκατ. δολάρια) με ανώνυμο πλοιοκτήτη από τη Βόρεια Αμερική για την κατασκευή δύο VLCC χωρητικότητας 320.000 dwt, με το κόστος να διαμορφώνεται περίπου στα 132,5 εκατ. δολάρια ανά πλοίο. Η παράδοσή τους έχει προγραμματιστεί έως το τέλος Μαρτίου του 2030.

Σύμφωνα με πηγές της ναυπηγικής αγοράς, πίσω από την παραγγελία βρίσκεται η ναυτιλιακή επενδυτική πλατφόρμα της JP Morgan. Με τη νέα συμφωνία, το πρόγραμμα ναυπήγησης VLCC που συνδέεται με την αμερικανική τράπεζα εκτιμάται ότι ανέρχεται πλέον σε 10 πλοία, κατανεμημένα σε ναυπηγεία της Νότιας Κορέας και της Κίνας, με το συνολικό ύψος των επενδύσεων να προσεγγίζει τα 1,3 δισ. δολάρια.

Υπενθυμίζεται ότι εταιρεία που υποστηρίζεται από την JP Morgan είχε παραγγείλει δύο VLCC χωρητικότητας 307.000 dwt στο κινεζικό ναυπηγείο Dalian Shipbuilding Industry Co., με δικαίωμα προαίρεσης (option) για ακόμη δύο πλοία. Τα συγκεκριμένα πλοία είχαν κοστολογηθεί περίπου στα 123 εκατ. δολάρια το καθένα, με παράδοση εντός του 2029.

Η JP Morgan συνεχίζει να διευρύνει την έκθεσή της στη ναυτιλία και σε άλλους κλάδους, καθώς επενδυτικά σχήματα που συνδέονται με τον αμερικανικό χρηματοπιστωτικό όμιλο έχουν τοποθετηθεί επίσης σε παραγγελίες πλοίων μεταφοράς LNG, VLGC και suezmax δεξαμενόπλοιων.

Για τη Hanwha Ocean, η νέα συμφωνία ενισχύει ακόμη περισσότερο το βιβλίο παραγγελιών της για το 2026. Μέχρι σήμερα, το νοτιοκορεατικό ναυπηγείο έχει εξασφαλίσει συμβάσεις για 27 νέα πλοία, συνολικής αξίας περίπου 4,61 δισ. δολαρίων, εκ των οποίων 17 VLCC, έξι LNG carriers, τρία very large ammonia carriers (VLAC) και ένα πλοίο εγκατάστασης ανεμογεννητριών.