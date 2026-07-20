Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ παραμένουν ανοιχτές στη διπλωματία με το Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας διπλωματικής λύσης με το Ιράν, ωστόσο ζητούν από τη διεθνή κοινότητα να αυξήσει την πίεση προς την Τεχεράνη, με φόντο την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και τις εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, υποστήριξε ότι το Ιράν επιχειρεί να χρησιμοποιήσει τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο ως μοχλό πίεσης απέναντι στη διεθνή κοινότητα, υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα για την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας.

«Άλλες χώρες πρέπει να αρχίσουν να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να συμβάλουν ώστε να μοιραστεί αυτό το βάρος, είτε πρόκειται για μέσα είτε για χρηματοδότηση», ανέφερε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, καλώντας τους συμμάχους των ΗΠΑ να ενισχύσουν τη στάση τους.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν από την αναχώρησή του για τις Φιλιππίνες, όπου πρόκειται να συμμετάσχει σε διεθνή συνάντηση, ο Ρούμπιο τόνισε ότι η αμερικανική πλευρά δεν εγκαταλείπει τη διπλωματική οδό.

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει ακόμη περιθώριο πολιτικής λύσης στον πόλεμο, απάντησε χαρακτηριστικά: «Είμαστε πάντα ανοιχτοί στη διπλωματία».

Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε συμφωνία προϋποθέτει την τήρηση των δεσμεύσεων από όλες τις πλευρές.

«Δεν μπορούμε να έχουμε ένα μνημόνιο συνεννόησης που παραμένει ζωντανό, αν παραβιάζουν τους όρους του», δήλωσε, αναφερόμενος στη συμφωνία κατ’ αρχήν που είχε υπογραφεί στις 17 Ιουνίου μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Η συγκεκριμένη συμφωνία είχε θεωρηθεί ως ένα πρώτο βήμα για την έναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό της ένοπλης σύγκρουσης, ωστόσο η επανέναρξη των εχθροπραξιών στις αρχές Ιουλίου οδήγησε στην κατάρρευση της διαδικασίας.

Ο Μάρκο Ρούμπιο επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιχειρήσει πολλές φορές να ανοίξουν δίαυλο επικοινωνίας με το Ιράν και εμφανίστηκαν διατεθειμένες να συνεχίσουν τις προσπάθειες.

«Οι ΗΠΑ παραμένουν πάντα ανοικτές σε μια διπλωματική λύση. Το έχουμε προσπαθήσει πολλές φορές με το Ιράν και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε», σημείωσε.