Τυφώνας «Dolphin»: Σε συναγερμό η Κίνα για πλημμύρες και κατολισθήσεις

Ο τυφώνας «Dolphin» αναμένεται να πλήξει τις ανατολικές ακτές της Κίνας κατά τη διάρκεια της νύχτας την Κυριακή (9/8), προκαλώντας καταρρακτώδεις βροχές και ισχυρούς ανέμους, καθώς οι αρχές προετοιμάζονται για πλημμύρες και κατολισθήσεις σε μια ευρεία περιοχή της ανατολικής Κίνας.

Σύμφωνα με το Reuters, ο τυφώνας «Dolphin» έχει ήδη περάσει από τη νότια ιαπωνική περιφέρεια της Οκινάουα, προκαλώντας τον τραυματισμό έξι ανθρώπων και διακοπές ηλεκτροδότησης σε περισσότερα από 50.000 κτίρια. Ενόψει της άφιξής του στην Κίνα, οι αρχές μετέφεραν σε ασφαλές σημείο εργαζομένους που βρίσκονταν σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις, έδωσαν εντολή στα πλοία να επιστρέψουν στα λιμάνια και ενίσχυσαν τους ελέγχους σε ταμιευτήρες, ορεινά ρέματα, περιοχές που είναι επιρρεπείς σε κατολισθήσεις, εργοτάξια και τουριστικές τοποθεσίες.

Η καταιγίδα αναμένεται να πλήξει τις ακτές από το βράδυ της Κυριακής έως και τη Δευτέρα, με σταθερούς ανέμους ταχύτητας έως και 162 χιλιομέτρων την ώρα, προτού εξασθενήσει και κινηθεί προς το εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο της Κίνας. Η ταχύτητα αυτή αντιστοιχεί σε τυφώνα κατηγορίας 2 στην κλίμακα ανέμων Σαφίρ-Σίμπσον, δηλαδή σε μια καταιγίδα ικανή να προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, δέντρα και υποδομές.

Μετά την προσέγγιση στην ξηρά, ο «Dolphin» αναμένεται να κινηθεί προς τα δυτικά, προτού επιβραδύνει την πορεία του πάνω από την κεντρική και νοτιοδυτική Κίνα και σταδιακά εξασθενήσει, δήλωσε ο επικεφαλής προγνώστης του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου, Γουάνγκ Χαϊπίνγκ, στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό CCTV.

Αυτό θα μπορούσε να παρατείνει τις ισχυρές βροχοπτώσεις και να αυξήσει τον κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων, ιδιαίτερα σε ορεινές περιοχές και κατά μήκος μικρότερων ποταμών.

Το υπουργείο Υδάτινων Πόρων ανακοίνωσε ότι οι ποταμοί Τσιαντάνγκ, Γιονγκ, Τζιάο και Σουιγιάνγκ ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σημαντικές πλημμύρες, ενώ η στάθμη μικρότερων ποταμών στις περιοχές που θα πληγούν περισσότερο θα μπορούσε να ξεπεράσει τα επίπεδα συναγερμού.

Η Κίνα διατήρησε σε ισχύ συναγερμό επιπέδου III για πλημμύρες στις επαρχίες Τζετζιάνγκ και Φουτζιάν και επιπέδου IV στις επαρχίες Τζιανγκσού και Ανχούι. Το υπουργείο Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών ανακοίνωσε ότι έστειλε ομάδες στις επαρχίες Τζετζιάνγκ και Φουτζιάν.

Το τετραβάθμιο σύστημα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών της Κίνας κατατάσσει το Επίπεδο I ως το υψηλότερο επίπεδο σοβαρότητας.

Το υπουργείο Φυσικών Πόρων έθεσε επίσης σε εφαρμογή συναγερμό επιπέδου III για γεωλογικές καταστροφές στην Τζετζιάνγκ και επιπέδου IV στην Ανχούι, προειδοποιώντας για κατολισθήσεις και άλλους κινδύνους στην ανατολική Τζετζιάνγκ και τη δυτική Ανχούι.

Οι αρχές προειδοποίησαν για υψηλό κίνδυνο γεωλογικών καταστροφών σε τμήματα της Τζετζιάνγκ, ενώ οι κάτοικοι στις περιοχές που καλύπτονται από την κόκκινη προειδοποίηση για ορεινούς χειμάρρους κλήθηκαν να ακολουθούν τις τοπικές εντολές εκκένωσης.

Το λιμάνι Γιανγκσάν της Σαγκάης απομάκρυνε πλοία από τις θέσεις ελλιμενισμού και μετέφερε περισσότερα από 500 μικρά και μεσαία σκάφη σε ασφαλές καταφύγιο ενόψει του «Dolphin», ανακοίνωσε η διοίκηση θαλάσσιας ασφάλειας της πόλης.