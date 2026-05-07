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Πετρέλαιο: Πτώση κάτω από τα $100 εν μέσω έντονης μεταβλητότητας
Εμπορεύματα
13:45 - 07 Μάι 2026

Πετρέλαιο: Πτώση κάτω από τα $100 εν μέσω έντονης μεταβλητότητας

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν κάτω από τα 100 δολάρια την Πέμπτη 7/5, σε μια νευρική συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις ανησυχίες για αναζωπύρωση της έντασης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, το μεσημέρι της Πέμπτης τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent διεθνούς αναφοράς, παράδοσης Ιουλίου, υποχωρούν κατά 1,90% στα 99,37 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια για το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) παράδοσης Ιουνίου εμφανίζουν απώλειες της τάξης του 2,04% στα 93,15 δολάρια το βαρέλι.

Ο Scott Chronert, στρατηγικός αναλυτής μετοχών ΗΠΑ στη Citi, σημείωσε ότι η διάρκεια της σύγκρουσης θα επηρεάσει ευρύτερα την οικονομία.

«Η διάρκεια της σύγκρουσης και η επίπτωση που έχει στις υψηλότερες τιμές πετρελαίου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα είναι καθοριστική για τις μελλοντικές προσδοκίες ανάπτυξης σε πολλές αγορές, αλλά και για το πώς επηρεάζει τη σκέψη της Fed όσον αφορά τα επιτόκια», δήλωσε στο CNBC “Squawk Box”.

Παρά τα δημοσιεύματα ότι Ουάσινγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την Τετάρτη ότι το Ιράν θα βομβαρδιστεί «σε πολύ υψηλότερο επίπεδο» εάν δεν συμφωνήσει σε ειρηνευτική λύση, εντείνοντας τις ανησυχίες των αγορών ότι οι διαπραγματεύσεις παραμένουν εύθραυστες.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ με την ονομασία “Operation Epic Fury” θα τερματιστεί εφόσον το Ιράν συμφωνήσει με τα συμφωνηθέντα, τα οποία –όπως είπε– αποτελούν «ίσως μια μεγάλη παραδοχή». Σε ανάρτησή του στο Truth Social, πρόσθεσε ότι σε μια τέτοια περίπτωση ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο του Ομάν θα τερματιζόταν, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι «αν δεν συμφωνήσουν, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν και θα είναι, δυστυχώς, σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και ένταση από πριν».

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν μετά από δημοσίευμα του Axios, σύμφωνα με το οποίο ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά σε μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων που θα έθετε τέλος στον πόλεμο και θα διαμόρφωνε πλαίσιο για περαιτέρω διαπραγματεύσεις.

Μετά την τοποθέτηση Τραμπ, ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκαΐ δήλωσε ότι η Τεχεράνη εξετάζει ακόμη την πρόταση και θα απαντήσει μέσω μεσολαβητών στο Πακιστάν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Μπαγκαΐ παρέπεμψε σε απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου, σημειώνοντας ότι η έννοια των «διαπραγματεύσεων» προϋποθέτει πραγματική πρόθεση διαλόγου για επίλυση διαφορών, και όχι «αντιπαράθεση, επιβολή, εξαπάτηση, εκβιασμό ή εξαναγκασμό».

Ο Marc Sievers, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στο Ομάν, δήλωσε στο CNBC “Access Middle East” ότι βασική προτεραιότητα είναι το πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

«Η άμεση εστίαση είναι η πλήρης επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή ροή του διεθνούς εμπορίου και της ενέργειας, με δεξαμενόπλοια που είχαν εγκλωβιστεί, χωρίς να επιβάλλεται τέλος διέλευσης από τους Φρουρούς της Επανάστασης», ανέφερε.

Συνεχίζει με απώλειες το φυσικό αέριο – Κέρδη για τα μέταλλα

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αναδιαμορφώνει τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της παγκόσμιας αγοράς φυσικού αερίου, με σημαντικές απώλειες στην προσφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) για την περίοδο 2026–2030, σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας (IEA). Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου υποχωρούν την Πέμπτη κατά 1,143% με την τιμή της μεγαβατώρας να «κυμαίνεται» στα 43,400 δολάρια.

Παράλληλα, το ράλι ανόδου συνεχίζεται για τα πολύτιμα μέταλλα με τον χρυσό να ενισχύεται κατά 0,98% στα 4.740,26 δολάρια η ουγγιά, ενώ το ασήμι κερδίζει 4,53% στα 80,855 δολάρια η ουγγιά. Αντίστοιχα, ο χαλκός σημειώνει άνοδο 0,48% στα 6,216 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, τα δολάριο υποχωρεί έναντι του ευρώ κατά 0,20% με την ισοτιμία στα 1,1772 δολάρια προς ευρώ, ενώ υποχωρεί 0,25% και έναντι της βρετανικής λίρας με την ισοτιμία στα 1,363 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα ενισχύεται 0,03% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8638 λίρα ανά ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/05/2026 - 15:38
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