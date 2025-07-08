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LG: Κέρδη $456,8 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο
Επιχειρήσεις
11:14 - 08 Ιουλ 2025

LG: Κέρδη $456,8 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Μείωση παρουσίασαν, σε ετήσια βάση, τόσο τα έσοδα όσο και τα λειτουργικά κέρδη της  LG Electronics Inc. (LG), σύμφωνα με τα προκαταρκτικά οικονομικά της αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία κατέγραψε ενοποιημένα έσοδα ύψους 20,74 τρισεκατομμυρίων KRW (14,82 δισεκατομμύρια δολάρια) και λειτουργικά κέρδη ύψους 639,1 δισεκατομμυρίων KRW (456,8 εκατομμύρια δολάρια).

Η επιβράδυνση αυτή αντανακλά τη συνεχιζόμενη αδυναμία της καταναλωτικής ζήτησης στις βασικές αγορές και ένα ολοένα και πιο δύσκολο εξωτερικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, οι αλλαγές στην εμπορική πολιτική των ΗΠΑ οδήγησαν σε αύξηση των δασμών και ενίσχυσαν τον ανταγωνισμό στην αγορά, επηρεάζοντας περαιτέρω την απόδοση της εταιρείας.

Παρά το δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον, οι βασικοί τομείς δραστηριότητας της LG — όπως οι λύσεις οικιακών συσκευών, καθώς και οι B2B τομείς όπως οι λύσεις για οχήματα και τα συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC) — κατέγραψαν ισχυρή απόδοση και διατήρησαν υγιή κερδοφορία. Ωστόσο, ο τομέας των μέσων και λύσεων ψυχαγωγίας αντιμετώπισε μια δύσκολη περίοδο λόγω μείωσης της ζήτησης, αύξησης των τιμών των πάνελ LCD και αυξημένων εξόδων μάρκετινγκ, εν μέσω έντονου ανταγωνισμού. Η κερδοφορία επηρεάστηκε, επίσης, από το αυξημένο κόστος, περιλαμβανομένων των γενικών δασμών των ΗΠΑ, των δασμών για παράγωγα χάλυβα και αλουμινίου και των εξόδων logistics.

Που θα επικεντρωθεί η LG το δεύτερο εξάμηνο

Κατά το δεύτερο εξάμηνο, η LG θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση των επιχειρησιακών της θεμελίων, δίνοντας προτεραιότητα σε τομείς «ποιοτικής ανάπτυξης». Αυτό περιλαμβάνει την επέκταση των B2B τομέων υψηλού περιθωρίου και σταθερής ανάπτυξης, όπως οι λύσεις για οχήματα και τα συστήματα HVAC, την ανάπτυξη των μη υλικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όπως οι υπηρεσίες της πλατφόρμας webOS και τα συνδρομητικά μοντέλα, καθώς και την ενίσχυση των άμεσων πωλήσεων προς τον καταναλωτή (Direct-to-Consumer - D2C) μέσω της πλατφόρμας LGE.COM.

Οι B2B δραστηριότητες προσφέρουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στις διακυμάνσεις της ζήτησης και των τιμών, καθιστώντας τις κατάλληλες για την επέκταση επιχειρήσεων με έμφαση στις λύσεις, καθώς και για τη δημιουργία φραγμών εισόδου μέσω ισχυρών συνεργασιών. Τα συνδρομητικά μοντέλα και οι υπηρεσίες που βασίζονται σε πλατφόρμες υποστηρίζουν επαναλαμβανόμενα έσοδα και υψηλότερη κερδοφορία, ενώ οι D2C πωλήσεις συμβάλλουν τόσο στη βελτίωση της δομής των κερδών όσο και στην ενίσχυση της αξίας του brand.

Ο τομέας των λύσεων οικιακών συσκευών διατηρεί ισχυρή παρουσία στην premium αγορά και σημειώνει επιτυχία και στα προϊόντα μαζικής κατανάλωσης, παρά την υποτονική ζήτηση λόγω των αλλαγών στην εμπορική πολιτική των ΗΠΑ και των γεωπολιτικών κινδύνων στη Μέση Ανατολή. Το συνδρομητικό του μοντέλο συνεχίζει να παρουσιάζει σταθερή απόδοση. Στο δεύτερο εξάμηνο αναμένεται να μειωθούν τα κόστη logistics, επιτρέποντας στην εταιρεία να επικεντρωθεί στην αύξηση των πωλήσεων, τον περιορισμό των επιπτώσεων των δασμών και τη διασφάλιση υγιούς κερδοφορίας μέσω επιχειρησιακής αποδοτικότητας.

Η Media Entertainment Solutions επηρεάστηκε από μειώσεις τιμών που στόχευαν στην αντιμετώπιση της στάσιμης ζήτησης, καθώς και από αυξημένες δαπάνες μάρκετινγκ. Στο δεύτερο εξάμηνο, η LG στοχεύει στην ενίσχυση της ηγετικής της θέσης στην premium κατηγορία OLED τηλεοράσεων μέσω της κυκλοφορίας νέων ασύρματων προϊόντων, ενώ θα ενισχύσει και την ανταγωνιστικότητα της πλατφόρμας webOS με επέκταση σε νέους τομείς περιεχομένου όπως το gaming και η ψηφιακή τέχνη.

H Vehicle Solutions Company συνεχίζει να αναπτύσσεται σταθερά παρά τις προκλήσεις του κλάδου. Η αύξηση των εσόδων και η βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας οδήγησαν σε αύξηση των λειτουργικών κερδών σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η LG σχεδιάζει να ενισχύσει τις πωλήσεις των premium infotainment συστημάτων οχημάτων και να διαφοροποιηθεί με νέες προτάσεις όπως οι πλατφόρμες περιεχομένου για το αυτοκίνητο.

Στον τομέα HVAC, η LG θα εντείνει τη δραστηριότητά της στα επαγγελματικά συστήματα κλιματισμού και τις βιομηχανικές λύσεις ψύξης–ιδιαίτερα με την ενσωμάτωση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (AI) σε εφαρμογές επόμενης γενιάς για data centers, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της στον τομέα AI Data Center (AIDC). Η εταιρεία αναμένεται επίσης να ολοκληρώσει την εξαγορά της ευρωπαϊκής εταιρείας λύσεων ζεστού νερού OSO, υποστηρίζοντας έτσι την επέκτασή της στη ραγδαία αναπτυσσόμενη ευρωπαϊκή αγορά αντλιών θερμότητας αέρος-νερού (Air-to-Water Heat Pumps) μέσω συνεργειών και οικονομίας κλίμακας.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω αποτελέσματα αποτελούν προκαταρκτικά ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία βάσει των Κ-IFRS, που παρέχονται στους επενδυτές πριν από την ανακοίνωση των τελικών οικονομικών αποτελεσμάτων της LG Electronics, τα οποία θα περιλαμβάνουν και τα καθαρά κέρδη. Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε επιχειρηματική μονάδα θα ανακοινωθούν επισήμως εντός του μήνα.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/07/2025 - 13:00
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