«What if… Tariffs?»: Η Swatch απαντά στους δασμούς Τραμπ και ξεπουλάει

Η ελβετική ωρολογοποιία Swatch παρουσίασε ένα ειδικό συλλεκτικό μοντέλο ως αιχμή απέναντι στον τιμωρητικό δασμό 39% που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις ελβετικές εισαγωγές.

Το μοντέλο ονομάστηκε «WHAT IF...TARIFFS?» και στο καντράν του έχουν αντιστραφεί οι αριθμοί τρία και εννέα, σε σαφή αναφορά στο 39% του αμερικανικού δασμού που τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο μήνα.

Το ρολόι, που κυκλοφόρησε την Τετάρτη 10/9 σε τιμή 139 ελβετικών φράγκων (174 δολαρίων), προορίζεται για περιορισμένη διάθεση και διατίθεται μόνο στην Ελβετία. Ήδη την Παρασκευή εμφανιζόταν ως εξαντλημένο στον ιστότοπο της εταιρείας, σύμφωνα με το CNBC.

Εκπρόσωπος της Swatch ανέφερε πως το μοντέλο αποτελεί μια «θετική πρόκληση» προς τις αρχές αλλά και ένα σαφές μήνυμα προς την ελβετική κυβέρνηση για καλύτερη εμπορική συμφωνία.

«Είναι στο DNA της Swatch να προκαλεί με θετικό τρόπο», σημείωσε, τονίζοντας: «Παίξαμε με τον δασμό 39% που επέβαλαν οι ΗΠΑ στην Ελβετία. Ελπίζουμε αυτή η ενέργεια να μην κρατήσει πολύ».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «μόλις οι ΗΠΑ αλλάξουν τους τελωνειακούς δασμούς προς την Ελβετία, θα σταματήσουμε αμέσως να πουλάμε αυτό το ρολόι».

Ο Τραμπ είχε ανακοινώσει αιφνιδιαστικά την 1η Αυγούστου την επιβολή του δασμού, ο οποίος είναι από τους υψηλότερους που έχει θεσπίσει διεθνώς η κυβέρνησή του.

Τα μέτρα προκάλεσαν ανησυχία στις ελβετικές αρχές και τις εγχώριες επιχειρήσεις, οι οποίες ανέμεναν έναν δασμό σε επίπεδο 10%–15%, όπως ισχύει για άλλους σημαντικούς εμπορικούς εταίρους, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι Ελβετοί διαπραγματευτές προσπαθούν από τότε να εξασφαλίσουν καλύτερη συμφωνία, με τον Υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ, Howard Lutnick, να δηλώνει στο CNBC την Πέμπτη ότι οι δύο χώρες είναι πιθανό να «καταλήξουν σε συμφωνία».

Οι Ελβετοί ωρολογοποιοί και ο ευρύτερος κλάδος πολυτελών ειδών έχουν πληγεί ιδιαίτερα από αυτούς τους δασμούς, λόγω της μεγάλης εξάρτησής τους από τους Αμερικανούς καταναλωτές.

Οι ΗΠΑ αποτέλεσαν την μεγαλύτερη αγορά για τα ελβετικά ρολόγια το 2024, με εξαγωγές ύψους 4,37 δισ. ελβετικών φράγκων (5,4 δισ. δολάρια), σύμφωνα με τη Federation of the Swiss Watch Industry.

Η περιορισμένη αυτή έκδοση αποτελεί προσθήκη στη συλλογή της εταιρείας «WHAT IF...», η οποία συνήθως περιλαμβάνει πολύχρωμα μοντέλα με τιμή περίπου 100 ελβετικά φράγκα.