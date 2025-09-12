ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«What if… Tariffs?»: Η Swatch απαντά στους δασμούς Τραμπ και ξεπουλάει
Επιχειρήσεις
18:11 - 12 Σεπ 2025

«What if… Tariffs?»: Η Swatch απαντά στους δασμούς Τραμπ και ξεπουλάει

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ελβετική ωρολογοποιία Swatch παρουσίασε ένα ειδικό συλλεκτικό μοντέλο ως αιχμή απέναντι στον τιμωρητικό δασμό 39% που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις ελβετικές εισαγωγές.

Το μοντέλο ονομάστηκε «WHAT IF...TARIFFS?» και στο καντράν του έχουν αντιστραφεί οι αριθμοί τρία και εννέα, σε σαφή αναφορά στο 39% του αμερικανικού δασμού που τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο μήνα.

Το ρολόι, που κυκλοφόρησε την Τετάρτη 10/9 σε τιμή 139 ελβετικών φράγκων (174 δολαρίων), προορίζεται για περιορισμένη διάθεση και διατίθεται μόνο στην Ελβετία. Ήδη την Παρασκευή εμφανιζόταν ως εξαντλημένο στον ιστότοπο της εταιρείας, σύμφωνα με το CNBC.

Εκπρόσωπος της Swatch ανέφερε πως το μοντέλο αποτελεί μια «θετική πρόκληση» προς τις αρχές αλλά και ένα σαφές μήνυμα προς την ελβετική κυβέρνηση για καλύτερη εμπορική συμφωνία.

«Είναι στο DNA της Swatch να προκαλεί με θετικό τρόπο», σημείωσε, τονίζοντας: «Παίξαμε με τον δασμό 39% που επέβαλαν οι ΗΠΑ στην Ελβετία. Ελπίζουμε αυτή η ενέργεια να μην κρατήσει πολύ».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «μόλις οι ΗΠΑ αλλάξουν τους τελωνειακούς δασμούς προς την Ελβετία, θα σταματήσουμε αμέσως να πουλάμε αυτό το ρολόι».

Ο Τραμπ είχε ανακοινώσει αιφνιδιαστικά την 1η Αυγούστου την επιβολή του δασμού, ο οποίος είναι από τους υψηλότερους που έχει θεσπίσει διεθνώς η κυβέρνησή του.

Τα μέτρα προκάλεσαν ανησυχία στις ελβετικές αρχές και τις εγχώριες επιχειρήσεις, οι οποίες ανέμεναν έναν δασμό σε επίπεδο 10%–15%, όπως ισχύει για άλλους σημαντικούς εμπορικούς εταίρους, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι Ελβετοί διαπραγματευτές προσπαθούν από τότε να εξασφαλίσουν καλύτερη συμφωνία, με τον Υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ, Howard Lutnick, να δηλώνει στο CNBC την Πέμπτη ότι οι δύο χώρες είναι πιθανό να «καταλήξουν σε συμφωνία».

Οι Ελβετοί ωρολογοποιοί και ο ευρύτερος κλάδος πολυτελών ειδών έχουν πληγεί ιδιαίτερα από αυτούς τους δασμούς, λόγω της μεγάλης εξάρτησής τους από τους Αμερικανούς καταναλωτές.

Οι ΗΠΑ αποτέλεσαν την μεγαλύτερη αγορά για τα ελβετικά ρολόγια το 2024, με εξαγωγές ύψους 4,37 δισ. ελβετικών φράγκων (5,4 δισ. δολάρια), σύμφωνα με τη Federation of the Swiss Watch Industry.

Η περιορισμένη αυτή έκδοση αποτελεί προσθήκη στη συλλογή της εταιρείας «WHAT IF...», η οποία συνήθως περιλαμβάνει πολύχρωμα μοντέλα με τιμή περίπου 100 ελβετικά φράγκα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αγαπηδάκη: Οι Κινητές Ομάδες Υγείας φέρνουν την πρόληψη και την φροντίδα σε κάθε γωνιά της χώρας
Υγεία

Αγαπηδάκη: Οι Κινητές Ομάδες Υγείας φέρνουν την πρόληψη και την φροντίδα σε κάθε γωνιά της χώρας

Μπέργκαμ - Chevron - ΟΝΕΧ: Η απάντηση της Ελλάδας στον τουρκικό αναθεωρητισμό
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Μπέργκαμ - Chevron - ΟΝΕΧ: Η απάντηση της Ελλάδας στον τουρκικό αναθεωρητισμό

Εθνική Τράπεζα: Στις 10 Νοεμβρίου η αποκοπή του προμερίσματος
Ανακοινώσεις

Εθνική Τράπεζα: Στις 10 Νοεμβρίου η αποκοπή του προμερίσματος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι δασμοί Τραμπ οδηγούν τα ναύλα κοντά σε υψηλό διετίας
Ναυτιλία

Οι δασμοί Τραμπ οδηγούν τα ναύλα κοντά σε υψηλό διετίας

Τραμπ απειλεί με δασμούς 100% – Η ΕΕ απαντά: Κυριαρχικό δικαίωμα οι ψηφιακοί φόροι
Ειδήσεις

Τραμπ απειλεί με δασμούς 100% – Η ΕΕ απαντά: Κυριαρχικό δικαίωμα οι ψηφιακοί φόροι

Μακρόν σε Τραμπ: Νέα ένταση για φόρο στις Big Tech - Απειλές δασμών στα γαλλικά κρασιά
Ειδήσεις

Μακρόν σε Τραμπ: Νέα ένταση για φόρο στις Big Tech - Απειλές δασμών στα γαλλικά κρασιά

«Πόλεμος» Τραμπ στη Γαλλία: Δασμοί 100% σε κρασιά και σαμπάνιες αν δεν καταργηθεί ο φόρος στις Big Tech
Ειδήσεις

«Πόλεμος» Τραμπ στη Γαλλία: Δασμοί 100% σε κρασιά και σαμπάνιες αν δεν καταργηθεί ο φόρος στις Big Tech

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
30/06/2026 - 19:10

Δένδιας από Ποντγκόριτσα: Η Ελλάδα υποστηρίζει την προοπτική ένταξης του Μαυροβουνίου στην ΕΕ

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 18:57

ΔΕΗ: Πληρωμές €27,76 εκατ. στο Δημόσιο από λιγνιτική δραστηριότητα το 2025

Οικονομία
30/06/2026 - 18:47

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα στρατηγική πύλη της Ινδίας προς την ευρωπαϊκή αγορά

Πολιτική
30/06/2026 - 18:39

Σφοδρή σύγκρουση Μαξίμου – ΠΑΣΟΚ για τον Ταλ Ντίλιαν: Πόλεμος ανακοινώσεων και βαριές αιχμές

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 18:31

AVE: Απέκτησε το 32,05% της YALCO μέσω αύξησης κεφαλαίου €5 εκατ.

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 18:21

ΣΕΒΕ: 51η Τακτική Γενική Συνέλευση – Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Ναυτιλία
30/06/2026 - 18:20

Αλλαγές στην πλοήγηση του Πειραιά – Προειδοποίηση για την ανταγωνιστικότητα του λιμανιού

Ειδήσεις
30/06/2026 - 18:13

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο μπλοκάρει το σχέδιο Τραμπ για κατάργηση της ιθαγένειας εκ γεννήσεως

Σχόλια Αγοράς
30/06/2026 - 18:07

Χρηματιστήριο: Με ήπια διόρθωση έκλεισε ο Ιούνιος – Στο 16% η απόδοση του α' εξαμήνου

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 18:03

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανοίγει βιβλίο προσφορών για διάθεση τίτλων 500 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
30/06/2026 - 18:02

Φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης: Εντοπίστηκε σορός κατά την επιχείρηση κατάσβεσης

Οικονομία
30/06/2026 - 17:52

ΥΠΕΘΟ-ΑΑΔΕ: Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης ύψους €150 ανά παιδί σε 950 χιλιάδες οικογένειες

Ειδήσεις
30/06/2026 - 17:46

Γερμανία: Υποχώρηση πληθωρισμού στο 2,3% τον Ιούνιο – Καθοριστική η πτώση στις τιμές καυσίμων

Πολιτική
30/06/2026 - 17:33

ΠΑΣΟΚ: Αληθεύει ότι η κυβέρνηση θα ψηφίσει τροπολογία για την προστασία του Ταλ Ντίλιαν;

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
30/06/2026 - 17:32

Λαϊκό Λαχείο: Τέσσερις μεγάλοι νικητές κέρδισαν από €250.000 - Την 1/7 η κλήρωση για συνολικά κέρδη μέχρι και €2 εκατ.

Οικονομία
30/06/2026 - 17:24

Χατζηδάκης: Ξεκίνησε η διασύνδεση του IRIS με ευρωπαϊκά συστήματα πληρωμών

Πολιτική
30/06/2026 - 17:21

Βουλή: «Πράσινο φως» για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Ειδήσεις
30/06/2026 - 17:19

NYT: Στο τραπέζι η επιβολή τελών στα πλοία που διέρχονται στα Στενά του Ορμούζ

Χρηματιστήρια
30/06/2026 - 17:08

Ισχυρό πρώτο εξάμηνο για τη Wall – Συγκρατημένες αλλά θετικές κινήσεις στην τελευταία συνεδρίαση

Ειδήσεις
30/06/2026 - 16:59

Συμβόλαιο θανάτου στα Εξάρχεια: Πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του 28χρονου

Εργασιακά
30/06/2026 - 16:53

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την πρόσληψη 600 Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων επί θητεία στο Πυροσβεστικό Σώμα

Ειδήσεις
30/06/2026 - 16:50

Βρετανία: Εξετάζει παρέμβαση στην εξαγορά της Warner Bros λόγω ανησυχιών για την πολυφωνία στα ΜΜΕ

Πολιτική
30/06/2026 - 16:42

Ανδρουλάκης: Πολιτική αλλαγή για ισχυρή στεγαστική πολιτική και καλύτερα εργασιακά δικαιώματα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/06/2026 - 16:39

Πειραιώς: Συμμετέχει με το IRIS Payments στο EuroPA για δωρεάν και άμεσες διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/06/2026 - 16:34

Πράσινο φως για το APOLLOCO₂: Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 169,3 εκατ. ευρώ στον ΔΕΣΦΑ

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 16:33

Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη: Παραμένει στη θέση του προέδρου ο Γεώργιος Αλεξόπουλος

Οικονομία
30/06/2026 - 16:24

ΙΟΒΕ: Στα €417 δισ. ευρώ το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα – Υψηλές οι ληξιπρόθεσμες οφειλές

Πολιτική
30/06/2026 - 16:18

Alco: Πρώτη η ΝΔ, ανεβαίνει η ΕΛΑΣ – Αλλά το 70% δηλώνει αρνητικό σε τρίτη θητεία Μητσοτάκη

Ειδήσεις
30/06/2026 - 16:08

Λαγκάρντ: Λιγότερο ευάλωτη σε εξωτερικούς «κραδασμούς» η ευρωπαϊκή οικονομία

Ειδήσεις
30/06/2026 - 15:58

Νέο ρεκόρ στην «ψαλίδα» πλούτου: Στους 3.302 οι δισεκατομμυριούχοι παγκοσμίως – Η θέση της Ελλάδας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ