ΗΠΑ: Έρευνα των αρχών σε Amazon και Google σχετικά με παραπλανητικές πρακτικές διαφημίσεων

Η έρευνα διεξάγεται από τη μονάδα προστασίας των καταναλωτών της FTC και επικεντρώνεται στο κατά πόσο η Amazon και η Alphabet γνωστοποίησαν σωστά τους όρους των διαφημίσεων και τις τιμές τους.
Στο επίκεντρο βρίσκονται οι διαφημιστικές δημοπρασίες της Amazon και η γνωστοποίηση της «ελάχιστης τιμής», δηλαδή της χαμηλότερης τιμής που πρέπει να αποδεχθεί ένας διαφημιζόμενος για να αγοράσει μια διαφήμιση.
Παράλληλα, η FTC εξετάζει τις πρακτικές της Google, περιλαμβανομένης της εσωτερικής διαδικασίας τιμολόγησης και του κατά πόσο η εταιρεία αύξησε το κόστος διαφημίσεων με τρόπους που δεν είχαν γνωστοποιηθεί στους διαφημιστές.