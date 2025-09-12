ΗΠΑ: Έρευνα των αρχών σε Amazon και Google σχετικά με παραπλανητικές πρακτικές διαφημίσεων

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC) διερευνά εάν η Amazon και η Google παραπλάνησαν διαφημιζόμενους σχετικά με τους όρους και τις τιμές των διαφημίσεων που τοποθετούν στους ιστότοπούς τους, όπως ανέφερε πηγή στο Reuters την Παρασκευή (12/9).

Η έρευνα διεξάγεται από τη μονάδα προστασίας των καταναλωτών της FTC και επικεντρώνεται στο κατά πόσο η Amazon και η Alphabet γνωστοποίησαν σωστά τους όρους των διαφημίσεων και τις τιμές τους.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι διαφημιστικές δημοπρασίες της Amazon και η γνωστοποίηση της «ελάχιστης τιμής», δηλαδή της χαμηλότερης τιμής που πρέπει να αποδεχθεί ένας διαφημιζόμενος για να αγοράσει μια διαφήμιση.

Παράλληλα, η FTC εξετάζει τις πρακτικές της Google, περιλαμβανομένης της εσωτερικής διαδικασίας τιμολόγησης και του κατά πόσο η εταιρεία αύξησε το κόστος διαφημίσεων με τρόπους που δεν είχαν γνωστοποιηθεί στους διαφημιστές.