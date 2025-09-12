ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΗΠΑ: Έρευνα των αρχών σε Amazon και Google σχετικά με παραπλανητικές πρακτικές διαφημίσεων
Επιχειρήσεις
18:27 - 12 Σεπ 2025

ΗΠΑ: Έρευνα των αρχών σε Amazon και Google σχετικά με παραπλανητικές πρακτικές διαφημίσεων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC) διερευνά εάν η Amazon και η Google παραπλάνησαν διαφημιζόμενους σχετικά με τους όρους και τις τιμές των διαφημίσεων που τοποθετούν στους ιστότοπούς τους, όπως ανέφερε πηγή στο Reuters την Παρασκευή (12/9).

Η έρευνα διεξάγεται από τη μονάδα προστασίας των καταναλωτών της FTC και επικεντρώνεται στο κατά πόσο η Amazon και η Alphabet γνωστοποίησαν σωστά τους όρους των διαφημίσεων και τις τιμές τους.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι διαφημιστικές δημοπρασίες της Amazon και η γνωστοποίηση της «ελάχιστης τιμής», δηλαδή της χαμηλότερης τιμής που πρέπει να αποδεχθεί ένας διαφημιζόμενος για να αγοράσει μια διαφήμιση.

Παράλληλα, η FTC εξετάζει τις πρακτικές της Google, περιλαμβανομένης της εσωτερικής διαδικασίας τιμολόγησης και του κατά πόσο η εταιρεία αύξησε το κόστος διαφημίσεων με τρόπους που δεν είχαν γνωστοποιηθεί στους διαφημιστές.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/09/2025 - 18:41
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΧΑΕ: Στο 6,81% η Praude Asset Management και στο 1,42% η Jefferies International
Ανακοινώσεις

ΕΧΑΕ: Στο 6,81% η Praude Asset Management και στο 1,42% η Jefferies International

ΚΚΕ κατά αποφυλάκισης Μιχαλολιάκου: Απαράδεκτη απόφαση που ξεπλένει τη Χρυσή Αυγή
Πολιτική

ΚΚΕ κατά αποφυλάκισης Μιχαλολιάκου: Απαράδεκτη απόφαση που ξεπλένει τη Χρυσή Αυγή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο μπλοκάρει το σχέδιο Τραμπ για κατάργηση της ιθαγένειας εκ γεννήσεως
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο μπλοκάρει το σχέδιο Τραμπ για κατάργηση της ιθαγένειας εκ γεννήσεως

Σήμα αποτροπής προς τη Μόσχα: Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να υπερασπιστούν τις χώρες της Βαλτικής
Ειδήσεις

Σήμα αποτροπής προς τη Μόσχα: Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να υπερασπιστούν τις χώρες της Βαλτικής

Ανδρουλάκης: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου πρέπει να ολοκληρωθεί
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου πρέπει να ολοκληρωθεί

Το Ανώτατο Δικαστήριο ανοίγει νέο κεφάλαιο στην προεδρική ισχύ στις ΗΠΑ
Ειδήσεις

Το Ανώτατο Δικαστήριο ανοίγει νέο κεφάλαιο στην προεδρική ισχύ στις ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
30/06/2026 - 19:10

Δένδιας από Ποντγκόριτσα: Η Ελλάδα υποστηρίζει την προοπτική ένταξης του Μαυροβουνίου στην ΕΕ

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 18:57

ΔΕΗ: Πληρωμές €27,76 εκατ. στο Δημόσιο από λιγνιτική δραστηριότητα το 2025

Οικονομία
30/06/2026 - 18:47

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα στρατηγική πύλη της Ινδίας προς την ευρωπαϊκή αγορά

Πολιτική
30/06/2026 - 18:39

Σφοδρή σύγκρουση Μαξίμου – ΠΑΣΟΚ για τον Ταλ Ντίλιαν: Πόλεμος ανακοινώσεων και βαριές αιχμές

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 18:31

AVE: Απέκτησε το 32,05% της YALCO μέσω αύξησης κεφαλαίου €5 εκατ.

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 18:21

ΣΕΒΕ: 51η Τακτική Γενική Συνέλευση – Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Ναυτιλία
30/06/2026 - 18:20

Αλλαγές στην πλοήγηση του Πειραιά – Προειδοποίηση για την ανταγωνιστικότητα του λιμανιού

Ειδήσεις
30/06/2026 - 18:13

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο μπλοκάρει το σχέδιο Τραμπ για κατάργηση της ιθαγένειας εκ γεννήσεως

Σχόλια Αγοράς
30/06/2026 - 18:07

Χρηματιστήριο: Με ήπια διόρθωση έκλεισε ο Ιούνιος – Στο 16% η απόδοση του α' εξαμήνου

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 18:03

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανοίγει βιβλίο προσφορών για διάθεση τίτλων 500 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
30/06/2026 - 18:02

Φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης: Εντοπίστηκε σορός κατά την επιχείρηση κατάσβεσης

Οικονομία
30/06/2026 - 17:52

ΥΠΕΘΟ-ΑΑΔΕ: Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης ύψους €150 ανά παιδί σε 950 χιλιάδες οικογένειες

Ειδήσεις
30/06/2026 - 17:46

Γερμανία: Υποχώρηση πληθωρισμού στο 2,3% τον Ιούνιο – Καθοριστική η πτώση στις τιμές καυσίμων

Πολιτική
30/06/2026 - 17:33

ΠΑΣΟΚ: Αληθεύει ότι η κυβέρνηση θα ψηφίσει τροπολογία για την προστασία του Ταλ Ντίλιαν;

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
30/06/2026 - 17:32

Λαϊκό Λαχείο: Τέσσερις μεγάλοι νικητές κέρδισαν από €250.000 - Την 1/7 η κλήρωση για συνολικά κέρδη μέχρι και €2 εκατ.

Οικονομία
30/06/2026 - 17:24

Χατζηδάκης: Ξεκίνησε η διασύνδεση του IRIS με ευρωπαϊκά συστήματα πληρωμών

Πολιτική
30/06/2026 - 17:21

Βουλή: «Πράσινο φως» για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Ειδήσεις
30/06/2026 - 17:19

NYT: Στο τραπέζι η επιβολή τελών στα πλοία που διέρχονται στα Στενά του Ορμούζ

Χρηματιστήρια
30/06/2026 - 17:08

Ισχυρό πρώτο εξάμηνο για τη Wall – Συγκρατημένες αλλά θετικές κινήσεις στην τελευταία συνεδρίαση

Ειδήσεις
30/06/2026 - 16:59

Συμβόλαιο θανάτου στα Εξάρχεια: Πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του 28χρονου

Εργασιακά
30/06/2026 - 16:53

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την πρόσληψη 600 Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων επί θητεία στο Πυροσβεστικό Σώμα

Ειδήσεις
30/06/2026 - 16:50

Βρετανία: Εξετάζει παρέμβαση στην εξαγορά της Warner Bros λόγω ανησυχιών για την πολυφωνία στα ΜΜΕ

Πολιτική
30/06/2026 - 16:42

Ανδρουλάκης: Πολιτική αλλαγή για ισχυρή στεγαστική πολιτική και καλύτερα εργασιακά δικαιώματα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/06/2026 - 16:39

Πειραιώς: Συμμετέχει με το IRIS Payments στο EuroPA για δωρεάν και άμεσες διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/06/2026 - 16:34

Πράσινο φως για το APOLLOCO₂: Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 169,3 εκατ. ευρώ στον ΔΕΣΦΑ

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 16:33

Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη: Παραμένει στη θέση του προέδρου ο Γεώργιος Αλεξόπουλος

Οικονομία
30/06/2026 - 16:24

ΙΟΒΕ: Στα €417 δισ. ευρώ το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα – Υψηλές οι ληξιπρόθεσμες οφειλές

Πολιτική
30/06/2026 - 16:18

Alco: Πρώτη η ΝΔ, ανεβαίνει η ΕΛΑΣ – Αλλά το 70% δηλώνει αρνητικό σε τρίτη θητεία Μητσοτάκη

Ειδήσεις
30/06/2026 - 16:08

Λαγκάρντ: Λιγότερο ευάλωτη σε εξωτερικούς «κραδασμούς» η ευρωπαϊκή οικονομία

Ειδήσεις
30/06/2026 - 15:58

Νέο ρεκόρ στην «ψαλίδα» πλούτου: Στους 3.302 οι δισεκατομμυριούχοι παγκοσμίως – Η θέση της Ελλάδας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ