Starbucks: Κλείσιμο καταστημάτων, περικοπές 900 θέσεων και σχέδιο αναδιάρθρωσης $1 δισ.

Η Starbucks ανακοίνωσε την Πέμπτη (25/9) ότι θα κλείσει καφετέριες με χαμηλή απόδοση, κυρίως στη Βόρεια Αμερική, και θα προχωρήσει σε περικοπές περίπου 900 θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης, το κόστος του οποίου θα ανέλθει σε περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Σχέδιο αναδιάρθρωσης στις ΗΠΑ

Η εταιρεία αναδιοργανώνει τις δραστηριότητές της στις ΗΠΑ, με στόχο την αποκατάσταση της παραδοσιακής ατμόσφαιρας καφετέριας στα καταστήματα και τη μείωση των χρόνων αναμονής, σε μια προσπάθεια να αναζωογονήσει τις πωλήσεις. Παράλληλα, μειώνει τα επίπεδα διοίκησης, δίνοντας έμφαση στην ευελιξία και την αποδοτικότητα.

«Κατά τη διάρκεια της αναθεώρησης, εντοπίσαμε καφετέριες στις οποίες δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε το φυσικό περιβάλλον που αναμένουν οι πελάτες και οι συνεργάτες μας, ή στις οποίες δεν βλέπουμε προοπτικές οικονομικής απόδοσης, και αυτές οι τοποθεσίες θα κλείσουν», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Starbucks, Brian Niccol, σε επιστολή προς τους υπαλλήλους.

Η Starbucks διευκρίνισε ότι οι περικοπές θα γίνουν στις ομάδες υποστήριξης, ενώ θα παγώσουν και πολλές ανοιχτές θέσεις. Σημειώνεται ότι στις 29 Σεπτεμβρίου 2024, η εταιρεία απασχολούσε περίπου 10.000 άτομα σε θέσεις εκτός καφετεριών στις ΗΠΑ.

Ο συνολικός αριθμός καταστημάτων στη Βόρεια Αμερική θα μειωθεί κατά περίπου 1% το οικονομικό έτος 2025, λαμβάνοντας υπόψη τα κλεισίματα στο πλαίσιο του σχεδίου και τα νέα ανοίγματα που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί φέτος.

Προκλήσεις σε ΗΠΑ και Κίνα

Η Starbucks προχωρά στις κινήσεις αυτές σε μια περίοδο που η ζήτηση για τα premium ροφήματά της, όπως τα lattes, έχει μειωθεί στις ΗΠΑ. Παράλληλα, η εταιρεία εξετάζει την πώληση μεριδίου της επιχείρησής της στην Κίνα, όπου αντιμετωπίζει χαμηλή ζήτηση και έντονο ανταγωνισμό.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι τον Αύγουστο, η Starbucks ανακοίνωσε μικρή αύξηση 2% σε όλους τους μισθωτούς υπαλλήλους της στη Βόρεια Αμερική.