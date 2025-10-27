Reuters: Η Amazon ετοιμάζει μαζικές περικοπές έως και 30.000 θέσεων εργασίας

Σε ένα νέο κύμα περικοπών προχωρά η Amazon, σχεδιάζοντας να καταργήσει έως και 30.000 εταιρικές θέσεις εργασίας μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του πρακτορείου Reuters. Η απόφαση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας να περιορίσει τα λειτουργικά της έξοδα και να διορθώσει τις υπερπροσλήψεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Αν και οι περικοπές αντιστοιχούν σε μικρό ποσοστό του συνολικού αριθμού των 1,55 εκατομμυρίων εργαζομένων της Amazon, αφορούν περίπου το 10% των 350.000 εταιρικών υπαλλήλων της. Εφόσον επιβεβαιωθούν, θα αποτελέσουν τη μεγαλύτερη μείωση προσωπικού της εταιρείας από το τέλος του 2022, όταν είχαν καταργηθεί περίπου 27.000 θέσεις.

Σύμφωνα με τις πηγές του Reuters, οι περικοπές θα ξεκινήσουν από την Τρίτη και θα επηρεάσουν πολλαπλά τμήματα, ανάμεσά τους:

το People Experience and Technology (ανθρώπινοι πόροι),

το Devices & Services (συσκευές και υπηρεσίες)

και τις λειτουργικές δραστηριότητες της εταιρείας.

Οι διευθυντές των ομάδων που επηρεάζονται είχαν ήδη κληθεί τη Δευτέρα σε ειδική εκπαίδευση, προκειμένου να τους δοθούν οδηγίες για το πώς θα επικοινωνήσουν τις απολύσεις στο προσωπικό. Οι ειδοποιήσεις αναμένεται να σταλούν μέσω email το πρωί της Τρίτης.

Η Amazon δεν έχει προχωρήσει σε επίσημο σχόλιο για τις επικείμενες απολύσεις, ωστόσο η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο έντονου επαναπροσδιορισμού της στρατηγικής της εταιρείας, καθώς οι επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη και cloud υπηρεσίες απαιτούν αυξημένους πόρους, ενώ η κατανάλωση μετά την πανδημία έχει υποχωρήσει.

Αναλυτές εκτιμούν πως η Amazon επιχειρεί να προσαρμοστεί σε ένα νέο περιβάλλον χαμηλότερης ανάπτυξης, με το κύριο βάρος να πέφτει στην αποδοτικότητα και στη μείωση κόστους, ιδιαίτερα στα μη παραγωγικά τμήματα.

Η νέα περικοπή έρχεται να προστεθεί στο κύμα απολύσεων που σαρώνει τον τεχνολογικό τομέα από το 2022, καθώς εταιρείες όπως η Meta, Google, Microsoft και Tesla έχουν επίσης μειώσει δραστικά το προσωπικό τους μέσα στο 2024 και 2025.

Η κίνηση αυτή, όπως φαίνεται, σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής ανεξέλεγκτης ανάπτυξης για τους τεχνολογικούς κολοσσούς και την είσοδο σε μια φάση αυστηρής αναδιάρθρωσης και εσωτερικής εξυγίανσης.