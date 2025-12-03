H Versace εντάσσεται στον όμιλο Prada μετά από μακροχρόνια διαπραγμάτευση

Η Prada ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ολοκλήρωσε την εξαγορά της μικρότερης ιταλικής ανταγωνίστριας της, της Versace, ενός brand που ο όμιλος πολυτελείας δήλωσε ότι επιδίωκε εδώ και καιρό όπως τονίζει το Reuters.

Η Prada υπέγραψε οριστική συμφωνία τον Απρίλιο για την αγορά της Versace από την αμερικανική Capri Holdings έναντι περίπου 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ (1,5 δισ. δολάρια), αφού η πώληση της Capri στην Tapestry ακυρώθηκε λόγω παρεμβάσεων των αντιμονοπωλιακών αρχών.

Η Versace, που ιδρύθηκε το 1978 από τον Τζάνι Βερσάτσε στο Μιλάνο και έγινε διάσημη για το τολμηρό και λαμπερό της στυλ, θα ενταχθεί στις δύο κύριες ετικέτες του ομίλου – την Prada και την μικρότερη αλλά ταχέως αναπτυσσόμενη Miu Miu. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική στρατηγική αλλαγή για την Prada.

Η Ντονατέλα Βερσάτσε, αδερφή του αείμνηστου Τζάνι, σημείωσε ότι η ολοκλήρωση της συμφωνίας συνέπεσε με τα γενέθλιά του: «Σήμερα είναι η μέρα σου και η μέρα που η Versace εντάσσεται στην οικογένεια Prada. Σκέφτομαι το χαμόγελο που θα είχες στο πρόσωπό σου. Μου λείπεις, πάντα», έγραψε στο Instagram.

Ο Τζάνι Βερσάτσε δολοφονήθηκε στο Μαϊάμι το 1997.

Μια συναλλαγή που η Prada επιδιώκει εδώ και χρόνια

Ο Λορέντζο Μπερτέλι, γιος των ιδιοκτητών της Prada, Μιούτσια Πράντα και Πατρίτσιο Μπερτέλι, δήλωσε στο Reuters τον Νοέμβριο ότι θα αναλάβει τη θέση του εκτελεστικού προέδρου της Versace μόλις ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση. Είπε ότι η Prada είχε επιδιώξει τη συμφωνία για αρκετά χρόνια.

«Υπήρχαν ήδη επαφές κατά την περίοδο της COVID, υπήρχαν συνομιλίες ακόμα και πριν από την πώληση της Capri στην Tapestry. Όταν εκείνη η συμφωνία έπεσε λόγω θεμάτων αντιμονοπωλιακής φύσης, επιστρέψαμε και προσπαθήσαμε να επιταχύνουμε τα πράγματα», δήλωσε ο Λορέντζο Μπερτέλι. «Ήταν κάτι που βρισκόταν σε εξέλιξη για πολύ καιρό», πρόσθεσε.

Ο Μπερτέλι, που ώθησε έντονα την εξαγορά, ανέφερε ότι η Versace πληρούσε δύο βασικές προϋποθέσεις: να μην είναι υπερβολικά επικίνδυνη οικονομικά και να αξίζει, δεδομένου ότι η μάρκα κατατάσσεται ανάμεσα στις κορυφαίες παγκοσμίως όσον αφορά την αναγνωρισιμότητα.

Τον Μάρτιο, λίγες εβδομάδες πριν ανακοινωθεί η συμφωνία με την Prada, η Ντονατέλα Βερσάτσε παραιτήθηκε από τη θέση της δημιουργικής διευθύντριας μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες. Τη θέση της ανέλαβε ο Ντάριο Βιτάλε, πρώην διευθυντής σχεδιασμού της Miu Miu.