Κέρδη +51% για τη Sobi στο α’ τρίμηνο

Η Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi) ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο, καταγράφοντας αύξηση 51% στα κέρδη, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 1,3 δισ. SEK, έναντι 875 εκατ. SEK την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 16% και ανήλθαν σε 2.612 εκατ. SEK, από 2.260 εκατ. SEK στο α’ τρίμηνο του 2025.

Στην οικονομική της αναφορά, η εταιρεία σημειώνει ότι τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 24% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες (CER) και κατά 11% σε τρέχουσες ισοτιμίες, φτάνοντας τα 7.184 εκατ. SEK, έναντι 6.465 εκατ. SEK την προηγούμενη χρονιά.

Στον τομέα της αιματολογίας, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 24% σε CER και διαμορφώθηκαν σε 5.186 εκατ. SEK, από 4.632 εκατ. SEK, με βασική ώθηση από τις πωλήσεις του INN-efanesoctocog alfa, που ανήλθαν σε 1.240 εκατ. SEK (από 455 εκατ.), καθώς και του avatrombopag, που έφτασαν τα 1.433 εκατ. SEK (από 1.129 εκατ.).

Στην ανοσολογία, τα έσοδα επίσης αυξήθηκαν κατά 24% σε CER και ανήλθαν σε 1.643 εκατ. SEK, από 1.526 εκατ. SEK, με ενίσχυση κυρίως από το emapalumab (734 εκατ. SEK από 582 εκατ.) και το Kineret (779 εκατ. SEK από 735 εκατ.).

Τα έσοδα από το στρατηγικό χαρτοφυλάκιο αυξήθηκαν σημαντικά κατά 55% σε CER, φτάνοντας τα 4.524 εκατ. SEK, έναντι 3.255 εκατ. SEK.

Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA διαμορφώθηκε στο 38% από 36%, εξαιρουμένων έκτακτων στοιχείων ύψους 139 εκατ. SEK. Το συνολικό EBITA ανήλθε σε 2.612 εκατ. SEK (από 2.260 εκατ. SEK), με περιθώριο 36% έναντι 35%, ενώ το EBIT έφτασε τα 1.868 εκατ. SEK από 1.358 εκατ. SEK.

Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) πριν από αραίωση ανήλθαν σε 3,81 SEK, από 2,55 SEK, και μετά την αραίωση σε 3,77 SEK, από 2,52 SEK. Τα προσαρμοσμένα EPS διαμορφώθηκαν σε 4,11 SEK πριν από αραίωση και 4,07 SEK μετά, έναντι 2,75 και 2,72 SEK αντίστοιχα.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 1.126 εκατ. SEK, μειωμένες από 2.295 εκατ. SEK, ενώ ολοκληρώθηκε και η εξαγορά της Arthrosi Therapeutics, Inc.

Για το 2026, η εταιρεία προβλέπει αύξηση εσόδων σε χαμηλό διψήφιο ποσοστό σε CER, με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA να εκτιμάται γύρω στο 35% των εσόδων.