ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κέρδη +51% για τη Sobi στο α’ τρίμηνο
Επιχειρήσεις
13:45 - 07 Μάι 2026

Κέρδη +51% για τη Sobi στο α’ τρίμηνο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi) ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο, καταγράφοντας αύξηση 51% στα κέρδη, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 1,3 δισ. SEK, έναντι 875 εκατ. SEK την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 16% και ανήλθαν σε 2.612 εκατ. SEK, από 2.260 εκατ. SEK στο α’ τρίμηνο του 2025.  

Στην οικονομική της αναφορά, η εταιρεία σημειώνει ότι τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 24% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες (CER) και κατά 11% σε τρέχουσες ισοτιμίες, φτάνοντας τα 7.184 εκατ. SEK, έναντι 6.465 εκατ. SEK την προηγούμενη χρονιά.

Στον τομέα της αιματολογίας, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 24% σε CER και διαμορφώθηκαν σε 5.186 εκατ. SEK, από 4.632 εκατ. SEK, με βασική ώθηση από τις πωλήσεις του INN-efanesoctocog alfa, που ανήλθαν σε 1.240 εκατ. SEK (από 455 εκατ.), καθώς και του avatrombopag, που έφτασαν τα 1.433 εκατ. SEK (από 1.129 εκατ.).

Στην ανοσολογία, τα έσοδα επίσης αυξήθηκαν κατά 24% σε CER και ανήλθαν σε 1.643 εκατ. SEK, από 1.526 εκατ. SEK, με ενίσχυση κυρίως από το emapalumab (734 εκατ. SEK από 582 εκατ.) και το Kineret (779 εκατ. SEK από 735 εκατ.).

Τα έσοδα από το στρατηγικό χαρτοφυλάκιο αυξήθηκαν σημαντικά κατά 55% σε CER, φτάνοντας τα 4.524 εκατ. SEK, έναντι 3.255 εκατ. SEK.

Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA διαμορφώθηκε στο 38% από 36%, εξαιρουμένων έκτακτων στοιχείων ύψους 139 εκατ. SEK. Το συνολικό EBITA ανήλθε σε 2.612 εκατ. SEK (από 2.260 εκατ. SEK), με περιθώριο 36% έναντι 35%, ενώ το EBIT έφτασε τα 1.868 εκατ. SEK από 1.358 εκατ. SEK.

Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) πριν από αραίωση ανήλθαν σε 3,81 SEK, από 2,55 SEK, και μετά την αραίωση σε 3,77 SEK, από 2,52 SEK. Τα προσαρμοσμένα EPS διαμορφώθηκαν σε 4,11 SEK πριν από αραίωση και 4,07 SEK μετά, έναντι 2,75 και 2,72 SEK αντίστοιχα.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 1.126 εκατ. SEK, μειωμένες από 2.295 εκατ. SEK, ενώ ολοκληρώθηκε και η εξαγορά της Arthrosi Therapeutics, Inc.

Για το 2026, η εταιρεία προβλέπει αύξηση εσόδων σε χαμηλό διψήφιο ποσοστό σε CER, με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA να εκτιμάται γύρω στο 35% των εσόδων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ούζο Βαρβαγιάννη: Με όχημα την εξωστρέφεια, η παράδοση 166 ετών συναντά τις νέες αγορές
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Ούζο Βαρβαγιάννη: Με όχημα την εξωστρέφεια, η παράδοση 166 ετών συναντά τις νέες αγορές

Ισχυρές επιδόσεις για τις συστημικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο – Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ισχυρές επιδόσεις για τις συστημικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο – Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας

Generali: Άνοδος κερδών 13,7% στο εξάμηνο – Στα €944 δισ. τα υπό διαχείριση κεφάλαια
Επιχειρήσεις

Generali: Άνοδος κερδών 13,7% στο εξάμηνο – Στα €944 δισ. τα υπό διαχείριση κεφάλαια

CrediaBank: Επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη €53,6 εκατ. και €2 δισ. νέες εκταμιεύσεις
Ανακοινώσεις

CrediaBank: Επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη €53,6 εκατ. και €2 δισ. νέες εκταμιεύσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:55

Ρωσία: Δύο νεκροί και τουλάχιστον 12 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στο Κρασνοντάρ

Εμπορεύματα
12/08/2026 - 14:54

IEA: Η ζήτηση πετρελαίου θα μειωθεί κατά 1,6 εκατ. βαρέλια την ημέρα το 2026

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:45

Επίθεση των Χούθι σκότωσε έξι άτομα στην Ερυθρά Θάλασσα - Οι ΗΠΑ έπληξαν πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

Αυτοδιοίκηση
12/08/2026 - 14:40

Δήμος Αθηναίων: «Κλείνει» ο Λόφος Λυκαβηττού από σήμερα (12/8) τα μεσάνυχτα - Κλειστός παραμένει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:20

Πρώτο τεστ για τον Μπέρναμ: Προεδρεύει σε έκτακτη σύσκεψη, καθώς η Βρετανία πλήττεται από ακραίο καύσωνα

Οικονομία
12/08/2026 - 14:15

Αργυρού (σύμβουλος Μητσοτάκη): Δημοσιονομικός κίνδυνος από πυρκαγιές και καύσωνες - Πώς θα αντιμετωπιστεί

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:03

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς την Πέμπτη (13/8) - Σε ύψιστη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός

Ανεμοδείκτης
12/08/2026 - 13:54

Το αγωνιώδες χειροκρότημα στο Βελλίδειο

Ειδήσεις
12/08/2026 - 13:45

Τελείωσε ο μήνας του μέλιτος του Μαμντάνι με τη Νέα Υόρκη

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12/08/2026 - 13:40

ΕΛΓΑ: Προσλήψεις 60 γεωπόνων για την καταγραφή των αγροτικών ζημιών

Ειδήσεις
12/08/2026 - 13:37

Γιατί Wall Street και Nvidia χρηματοδοτούν την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης

Εμπορεύματα
12/08/2026 - 13:22

Πετρέλαιο: Κοντά στα $89 παραμένει το Brent

Ακίνητα
12/08/2026 - 13:14

Η διαδικασία για τη διόρθωση εγγραφών «αγνώστου ιδιοκτήτη» λόγω χρησικτησίας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/08/2026 - 12:54

easyJet: Εξοπλίζει τους πιλότους με νέα εφαρμογή για μείωση κατανάλωσης καυσίμων και εκπομπών ρύπων

Πολιτική
12/08/2026 - 12:43

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη χρειάζεται έναν τραπεζικό τομέα που να μπορεί να χρηματοδοτήσει ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο

Ειδήσεις
12/08/2026 - 12:43

ΥΠΕΝ - Δυτική Αττική: Ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση - Η τράπεζα Πειραιώς Ανάδοχος Αποκατάστασης

Πολιτική
12/08/2026 - 12:37

Φαραντούρης: «Χαστούκι» Κομισιόν στην Τουρκία για τον αποκλεισμό Κύπρου από την COP31

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
12/08/2026 - 12:30

ΖΩΓΡΑΦΟΣ: Η νέα σελίδα μιας ελληνικής εταιρείας 130 ετών με το βλέμμα στη νέα διατροφή

Σχόλια Αγοράς
12/08/2026 - 12:03

Χρηματιστήριο: Ενδιαφέρον για positioning ενόψει του MSCI August Index Review

Ειδήσεις
12/08/2026 - 12:02

Σαρακήνικο: Εξηγήσεις στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας δίνει ο χειριστής του ελικοπτέρου

Ειδήσεις
12/08/2026 - 11:55

Έκλειψη Ηλίου: «Πυρετός» σε Ισπανία και Ισλανδία για το σπάνιο φαινόμενο

Πολιτική
12/08/2026 - 11:50

ΠΑΣΟΚ για Τσίπρα: Γιατί έσπευσε να δώσει διαβεβαιώσεις στον Μητσοτάκη ότι δεν θα ανοίξει τα σκάνδαλα της ΝΔ;

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12/08/2026 - 11:38

ΕΤΑΔ: Σε διαγωνισμό η αποκατάσταση και ανάδειξη του Αχιλλείου στην Κέρκυρα

Ειδήσεις
12/08/2026 - 11:25

Προσωπικός Βοηθός: Επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα από το 2027 - Οι δικαιούχοι

Εργασιακά
12/08/2026 - 11:13

ΔΥΠΑ: Έως 18 Αυγούστου οι αιτήσεις για 1000 θέσεις εργασίας άνεργων πτυχιούχων

ΕΜΠΟΡΙΟ
12/08/2026 - 10:55

ABOUT YOU Marketplace: Πρεμιέρα στην Ελλάδα με περισσότερους από 900 πωλητές

Χρηματιστήρια
12/08/2026 - 10:44

Μικτά αποτελέσματα στις ευρωαγορές με τις τιμές του πετρελαίου να ανεβαίνουν

Ειδήσεις
12/08/2026 - 10:43

Είναι η αμυντική συμφωνία της Μέκκας το «ισλαμικό ΝΑΤΟ»;

Πολιτική
12/08/2026 - 10:22

Παπαθανάσης: Πάνω από €1 δισ. το πακέτο που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
12/08/2026 - 10:14

Metlen: Εγκρίθηκε η χορήγηση κινήτρων για τη γραμμή παραγωγής βωξίτη, γαλλίου και αλουμίνας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ